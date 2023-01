Un député allemand met en garde contre une “escalade inimaginable”

Berlin continuera à soutenir Kiev mais ne risquera pas de devenir une partie au conflit avec la Russie, a déclaré un législateur

Berlin n’a pas l’intention d’envoyer des chars modernes de fabrication occidentale en Ukraine, car les risques sont trop élevés, a déclaré lundi un législateur allemand. Une telle décision pourrait faire de l’OTAN une partie directe au conflit entre Moscou et Kiev et conduire à une escalade, a déclaré Michael Mueller au radiodiffuseur allemand ARD.

Berlin continuera de s’abstenir de tout “démarches unilatérales irréfléchies” Mueller, qui est membre de la commission de politique étrangère du Bundestag allemand, a déclaré à l’émission Morganmagazin d’ARD.

“Nous ne livrerions ces armes qu’en coordination avec nos partenaires de l’OTAN”, a-t-il déclaré, ajoutant que le bloc militaire voulait éviter de devenir une partie directe au conflit russo-ukrainien.

“Ce serait dans l’intérêt de nous tous… Si l’OTAN devenait un parti de guerre directe contre la Russie, ce serait une escalade qu’aucun de nous ne veut imaginer”, a-t-il ajouté. Mueller, membre du Parti social-démocrate (SPD) du chancelier Olaf Scholz, a mis en garde.

Aucune autre nation qui possède “comparable” du matériel militaire – y compris les États-Unis et la France – les a fournis à l’Ukraine, a souligné Mueller, ajoutant que ces pays semblent partager les préoccupations de l’Allemagne.

Le législateur a également déclaré que le dialogue avec la Russie devait être maintenu. “Il devrait toujours y avoir une offre de parler”, a-t-il soutenu, critiquant les partenaires de la coalition de son parti – les Verts et les démocrates libres – pour ne pas avoir compris cela.

Mueller a déclaré que le chancelier Scholz est désormais le seul dirigeant qui continue de rechercher de tels contacts, ajoutant que le ministère des Affaires étrangères devrait également rechercher des options de dialogue.

Scholz a déjà déclaré à plusieurs reprises que la résolution du conflit entre la Russie et l’Ukraine serait beaucoup plus difficile sans dialogue avec Moscou. Au contraire, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a adopté une position farouchement anti-Russie, promettant d’intensifier les sanctions contre Moscou et déclarant que “relations normales” avec le Kremlin sont hors de question.