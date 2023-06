Un dépôt pétrolier bombardé par un hélicoptère russe alors que les troupes de Wagner s’emparent de la ville | Nouvelles du monde

La grève a provoqué une énorme explosion au dépôt pétrolier en Russie (Photos: East2West News) Un violent incendie s’est déclaré dans un dépôt pétrolier à La Russie après avoir été attaquée par un hélicoptère pro-Poutine. La grève à Voronezh a provoqué une énorme explosion et une épaisse fumée noire peut être vue s’échapper de la boule de feu. Plus de 100 pompiers s’attaquent à l’incendie du réservoir de carburant après qu’il aurait été pris pour cible par un hélicoptère Ka-52 des Forces aérospatiales russes. L’hélicoptère aurait été abattu peu après. Les forces de Wagner se seraient emparées de sites militaires clés dans la région alors qu’elles se rapprochaient de Moscou pour tenter de renverser Vladimir Poutine. Le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin et ses hommes ont également pris le contrôle de la ville de Rostov-on-Don plus tôt dans la journée. La milice privée avait combattu aux côtés des forces russes en Ukraine, mais elle a tourné le dos et a traversé la frontière. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Une épaisse fumée noire s’est échappée du site après la grève (Photo : Réseaux sociaux/East2West News) On ne sait pas immédiatement quels sont ses objectifs, mais la rébellion marque une escalade dans la lutte de M. Prigozhin avec les chefs militaires russes, qu’il a accusés d’avoir bâclé la guerre en Ukraine et d’avoir paralysé ses forces sur le terrain. « Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré M. Prigozhin. Il a posté une vidéo de lui-même au quartier général militaire russe à Rostov et a affirmé que ses forces avaient pris le contrôle de l’aérodrome et d’autres installations militaires de la ville. Plus: Tendance

D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des véhicules militaires, y compris des chars, dans les rues – et beaucoup se dirigeaient vers Moscou le long de l’autoroute M4 près de Voronezh, à environ 340 miles de la capitale.



Les véhicules du groupe de mercenaires privés Wagner roulent le long de l’autoroute M4, près de Voronej, qui relie la capitale Moscou aux villes du sud de la Russie (Photo: Reuters)



Les troupes de Wagner ont voyagé plus au nord à travers la Russie aujourd’hui (Photo: Reuters) M. Prigozhin a déclaré que ses forces n’avaient rencontré aucune résistance de la part de jeunes conscrits lors de leur passage en Russie, affirmant que ses troupes « ne se battent pas contre des enfants ». « Mais nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin », a-t-il déclaré dans l’un d’une série d’enregistrements vidéo et audio publiés sur les réseaux sociaux, à partir de vendredi soir. « Nous avançons et nous irons jusqu’au bout », a-t-il affirmé. Le président Poutine a condamné la rébellion, qui survient à un moment où la Russie « livre la bataille la plus difficile pour son avenir » alors que les gouvernements occidentaux imposent des sanctions à Moscou et arment l’Ukraine. Il a qualifié le soulèvement de M. Prigozhin, qu’il n’a pas mentionné nommément, de « trahison » et de « trahison ».



Un camion transportant des véhicules militaires Wagner a été repéré sur l’autoroute M4 (Photo: Reuters) Le dictateur russe a déclaré : « Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable. « Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. » Alors que les événements rapides se déroulent en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Moscou souffrait d’une « faiblesse à grande échelle » et que Kiev protégeait l’Europe de « la propagation du mal et du chaos russes ». Le Royaume-Uni a également convoqué une réunion COBRA d’urgence. Le comité, qui se réunit pour formuler des réponses aux urgences, se réunira pour discuter de l’évolution de la situation en Russie. Il sera présidé par le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

