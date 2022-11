Un dépôt de carburant clé en Haïti rouvre pour la première fois depuis septembre

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Des dizaines de camions se sont alignés mardi devant un principal terminal de carburant de la capitale haïtienne pour faire le plein pour la première fois depuis qu’un puissant gang a pris le contrôle de la zone il y a près de deux mois.

Les chauffeurs étaient protégés par un convoi de police lourdement armé formé deux jours après que le chef de gang Jimmy Cherizier, un ancien policier surnommé “Barbecue”, a annoncé que la fédération de gangs G9 qu’il dirige levait un blocus de carburant et permettait aux chauffeurs de faire le plein au dépôt. .

Les représentants du gouvernement ont déclaré que les stations-service. fermés depuis la mi-septembre, seraient réapprovisionnés du mercredi au vendredi et ouverts aux clients le samedi.

“Maintenant, nous pouvons respirer”, a déclaré Gabriel Salny, un camionneur soulagé de pouvoir à nouveau travailler et gagner de l’argent. “La faim m’a presque tué.”

Il a déclaré que le blocus du carburant “avait un impact sur le pays, sur tous les Haïtiens”.

Il n’était pas immédiatement clair si la fédération des gangs conservait le contrôle de la zone entourant le dépôt de Port-au-Prince qui contient environ 10 millions de gallons de carburant diesel et d’essence et plus de 800 000 gallons de kérosène.

Lundi, le ministère haïtien de la Défense a publié un communiqué indiquant que les soldats et la police avaient pris le contrôle du terminal de carburant après 16 opérations, félicitant ces efforts.

La situation avait poussé le Premier ministre Ariel Henry à demander début octobre le déploiement immédiat de troupes étrangères, une demande sur laquelle le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas encore voté. Jusqu’à présent, le Conseil de sécurité n’a voté que des sanctions contre Cherizier.

Si les stations-service ouvrent comme prévu, les hôpitaux et les entreprises, y compris les banques et les épiceries, devraient reprendre leurs activités normales.

Le gouvernement n’a pas dit si une augmentation des prix du carburant annoncée en septembre resterait en place. À l’époque, Henry a déclaré que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner le carburant, déclenchant de grandes manifestations et le blocage du carburant par la fédération des gangs du G9 qui exigeait la démission du Premier ministre.

___

L’écrivain Associated Press Evens Sanon a contribué à ce rapport.

Pierre-Richard Luxama, The Associated Press