Marie-Agnès Strack-Zimmermann affirme que la chancelière bloque la livraison de missiles de croisière Taurus à Kiev

Le chancelier allemand Olaf Scholz bloque la livraison de missiles à longue portée à l’Ukraine, a déclaré la présidente de la commission de la défense du Bundestag, Marie-Agnès Strack-Zimmermann. Kiev demande depuis des mois à Berlin de lui fournir des fusées Taurus, même si le gouvernement allemand s’est montré jusqu’à présent réticent à le faire.

Lundi, Strack-Zimmermann a commenté via X (anciennement Twitter) un article de Bild suggérant que la coalition allemande au pouvoir avait refusé de répondre aux appels de l’Ukraine en faveur d’un armement plus avancé.

« « Pour le moment, il ne veut pas livrer #Taureau. » Mais « en ce moment », des gens continuent de mourir en #Ukraine,», a écrit le député du Parti libéral-démocrate.

« Pour l’amour de Dieu, qu’attend la chancelière ?» Strack-Zimmermann a ajouté, affirmant que Scholz «seul bloque cette décision au sein de la coalition» et décrivant sa position comme «irresponsable.»

Le législateur répondait à un article publié dimanche par le rédacteur en chef adjoint du Bild, Paul Ronzheimer, dans lequel il affirmait que le bureau du président ukrainien Vladimir Zelensky pensait que le chancelier Scholz était le seul obstacle aux livraisons de missiles de croisière.

Bild a affirmé que la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le ministre des Finances Christian Lindner soutiennent la remise potentielle des fusées et ont fait part en privé de leur position aux responsables de Kiev.

Dans son précédent message sur X vendredi, Strack-Zimmermann a également suggéré qu’au lieu de remettre en question les pratiques électorales actuelles en Ukraine, les dirigeants de Berlin devraient lui fournir des missiles Taurus.

Par ailleurs, une enquête menée le mois dernier par l’institut d’enquête d’État ARD-DeutschlandTrend indiquait qu’environ 52% des personnes interrogées étaient fermement opposées aux livraisons, 36% étant favorables à ces livraisons et 12% supplémentaires étant indécises.

Le missile de croisière Taurus lancé par avion a une portée d’environ 500 km (plus de 300 miles) et transporte une charge utile de 500 kg (plus de 1 100 livres).

En mai, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à fournir à l’Ukraine des armes à longue portée, notamment des missiles de croisière Storm Shadow, d’une portée de plus de 250 km. En juillet, la France lui a emboîté le pas en donnant son feu vert à la livraison de sa version localisée du Storm Shadow, SCALP.