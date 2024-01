Un dépôt pétrolier russe touché par un drone ukrainien en flammes alors que l’Ukraine intensifie ses attaques avant les deux ans de guerre

Un drone ukrainien a frappé vendredi un dépôt de stockage de pétrole dans l’ouest de la Russie, provoquant un incendie massif, ont indiqué des responsables, alors que les forces de Kiev semblaient prolonger leur intervention. attaques sur le sol russe en avance la guerreC’est le deuxième anniversaire de. Quatre réservoirs de pétrole d’une capacité totale de 1,6 million de gallons ont été incendiés lorsque le drone a atteint Klintsy, une ville d’environ 70 000 habitants située à environ 65 km de la frontière ukrainienne, selon le gouverneur local et l’agence de presse officielle Tass.

Cette frappe était apparemment la dernière d’un effort récemment intensifié par l’Ukraine pour perturber les Russes et saper l’affirmation du président Vladimir Poutine selon laquelle la vie en Russie continue normalement avant l’élection présidentielle du 17 mars.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à toucher davantage de cibles à l’intérieur des régions frontalières russes cette année. Les défenses aériennes russes sont concentrées dans les régions occupées de l’Ukraine, affirment les responsables de Kiev, laissant les cibles plus éloignées en Russie plus vulnérables à mesure que les forces ukrainiennes développent des drones à plus longue portée.

Les pompiers éteignent des réservoirs de pétrole dans une installation de stockage qui, selon les autorités locales, a pris feu après que l’armée a abattu un drone ukrainien, dans la ville de Klintsy, dans la région de Briansk, en Russie, le 19 janvier 2024. Ministère russe des urgences/document/Reuters



La ville russe de Belgorod, également proche de la frontière ukrainienne, a annulé vendredi ses traditionnelles festivités orthodoxes de l’Epiphanie en raison de la menace de frappes de drones ukrainiens. C’était la première fois que de grands événements publics étaient annulés en Russie en raison de la menace des drones.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les médias nationaux ukrainiens, citant un responsable des services de renseignement ukrainiens, ont déclaré vendredi que des drones ukrainiens avaient également attaqué une usine de poudre à canon à Tambov, à environ 600 km au sud de Moscou.

Mais le gouverneur de Tambov, Maxim Yegorov, a déclaré que l’usine fonctionnait normalement, selon le journal russe RBC. Le journal Mash avait rapporté plus tôt qu’un drone ukrainien était tombé jeudi sur les locaux de l’usine mais n’avait causé aucun dégât.

Dans une autre frappe conforme à ce modèle, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un drone ukrainien avait été abattu jeudi dans la banlieue de Saint-Pétersbourg.

L’épave du drone est tombée sur les locaux du terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, à la limite sud de la ville, selon Vladimir Rogov, chargé de la coordination des régions d’Ukraine annexées par la Russie. Mikhaïl Skigin, copropriétaire du terminal, a confirmé que le drone visait le terminal.

Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, se trouve à environ 900 kilomètres au nord de la frontière avec l’Ukraine.

Sur cette photo tirée d’une vidéo publiée par le gouverneur de la région de Briansk, Alexandre Bogomaz, sur l’application de messagerie Telegram le 19 janvier 2024, des réservoirs de pétrole sont en feu après qu’un drone ukrainien a atteint Klintsy, une ville de la région de Briansk en Russie. Alexandre Bogomaz, gouverneur de la région de Briansk/Telegram/AP



À Klintsy, les défenses aériennes ont brouillé électroniquement le drone, mais celui-ci a largué sa charge explosive sur l’installation, a déclaré le gouverneur régional de Briansk, Alexander Bogomaz. Il n’y a pas eu de victimes, a-t-il ajouté.

Les chaînes de télégrammes russes ont partagé des vidéos de ce qu’elles ont qualifié d’incendie au dépôt, qui a envoyé d’épais panaches de fumée noire dans l’air. L’incendie est difficile à éteindre et nécessite un équipement spécialisé, a déclaré Bogomaz, ajoutant que 32 personnes ont été évacuées des maisons proches du dépôt.

Le même dépôt a été frappé par un drone ukrainien en mai de l’année dernière, mais les dégâts ont apparemment été moins importants.

Par ailleurs, des bombardements russes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, ont tué une femme de 57 ans et une mine terrestre a tué un homme, a rapporté vendredi le bureau du président ukrainien.