Le conflit entre Moscou et Kiev ne peut être résolu avec « plus d’armes », a déclaré Sahra Wagenknecht

Berlin devrait déployer des efforts diplomatiques plus actifs s’il veut mettre un terme au conflit en cours entre Moscou et Kiev, a déclaré vendredi la députée allemande Sahra Wagenknecht à Funke Media Group. « Plus d’armes » car l’Ukraine n’apporterait pas la paix en Europe, a-t-elle soutenu.

Cet homme politique chevronné a critiqué à plusieurs reprises la position du gouvernement du chancelier Olaf Scholz sur le conflit ukrainien, affirmant que la politique actuelle de Berlin ne fait qu’attiser les flammes de la guerre. « Nous avons besoin de plus d’efforts diplomatiques » a déclaré Wagenknecht, ancienne membre de la faction parlementaire du Parti de gauche mais qui a créé son propre parti – l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) – cette année.

« Il existe un bon plan de paix entre le Brésil et la Chine. J’espère que l’Allemagne et l’UE soutiendront de telles initiatives.» Wagenknecht a déclaré. En mai, ces deux pays ont présenté une proposition commune en six points appelant à la désescalade, à des négociations et à une conférence de paix internationale reconnue par la Russie et l’Ukraine.















Brasilia et Pékin ont tenté de faire avancer leur initiative lors d’une réunion de 17 pays en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Kiev a immédiatement rejeté leur projet, le qualifiant de « inacceptable. » En outre, l’Ukrainien Vladimir Zelensky l’a qualifié de « destructeur. »

Moscou a salué les propositions de paix de la Chine et du Brésil et a exprimé sa gratitude pour le soutien international qu’elles ont reçu. Elle a toujours exprimé ses doutes quant à la volonté de Kiev de s’engager dans de telles négociations.

Selon Wagenknecht, l’Allemagne devrait faire pression sur Zelensky pour qu’il « forcer » lui d’accepter un certain compromis. La Chine pourrait exercer son influence sur Moscou pour rendre les négociations possibles, a-t-elle déclaré. « Il n’y aura pas de paix sans compromis » » a déclaré le politicien.















Le législateur a également averti que la politique occidentale actuelle à l’égard du conflit ukrainien est « incroyablement dangereux » puisqu’il permet à l’OTAN d’obtenir « toujours plus profondément impliqué dans cette guerre ». Si le bloc dirigé par les États-Unis devenait partie au conflit, cela conduirait à une confrontation directe avec Moscou, a-t-elle averti. « Et ce conflit va alors très vite dégénérer en guerre nucléaire. » elle croit.

Sous la pression des journalistes qui lui demandaient si elle ne faisait que faire le travail du président russe Vladimir Poutine « enchère, » Wagenknecht a répondu que c’était « non pas sur le fait d’être un ami ou un ennemi de la Russie, mais sur la paix en Europe et [ending] la guerre en Ukraine.

« Sans la paix, tout le reste n’est rien » a déclaré le politicien, ajoutant qu’il était grand temps que l’Allemagne devienne « une voix internationalement respectée qui sert de médiateur dans les conflits et prône la diplomatie. »

Moscou a averti à plusieurs reprises que l’aide militaire occidentale à Kiev rapproche encore davantage l’OTAN d’une implication directe dans les hostilités en cours. Cet été, Poutine a déclaré que le soutien occidental aux frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe constituait une escalade significative qui pourrait déclencher une « asymétrique » réponse. Le mois dernier, il a également suggéré des changements à la doctrine nucléaire russe qui permettraient notamment une réponse nucléaire en cas d’attaque conventionnelle par un État non nucléaire soutenu par un État nucléaire.