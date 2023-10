Un député américain retenu sous la menace d’une arme par des pirates de voiture à Washington

Le député américain Henry Cuellar a été dépouillé de sa voiture sous la menace d’une arme lundi soir à Washington, mais il n’a pas été physiquement blessé, selon son bureau.

Un communiqué du chef de cabinet de Cuellar indique que le démocrate texan de 68 ans était en train de garer sa voiture lorsque trois assaillants armés se sont approchés de lui et lui ont volé le véhicule, son téléphone, sa tablette informatique et son dîner de sushis.

« Heureusement, il n’a pas été blessé et travaille avec les forces de l’ordre locales », indique le communiqué de Jacob Hochberg.

Hochberg a déclaré que les agents avaient ensuite récupéré le véhicule de Cuellar. Cuellar a déclaré mardi que la police avait également récupéré le reste de ses biens volés.

« Ils ont tout récupéré », a déclaré Cuellar. selon le média politique américain Punchbowl News. « Ce qui m’a vraiment énervé, c’est qu’ils ont pris mes sushis. »

Une alerte de l’agence de sécurité intérieure et de gestion des urgences de Washington a montré que le détournement de voiture avait eu lieu dans le quartier de la ville. Arsenal quartier, à environ un mile du Capitole américain. Le quartier a la réputation d’être généralement sûr, et l’un de ses monuments les plus reconnaissables est le stade de l’équipe de la Ligue majeure de baseball de la ville, les Nationals.

La police n’a pas immédiatement identifié de suspects dans cette affaire, ni annoncé d’arrestations ni discuté d’un motif possible de l’attaque.

L’incident s’est produit près de quatre mois après le Washington Post a rapporté que le nombre de détournements de voitures dans et autour de la capitale nationale avait augmenté ces dernières années. Les statistiques de la police de Washington ont montré qu’il y a eu environ 750 détournements de voitures dans la ville jusqu’à présent cette année, dont environ les trois quarts sous la menace d’une arme.

D’autres grandes villes américaines ont également signalé un nombre élevé de détournements de voitures.

Le détournement de voiture de Cuellar était au moins la deuxième fois qu’un membre du Congrès était agressé à Washington cette année.

Angie Craig, une démocrate du Minnesota, a été interpellée dans l’ascenseur de son immeuble le matin du 9 février. Craig, qui est devenue en 2018 la première personne ouvertement homosexuelle élue au Congrès du Minnesota, a versé du café chaud sur son agresseur pour le dissuader.

La police a arrêté un homme nommé Kendrid Khalil Hamlin plus tard dans la journée. Il a plaidé coupable en juin aux accusations d’agression contre un membre du Congrès ainsi que contre les policiers qui l’avaient arrêté.

Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’agression de Craig était motivée par son travail politique. La députée a subi des contusions à cause de l’attaque aux mains de Hamlin, mais elle n’a pas été plus gravement blessée.

Cuellar, un démocrate centriste, représente le Texas au Congrès depuis 2005. Son district longe la frontière de l’État avec le Mexique et comprend également les villes de Laredo et de San Antonio.