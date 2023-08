Un dentiste reconnu coupable du meurtre de sa femme lors d’un safari en Afrique devrait être condamné à la prison à vie

DENVER (AP) – Un riche dentiste reconnu coupable du meurtre de sa femme à la fin d’un safari africain en Zambie devrait être condamné à la prison à vie lundi pour un meurtre, selon les procureurs, qui a couronné une vie « passée à rechercher la domination et le contrôle sur les autres par richesse et pouvoir ».

Lors de l’audience devant un tribunal fédéral de Denver, les procureurs du gouvernement américain chercheront également à obtenir environ 25 millions de dollars en restitution, biens saisis et amendes de Larry Rudolph. Il a également été reconnu coupable par un tribunal fédéral l’année dernière de fraude postale pour avoir encaissé près de 5 millions de dollars en polices d’assurance pour sa femme, Bianca Rudolph.

Larry Rudolph a affirmé tout au long de l’affaire que la mort de sa femme dans ce pays d’Afrique australe en 2016 était un accident. Ses avocats envisagent de faire appel de la condamnation.

Les procureurs disent que Rudolph, qui possédait une franchise dentaire dans la région de Pittsburgh, a tiré sur sa femme de 34 ans dans le cœur avec un fusil de chasse lors de sa dernière matinée en Zambie, puis a mis le pistolet dans son étui souple pour donner l’impression qu’elle avait accidentellement tiré elle-même pendant l’emballage. Le couple avait chassé du gibier pendant leur voyage.

Ils affirment également que le cadre, à environ 80 miles (129 kilomètres) du poste de police le plus proche, était l’endroit idéal pour tenter d’échapper au crime, où il s’est précipité pour faire incinérer sa femme et a intimidé les responsables enquêtant sur sa mort.

Ils allèguent que l’objectif était de vivre une retraite somptueuse avec sa petite amie de longue date, Lori Milliron, avec l’aide de l’argent de l’assurance. Elle a été condamnée à 17 ans de prison en juin après avoir été reconnue coupable de complicité. Elle a déposé un recours.

« Le meurtre était l’aboutissement d’une vie passée à rechercher la domination et le contrôle sur les autres grâce à la richesse et au pouvoir », ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire décrivant leur proposition de condamnation.

Larry Rudolph pourrait également obtenir plus de temps en prison pour fraude postale en plus de payer une amende de près de 10 millions de dollars, de confisquer des millions d’actifs et de rembourser les compagnies d’assurance, selon ce que demandent les procureurs.

On ne sait pas si des membres de la famille ou des amis de Bianca Rudolph confronteront le dentiste lors de l’audience.

Les deux enfants adultes du couple, Julian et AnaBianca Rudolph, ont jusqu’à présent choisi de ne pas parler publiquement de la mort, bien qu’AnaBianca ait témoigné contre Milliron lors de sa condamnation. Ils se battent pour certaines des sanctions financières que le gouvernement veut que leur père paie, demandant au tribunal de les traiter, et non les compagnies d’assurance, comme les victimes de la fraude à l’assurance. Dans un dossier au tribunal, ils disent avoir « subi un préjudice financier considérable » et ont droit à une restitution.

Les enquêteurs en Zambie et pour les assureurs ont conclu que la mort de Bianca Rudolph était un accident. Les compagnies d’assurance, certaines basées dans le Colorado, ont ensuite dû payer l’assurance-vie en raison de son décès, selon la défense dans des documents judiciaires.

Mais Rudolph a été arrêté près de cinq ans après sa mort à la suite d’une enquête du FBI qui a envoyé des agents voyager à travers le monde pour recueillir des preuves et interroger des témoins.

Un barman dans un steakhouse à Phoenix, où Milliron a déménagé pour être avec Rudolph après la mort de Bianca, a déclaré avoir entendu Rudolph dire « J’ai tué ma putain de femme pour toi! » lors d’une dispute qu’ils avaient au début de 2020. Cependant, Brian Lovelace a témoigné qu’il ne pouvait pas entendre les mots juste avant cette déclaration parce que de la musique jouait. Rudolph a témoigné qu’il avait en fait dit: « Maintenant, ils disent que j’ai tué ma putain de femme pour vous! » après avoir appris que le FBI enquêtait sur lui.

Les procureurs allèguent qu’il a construit sa richesse sur la fraude. Ils disent qu’il s’est tiré une balle dans le pouce lors d’une précédente visite en Zambie pour collecter des millions d’argent d’assurance invalidité, et allèguent qu’il a également trompé ses patients dentaires, créant le besoin de canaux radiculaires en ne faisant pas d’obturations ou en ne perçant pas de trous dans leurs dents pendant leur sommeil. .

L’amende demandée par le gouvernement est le double du montant que Rudolph a reçu pour les polices d’assurance-vie ainsi que pour l’assurance des bijoux que Bianca Rudolph portait lorsqu’elle a été tuée. Rudolph a rapporté que les bijoux avaient été perdus bien que des responsables zambiens aient déclaré qu’ils lui avaient donné les articles. Ses avocats disent que le gouvernement n’a pas accusé Rudolph pour cela et n’a jamais prouvé l’allégation.

Les procureurs veulent que Rudolph paie 4,9 millions de dollars en dédommagement aux compagnies d’assurance, confisque 4,8 millions de dollars sur des comptes bancaires, ainsi que des biens immobiliers en Arizona et en Pennsylvanie et deux véhicules de luxe – une Aston Martin DB-11 et une Bentley Bentayga, selon les documents judiciaires .

Les avocats de Rudolph disent que les propriétés et les voitures valent des millions et que la combinaison des sanctions totalise plus de 25 millions de dollars. Ils disent qu’il ne peut pas se le permettre puisqu’il ne contrôle plus son cabinet dentaire en déclin, qu’il a des dettes importantes et qu’il ne pourra jamais gagner plus d’argent. Les deux enfants adultes de Rudolph contrôlent désormais ses finances, selon la défense.

« La vérité est qu’une telle amende ne servirait qu’à punir et à mettre en faillite les enfants Rudolph, pas Rudolph lui-même », ont déclaré ses avocats.

Le gouvernement a estimé que Rudolph valait 15 millions de dollars, selon la défense dans un rapport préalable au prononcé de la peine qui n’est pas accessible au public, mais un expert de la défense lors du procès a déclaré que sa valeur était désormais inférieure à 10 millions de dollars.

Les procureurs affirment que Rudolph aurait encore des millions de dollars après avoir payé la restitution, l’amende et la saisie de la propriété. Avant son procès, ils disent que Rudolph a prétendu valoir 27 millions de dollars et a fait valoir qu’il n’avait pas besoin de l’argent de l’assurance-vie qu’il a obtenu après la mort de sa femme pour démontrer son innocence.

« Les enfants adultes ne sont pas punis, et ils n’ont pas non plus droit à l’enrichissement sans cause du plan criminel de leur père », ont déclaré les procureurs.

Colleen Slevin, Associated Press