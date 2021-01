Un dentiste qui a proposé de devenir vaccinateur NHS Covid a critiqué la «surcharge de bureaucratie» impliquée dans le processus de candidature.

Le dentiste Andy Bates a révélé qu’il avait « abandonné » après avoir dû parcourir une énorme liste de contrôle de modules de formation afin de pouvoir se qualifier pour administrer le vaccin Covid-19.

La liste d’apprentissage comprend 18 modules, y compris l’administration des vaccins, le stockage des vaccins et les connaissances de base sur les vaccins.

Mais d’autres modules nécessaires pour administrer le vaccin comprennent un sur la sécurité incendie et un autre sur la «prévention de la radicalisation» – un cours du NHS sur la manière de protéger les personnes vulnérables contre la radicalisation vers le terrorisme.

Un chèque DBS, un passeport ou une preuve de droit au travail et un certificat d’études supérieures sont également requis.

Le NHS affirme que «la formation et les contrôles appropriés sont nécessaires pour manipuler le vaccin».

Mais le Dr Bates, un dentiste de 56 ans basé à Skipton, dans le Yorkshire du Nord, a déclaré que « l’énorme liste de documents » qu’il avait été invité à compléter l’avait découragé.

Il a déclaré à la BBC: « Je suis un dentiste en activité avec un cabinet dentaire. Je travaille quatre jours par semaine, ce qui me donne un jour de congé et le week-end, alors j’ai pensé que je pourrais probablement aider [with] expliquer des choses aux gens, être capable d’utiliser une aiguille, être capable de détendre les gens dans un environnement où vous leur donnez un coup.

‘Certaines des choses [training modules] sont vraiment très sensés – comme la réanimation, la reconnaissance et la gestion de l’anaphylaxie – mais vous obtenez alors des choses comme la prévention de la radicalisation, un certificat de niveau 1 requis [or] sauvegarde des enfants niveau 2. »

Il a ajouté: « Je dois admettre que j’ai abandonné au deuxième obstacle, car je suis très occupé en tant que dentiste et je rentre à la maison assez fatigué la nuit. J’ai pensé « bon chagrin, si je dois traverser tout ça », je ne suis pas [doing it]».

M. Bates a déclaré qu’il pensait qu’un système accéléré pour les professionnels de la santé enregistrés devrait être mis à disposition pour aider à accélérer le processus.

Ceux qui postulent pour être un vaccinateur du NHS doivent déjà avoir une expérience préalable dans le domaine des soins de santé.

MailOnline a contacté NHS England pour un commentaire. Un porte-parole a déclaré à la BBC: « Indépendamment des antécédents médicaux d’une personne, une formation et des contrôles appropriés sont nécessaires pour manipuler le vaccin.

‘[This] C’est pourquoi des processus importants sont en place pour s’assurer que les anciens membres du personnel sont au courant des protocoles et de la livraison, de sorte que les vaccinateurs soient entièrement équipés des compétences nécessaires pour vacciner les patients en toute sécurité conformément aux normes de Public Health England.

Le porte-parole a ajouté que « des dizaines de milliers de personnes » avaient déjà rempli les documents nécessaires afin de livrer le jab.

Les commentaires de M. Bates font suite à l’ex-médecin généraliste de 30 ans, Jessica Jones, 59 ans, qui a pris sa retraite de son cabinet à Sunderland, a déclaré au Times qu’elle n’avait terminé qu’un quart des modules nécessaires pour faire du bénévolat après six heures de travail sur deux jours.

Elle a déclaré: « On nous a demandé de faire de la formation au feu, de la reconnaissance de la radicalisation et de choses qui vous font vous demander si le NHS est vraiment désespéré de nous récupérer.

«Nous sommes certainement capables de faire une injection intramusculaire. S’ils sont vraiment désespérés, ils le rendront moins ridicule.

Le professeur Martin Marshall a déclaré au Daily Mail que « certaines de ces demandes bureaucratiques sont ridicules » et « une mentalité de case à cocher contrecarre les futurs rapatriés du NHS ».

Le président du Collège royal des médecins généralistes a déclaré: « Je crains que l’approche autoritaire ne sape non seulement la bonne volonté des candidats, mais agisse comme un moyen de dissuasion inquiétant contre un recrutement si nécessaire. »

L’ancienne médecin du travail Celia Palmer, de Londres, a également critiqué le service de santé pour son système «bureaucratique» d’approbation des bénévoles.

Cela intervient alors que le NHS se prépare à commencer le déploiement du nouveau vaccin Oxford / AstraZeneca lundi – après avoir reçu l’autorisation d’être utilisé au Royaume-Uni la semaine dernière.

Avant le nouveau déploiement de jab, Le scientifique responsable du programme de vaccination a défendu la décision d’élargir l’écart entre les deux doses, insistant sur le fait que c’est «la façon dont nous sauvons des vies».

PFIZER RÉPOND AU PLAN DU ROYAUME-UNI POUR DONNER AUX PERSONNES UNE DOSE PAS DEUX Pfizer a averti hier qu’il n’y avait « aucune donnée » pour montrer qu’une seule dose de son vaccin contre le coronavirus offre une protection à long terme après que le Royaume-Uni a abandonné son plan de déploiement d’origine. Le régulateur médical britannique recommande maintenant que les injections de Covid soient administrées en deux doses à trois mois d’intervalle, plutôt que quatre semaines d’intervalle, pour permettre à des millions de personnes supplémentaires d’être vaccinées sur une période plus courte. La stratégie s’appliquera à la fois au vaccin Pfizer / BioNTech et au vaccin nouvellement approuvé par Oxford / AstraZeneca, malgré des données limitées sur l’efficacité des doses initiales. Il s’agit d’une réponse directe à l’augmentation des cas de Covid et des hospitalisations à travers le Royaume-Uni qui sont provoquées par une nouvelle souche hautement infectieuse qui est apparue dans le sud-est de l’Angleterre en septembre. Pratiquement toute l’Angleterre est confrontée à un verrouillage brutal jusqu’au printemps, les vaccins Covid étant le seul espoir de mettre fin à la dévastation. Les responsables de la santé veulent désormais donner au plus grand nombre de personnes une dose initiale, plutôt que de retenir les deuxièmes doses, afin qu’une plus grande partie de la population puisse bénéficier d’au moins une certaine protection. AstraZeneca a salué cette décision et a révélé qu’elle avait testé la stratégie de trois mois sur un petit sous-groupe d’essais dans ses études. Mais Pfizer a déclaré qu’il n’y avait « aucune donnée » dans ses études pour montrer que son vaccin protège contre Covid lorsqu’il est pris à 12 semaines d’intervalle. Dans un coup d’œil à peine voilé au Royaume-Uni, la firme américaine a averti que tout schéma posologique «alternatif» devrait être étroitement surveillé par les autorités sanitaires. « Les données de l’étude de phase trois ont montré que, bien que la protection partielle contre le vaccin semble commencer dès 12 jours après la première dose, deux doses du vaccin sont nécessaires pour fournir la protection maximale contre la maladie, une efficacité vaccinale de 95 pour cent », a déclaré Pfizer dans un communiqué. «Il n’y a pas de données démontrant que la protection après la première dose est maintenue après 21 jours.»

Le professeur Jonathan Van-Tam a déclaré qu’attendre 12 semaines entre les injections plutôt que les trois d’origine protégera les personnes les plus à risque de mourir de Covid-19, ajoutant que l’objectif doit être « d’administrer les premières doses de vaccin à autant de personnes, dans les plus brefs délais. Plage de temps’.

Alors que les premiers approvisionnements du vaccin Oxford sont arrivés au Royaume-Uni hier, le directeur médical adjoint – qui est devenu le visage de confiance des conférences de presse de Downing Street pendant la crise – a prédit que « des dizaines de millions de doses » seront disponibles d’ici la fin. de Mars.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré hier soir que les 15 millions de coups nécessaires pour protéger les personnes les plus à risque pourraient être livrés d’ici la mi-mars.

Vacciner ce groupe vulnérable est considéré comme crucial pour libérer la Grande-Bretagne des effets paralysants du verrouillage.

Écrivant exclusivement dans The Mail on Sunday, le professeur Van-Tam a rejeté aujourd’hui les critiques selon lesquelles le changement de la période entre les deux doses des vaccins Oxford et Pfizer est déroutant et potentiellement dangereux.

«En termes simples, chaque fois que nous vaccinons quelqu’un une deuxième fois, nous ne faisons pas vacciner quelqu’un d’autre pour la première fois», dit-il.

« Cela signifie que nous manquons une occasion de réduire considérablement les chances que les personnes les plus vulnérables deviennent gravement malades à cause de Covid-19. »

Dans son article pour ce journal, le professeur Van-Tam affirme que le Comité mixte indépendant sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a constaté que le vaccin Pfizer était efficace à 89% contre Covid-19 entre 15 et 21 jours après la première dose.

Cela monte à 95 pour cent après une deuxième dose, mais il soutient que six pour cent supplémentaires viennent au prix de réduire de moitié le nombre qui peut obtenir un grand degré d’immunité d’un seul coup.

Il ajoute: « Si une famille a deux grands-parents âgés et qu’il y a deux vaccins disponibles, il vaut mieux donner à la fois une protection de 89% que de donner une protection à 95% avec deux doses rapides, et l’autre grand-parent aucune protection du tout. Le virus se propage malheureusement rapidement et c’est une course contre la montre.

« Ma mère, ainsi que vous ou vos proches plus âgés, pouvez être affectés par cette décision, mais c’est toujours la bonne chose à faire pour la nation dans son ensemble. »

En Grande-Bretagne, les médecins commenceront à utiliser les 530000 doses initiales du vaccin Oxford / AstraZeneca à partir de demain. Le premier sera administré à l’Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust.

D’ici la fin de la semaine, les vaccins seront disponibles dans 160 sites hospitaliers et 800 cabinets médicaux. Les pharmacies communautaires seront également utilisées pour délivrer des jabs.

Le programme ne peut être déployé assez rapidement pour les écoles et les hôpitaux touchés par la crise. La moitié des principales fiducies hospitalières d’Angleterre traitent plus de patients Covid-19 qu’ils ne l’étaient au sommet de la première vague en avril, et 29 des 39 NHS Trusts ont reporté la plupart des chirurgies électives.