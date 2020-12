Le député australien George Christensen a appelé Donald Trump à pardonner au fondateur et compatriote australien de WikiLeaks Julian Assange tant qu’il le peut encore, car cela semble être le mois dernier du président américain dans le bureau ovale.

Christensen – membre du Parti national libéral qui représente Dawson, Queensland – a lancé cette semaine une pétition encourageant le président à gracier le journaliste, qui risque jusqu’à 175 ans de prison pour avoir publié du matériel classifié. Christensen est également apparu sur Sky News Australia pour faire valoir ses arguments. Il a dit au réseau qu’Assange «A été la cible des démocrates», notant que sa persécution a commencé sous l’administration de l’ancien président Barack Obama.

« Je veux dire qu’Hillary Clinton déteste ses tripes, évidemment, pour avoir révélé qui était la vraie Hillary, et vous avez eu une guerre contre Assange par les démocrates et l’État profond, » a-t-il affirmé, soulignant que le projet de président élu Joe Biden a qualifié Assange de criminel et de « Terroriste de haute technologie. »

Le député a soutenu qu’un pardon est « Une façon dont Donald Trump peut défendre la liberté d’expression », et contre l’establishment démocrate, et lui permettrait également de « Piquer l’état profond dans l’œil. »

Au centre des États-Unis ‘ «Grand document de démocratie qu’est la Constitution des États-Unis» est la liberté d’expression et la liberté de la presse, a déclaré Christensen, avant de conclure, «J’espère donc qu’il pardonnera à Julian Assange. C’est ce qu’il faut faire. »

Lors de sa comparution à Sky News, Christensen s’est également rangé du côté des allégations de Trump concernant la fraude électorale de 2020, affirmant que les démocrates «A réussi à voler une élection à Donald Trump.»

Assange est actuellement emprisonné dans la tristement célèbre prison britannique de Belmarsh – qui abrite certains des terroristes britanniques les plus en vue – dans l’attente d’un verdict sur son extradition vers les États-Unis.

