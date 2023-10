Un député américain qui a falsifié son CV inculpé pour vol d’identité et fraude

Le républicain George Santos insiste sur le fait qu’il ne démissionnera pas malgré les accusations portées contre lui.

Le député républicain George Santos, en proie à un scandale, a été inculpé mardi au niveau fédéral de 10 chefs d’accusation, dont vol d’identité, détournement de fonds et fraude électronique, dans le district est de New York, portant le nombre total d’accusations criminelles portées contre lui à 23.

Le nouveau représentant de New York, qui est devenu en 2022 le premier républicain ouvertement gay à être élu à la Chambre, est accusé d’avoir volé l’identité des donateurs de la campagne et d’avoir utilisé leurs cartes de crédit pour amasser des milliers de dollars supplémentaires en frais frauduleux, souvent au-delà de limites de dons par personne prescrites par la loi. Il aurait également détourné des fonds de son entreprise et conspiré avec son ancienne trésorière de campagne, Nancy Marks, pour falsifier le total des dons afin d’avoir droit à des montants importants de soutien financier du Parti républicain et «donner l’impression que la campagne est plus solide financièrement qu’elle ne l’était», selon les procureurs.

L’acte d’accusation comprend des messages entre Santos et Marks dans lesquels ils discutent de leurs projets visant à obtenir davantage d’argent républicain en fictionnant le total de leurs collectes de fonds. Marks, qui a démissionné de l’équipe de Santos en janvier, a plaidé coupable la semaine dernière d’un chef d’accusation de complot visant à frauder les États-Unis. Elle a avoué avoir déposé des rapports affirmant que des donateurs inexistants – y compris des membres de sa famille et de ceux du membre du Congrès – avaient prêté 500 000 $ à la campagne, bien qu’aucun prêt de ce type n’ait été accordé.

En savoir plus Un membre du Congrès américain arrêté sur la base d’une litanie d’accusations fédérales

Le membre du Congrès républicain a déclaré mardi aux journalistes qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, insistant sur le fait qu’il avait droit à une procédure régulière et qu’il combattrait les accusations.jusqu’à la fin amère.»

L’acte d’accusation de mardi s’ajoute aux 13 accusations fédérales déposées contre Santos en mai, qui comprenaient sept chefs de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d’argent, un chef de vol de fonds publics et deux chefs de fausses déclarations matérielles à la Chambre. Les procureurs ont allégué qu’il avait créé une société pour solliciter frauduleusement «contributions à la campagne» de supporters qu’il a ensuite utilisé pour ses dépenses personnelles, notamment pour des vêtements de marque ; il a également été accusé d’avoir fraudé le programme de chômage de l’État Covid-19, après avoir demandé et reçu des allocations alors qu’il était alors employé avec un salaire à six chiffres.

Santos a plaidé non coupable de ces accusations, promettant de «lutte [his] bataille» contre ce qu’il a décrit comme un «chasse aux sorcières.» Il avait confirmé à l’époque qu’il prévoyait toujours de se présenter aux élections en 2024 malgré les appels de certains membres de son parti à se retirer.

La carrière de Santos au Congrès a été entravée par des révélations selon lesquelles il avait largement romancé son histoire personnelle et politique – de son curriculum vitae professionnel à son héritage religieux et son casier judiciaire – pour finalement accéder à un siège contesté à la Chambre sans même une vérification superficielle des faits. de l’opposition démocrate. Il a admis «embellir» son histoire personnelle mais a nié tout acte répréhensible.