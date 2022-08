Un dentiste reconnu coupable de la mort de sa femme lors d’un safari en Afrique en 2016

DENVER (AP) – Un riche dentiste accusé d’avoir tué sa femme d’une balle dans le cœur avec un fusil de chasse à la fin d’un safari en Afrique a été reconnu coupable de meurtre et de fraude postale lundi.

Un jury de six hommes et six femmes a rendu le verdict pour Lawrence “Larry” Rudolph après un procès de trois semaines et une journée et demie de délibérations.

Rudolph, 67 ans, a été accusé de meurtre à l’étranger lors de la mort de Bianca Rudolph en Zambie en 2016 ainsi que de fraude postale pour avoir encaissé 4,8 millions de dollars en réclamations d’assurance-vie dans ce que les procureurs décrivent comme un crime prémédité. Une partie de l’argent a été versée depuis le Colorado, il a donc été jugé par le tribunal fédéral de Denver.

Il encourt une peine maximale de prison à vie ou la peine de mort lorsqu’il sera condamné en février.

Rudolph a maintenu son innocence et les deux enfants adultes qu’il a eus avec sa femme se sont assis au tribunal pour le soutenir pendant le procès. L’un des avocats de la défense de Rudolph, David Markus, a déclaré qu’ils feraient appel de sa condamnation.

« Nous croyons en Larry. Nous croyons en sa famille », a-t-il déclaré devant le tribunal.

La défense a suggéré que l’épouse de Rudolph depuis 34 ans, une voyageuse nerveuse, s’était suicidée alors qu’elle tentait d’emballer un fusil de chasse à la hâte alors qu’ils se préparaient à rentrer de Zambie aux États-Unis en 2016.

Mais les procureurs ont répliqué que les preuves montraient que c’était impossible parce que la blessure à son cœur provenait d’un coup de feu tiré à une distance de 2 à 3,5 pieds (60 centimètres à 1 mètre).

Le guide de chasse de longue date du couple, Mark Swanepoel, a déclaré aux enquêteurs que Rudolph avait déchargé le fusil de chasse la veille de la fusillade mortelle, mais Rudolph a témoigné qu’il ne se souvenait pas s’il l’avait fait ou non.

Lorsqu’il est rentré chez lui à Phoenix quelques jours plus tard, Rudolph a déclaré qu’il avait mis le fusil de chasse dans son garage sans vouloir le regarder. Puis, en 2018, alors qu’il s’apprêtait à vendre sa maison et avant de découvrir que le FBI enquêtait sur la mort de sa femme, il a déclaré avoir démonté l’arme, l’avoir mise dans deux boîtes en carton et avoir payé un homme en espèces pour l’emporter avec avec d’autres déchets.

Les procureurs ont également accusé la petite amie de Rudolph et la directrice de sa franchise dentaire de la région de Pittsburgh, Lori Milliron, d’avoir menti à un grand jury fédéral et d’être complice.

Elle a été reconnue coupable par le même jury lundi d’avoir été complice après coup d’un meurtre, d’entrave à un grand jury et de deux chefs de parjure devant un grand jury. Elle a été déclarée non coupable de trois autres chefs de parjure.

Rudolph a fait signe à Milliron alors qu’il était conduit hors du tribunal et renvoyé en prison après n’avoir eu aucune interaction avec elle dans la salle d’audience les jours précédents. Milliron restera libre avec un moniteur de cheville jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

Les procureurs ont allégué que Rudolph avait décidé de tuer sa femme pour reprendre le contrôle de sa vie après que Bianca Rudolph ait demandé plus de voix dans les finances du couple et exigé que Milliron soit renvoyé. Rudolph a déclaré que sa femme avait accepté d’avoir un mariage ouvert et la défense a fait valoir qu’il n’y avait aucune incitation financière pour Rudolph, qui valait environ 15 millions de dollars à l’époque, pour tuer sa femme.

Les enquêteurs en Zambie et pour les assureurs ont conclu que sa mort était un accident. Les procureurs ont noté que Rudolph avait raccroché au nez d’un enquêteur d’assurance qui avait tenté de lui parler et avait refusé de participer à un entretien volontaire avec un agent du FBI.

L’avocat américain du Colorado, Cole Finegan, a remercié le FBI d’avoir voyagé à travers le monde pour recueillir des preuves et interroger des témoins dans l’affaire et a déclaré qu’il espérait que le verdict apporterait un peu de paix à la famille de Bianca Rudolph.

“Bianca Rudolph méritait justice”, a-t-il déclaré.

____

Cette histoire a été corrigée pour dire que Lori Milliron a été acquittée de trois chefs d’accusation de parjure, et non de deux.

Colleen Slevin, Associated Press