Un dépôt d’aide de la Croix-Rouge détruit par un missile de croisière russe lors d’un bombardement de « crimes de guerre »

Un dépôt de secours de la Croix-Rouge a été détruit par un missile de croisière russe lors d’un blitz condamné comme crime de guerre.

Un veilleur de nuit solitaire a été tué alors que des milliers de tonnes de vivres et d’eau ont été engloutis par un enfer d’une journée dans le sud de l’Ukraine.

Un sauveteur est vu sur le site d’installations de stockage en feu fortement endommagées par une frappe de missile russe Crédit : Reuters

Un dépôt de la Croix-Rouge à la périphérie d’Odessa en Ukraine a été touché par une attaque de missile russe à 23h30 dimanche. Crédit : Peter Jordan

La Croix-Rouge a interrompu les distributions de nourriture et a déclaré qu’un hôpital avait également été touché ailleurs

L’organisme de bienfaisance farouchement neutre a refusé de dire qui a tiré les missiles, mais il a publié une déclaration furieuse sur les attaques contre ses sites et son personnel.

Dans un message à peine voilé adressé au dirigeant russe Vladimir Poutine, il a déclaré : « La population, les organisations humanitaires, les hôpitaux ne sont pas des cibles.

« Les attaques contre les employés et les institutions du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et sont classées comme CRIME DE GUERRE.

Les frappes ont eu lieu alors que Poutine se préparait pour le défilé annuel du Jour de la Victoire à Moscou sur la Place Rouge aujourd’hui pour commémorer la défaite d’Hitler en 1945.

Au centre d’aide à trois étages d’Odessa, The Sun a vu des sauveteurs au visage sinistre sortir les restes d’un homme des cendres alors que les pompiers luttaient contre l’incendie.

À l’intérieur du bâtiment détruit, des montagnes de conserves, des sacs de haricots et des caisses d’eau potable avaient été brûlés.

L’organisation caritative a déclaré: « L’incendie a complètement détruit l’aide humanitaire qui se trouvait dans l’entrepôt. »

L’Ukraine a déclaré que la Russie avait déclenché au total au moins 60 drones suicides – des machines remplies d’explosifs et conçues pour s’écraser sur des cibles – lors de nouvelles attaques.

Seize roquettes et missiles, dont huit X-22 de bombardiers à longue portée, ont également été lancés par les forces de Poutine

À Kiev, les batteries de défense aérienne de la capitale ont abattu 35 des drones à sens unique dans un spectaculaire deux doigts vers Poutine.

Mais dans le port méridional de Mikolaiv, une explosion de missile a détruit un hôpital mobile.

La Croix-Rouge a déclaré que son personnel évaluait toujours les dégâts mais que certains équipements étaient inutilisables.

Le gouverneur Vitaliy Kim a déclaré qu’au moins cinq missiles de croisière avaient pilonné sa ville.

Cela est venu alors que l’UE proposait de nouvelles sanctions contre les entreprises chinoises et autres aidant la machine de guerre de Poutine contre les forces du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des entreprises en Chine, à Hong Kong, en Iran et aux Émirats arabes unis sont soupçonnées d’agir comme intermédiaires pour aider Moscou à acheter des pièces de haute technologie pour des missiles et des bombes.

Un seul agent de sécurité a été victime de l’attentat Crédit : Peter Jordan

Les grèves ont eu lieu alors que Poutine se préparait pour le défilé annuel du Jour de la Victoire à Moscou le 9 mai Crédit : Reuters