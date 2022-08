Un député anti-esclavagiste figure sur la liste des Britanniques ayant des “liens avec la traite des esclaves”

La propriété des images d’Edmund Burke a été remise en question sur les affaires coloniales signalées de son frère

Le célèbre philosophe britannique du XVIIIe siècle et critique de la traite des esclaves, Edmund Burke, a été répertorié comme une personne dont les images pourraient ne pas convenir au Parlement britannique à la suite des manifestations de Black Lives Matter (BLM).

Burke, un homme d’État né à Dublin, considéré comme une figure fondatrice du conservatisme, a été député entre 1766 et 1794. Cependant, les législateurs britanniques modernes se sont demandé si son héritage devait être chéri.

Son nom figurait parmi “les individus et les activités liées à la traite des esclaves britanniques et à l’utilisation du travail forcé”, dans le cadre d’un examen de la collection d’art du parlement lancée en 2020 en réponse aux manifestations du BLM. La contradiction entre la position anti-esclavagiste bien documentée de Burke et son nom sur la liste a été soulignée mercredi par le journal The Telegraph.

“C’est vraiment absurde que Burke ait été un partisan de la traite des esclaves. Il était un critique de l’esclavage dès ses premières vues enregistrées. Il a trouvé ça odieux », Le professeur Richard Bourke, expert de Burke et professeur de pensée politique au King’s College de Cambridge, a déclaré au quotidien.

Lire la suite Les Africains poursuivent le Royaume-Uni pour les abus de l’époque coloniale

Burke a été ajouté à la liste non pas à cause de ce qu’il a fait ou dit, mais à cause de son jeune frère, Richard. Une revue de 2013 par English Heritage l’a décrit comme “un marchand prospère et un spéculateur foncier des Caraïbes”, basé sur un livre écrit par l’auteur contemporain William Burke, qui était peut-être le parent d’Edmund.

La liste 2020 des œuvres d’art supposées douteuses répertorie sept représentations d’Edmund Burke dans la collection du Parlement, dont une photo, trois estampes, une peinture et deux sculptures.

Son monument grandeur nature se dresse dans le St Stephen’s Hall à l’intérieur du palais de Westminster, tandis que le portrait est affiché dans la salle à manger des membres, selon The Telegraph.