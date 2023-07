Un dépôt de munitions russe explose, envoyant un nuage de champignons dans les airs après la frappe ukrainienne sur une base militaire

C’est le moment où un important dépôt de munitions russe explose, provoquant un énorme nuage de fumée de champignon dans l’air.

Des images montrent une énorme boule de feu sur le site dans la partie orientale de la Crimée annexée après des frappes ukrainiennes présumées tôt dans la journée.

Un important dépôt de munitions russe a été touché lors d’une frappe ukrainienne présumée 1 crédit : East2West

L’explosion a déclenché une énorme boule de feu sur le site de la Crimée annexée 1 crédit : East2West

Les explosions incessantes pouvaient être entendues à au moins 13 miles de distance.

Il y a eu des morts et « de nombreux » blessés à l’épicentre des explosions sur le terrain d’entraînement militaire, a rapporté la chaîne ukrainienne Crimean Wind, mais cela a été démenti par le chef de la Crimée nommé par Moscou, Sergueï Aksyonov.

Des rapports locaux non confirmés ont suggéré jusqu’à trois frappes aériennes sur un « entrepôt » dans la zone d’entraînement militaire, après quoi les explosions et les flammes se sont propagées.

L’attaque a peut-être été menée par des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni, a suggéré le Moscow Times.

L’autoroute principale de Tavrida – reliant au pont de Crimée touché lundi par des drones marins ukrainiens – a été fermée par l’armée russe d’occupation.

Quelque 2 250 personnes de quatre colonies proches du terrain d’entraînement militaire de Starokrymsky ont été évacuées. Les villages ont été nommés Krynichki, Aivazovskoye, Abrikosovka et Privetnoye. Des explosions spectaculaires se sont poursuivies pendant plus de quatre heures après avoir commencé vers 4h30 du matin dans le district de Kirovsky.

Une épaisse fumée flottait dans le ciel. « C’est une scène de l’apocalypse », a déclaré un conducteur qui passait.

Les autorités russes contrôlant la Crimée n’ont pas précisé la cause de l’enfer.

Aksyonov a déclaré: « Les causes de l’incendie sur le terrain d’entraînement du district de Kirovsky seront établies par les autorités chargées de l’enquête. « Il n’y a pas eu de victimes. »

Les évacués reçoivent une assistance. « Les personnes dans les centres d’hébergement temporaires recevront tout le nécessaire. »

La liquidation des conséquences [of the explosions] sera effectuée dans les plus brefs délais…“

Veuillez garder votre calme et ne faire confiance qu’aux sources d’information officielles. » Les explosions sont survenues alors que la Russie lançait une attaque fulgurante sur Odessa pour la deuxième nuit consécutive.

Une vidéo a montré le lancement d’un missile Onyx – d’une portée allant jusqu’à 500 miles – depuis Cossack Bay à Sébastopol. Selon des informations, une dizaine de missiles ont été lancés.

L’état-major ukrainien a rapporté que la nuit, le pays avait été attaqué par 6 missiles de croisière Kalibr et 35 drones.

La capitale Kiev a également été ciblée par les Russes. Un jour plus tôt, la Russie avait attaqué des installations présumées de fabrication de drones à Odessa pour «venger» l’attaque du pont de Crimée.

Tous les missiles et 31 drones d’attaque ont été abattus, ont affirmé les Ukrainiens.

Un dépôt pétrolier du port près d’Odessa aurait été incendié et l’aérodrome militaire de Shkolny aurait été pris pour cible.

