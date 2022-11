Un dépôt de carburant clé en Haïti rouvre pour la première fois depuis septembre

Les chauffeurs étaient protégés par un convoi de police lourdement armé formé deux jours après que le chef de gang Jimmy Cherizier, un ancien policier surnommé “Barbecue”, a annoncé que la fédération de gangs G9 qu’il dirige levait un blocus de carburant et permettait aux chauffeurs de faire le plein au dépôt. .

Les représentants du gouvernement ont déclaré que les stations-service. fermés depuis la mi-septembre, seraient réapprovisionnés du mercredi au vendredi et ouverts aux clients le samedi.

“Maintenant, nous pouvons respirer”, a déclaré Gabriel Salny, un camionneur soulagé de pouvoir à nouveau travailler et gagner de l’argent. “La faim m’a presque tué.”

Il n’était pas immédiatement clair si la fédération des gangs conservait le contrôle de la zone entourant le dépôt de Port-au-Prince qui contient environ 10 millions de gallons de carburant diesel et d’essence et plus de 800 000 gallons de kérosène.