Un dentiste négligé du Colorado accusé d’avoir empoisonné sa femme comparaît devant le tribunal

La mère de six enfants du Colorado dont le mari dentiste est accusé de son meurtre par empoisonnement avait des niveaux plus élevés de cyanure dans le sang prélevés au cours de la soirée qu’elle ne l’avait fait plus tôt dans la matinée à l’hôpital, a déclaré un tribunal mercredi.

Angela Pray Craig, 43 ans, a été déclarée morte le 18 mars après plusieurs visites à l’hôpital pour se plaindre de vertiges, d’étourdissements, de vomissements et d’une foule d’autres symptômes.

Son mari, James Toliver Craig, 45 ans, a été accusé de meurtre au premier degré en lien avec sa mort. Il a comparu devant le tribunal mercredi pour une audience préliminaire, menotté et vêtu d’une combinaison orange du centre de détention du comté d’Arapahoe. Il n’était pas rasé, sa barbe hirsute et ses cheveux bouclés emmêlés.

Selon les preuves fournies par le coroner du comté d’Arapahoe, Kelly Lear, des échantillons ont montré qu’Angela avait un niveau d’arsenic de 68 vers 11h50 le 9 mars – mais ce niveau était passé à 330 juste après 20h20.

Cela serait « cohérent avec le fait qu’elle a reçu une exposition supplémentaire au cyanure au cours de cette période », a déclaré le Dr Lear.

La cause du décès qu’elle a énumérée dans son rapport était un «empoisonnement aigu au cyanure et à la tétrahydrozoline; la manière de mourir est un homicide », a-t-elle témoigné mercredi. La tétrahydrozoline est le décongestionnant utilisé dans les gouttes ophtalmiques Visine.

Le dentiste avait recherché d’autres types de poison avant la mort de sa femme, y compris une recherche sur Internet pour le laurier-rose, a déclaré mercredi le détective de la police d’Aurora, Bobbi Olson. Un mandat de perquisition obtenu pour un ordinateur de la salle d’examen de son cabinet dentaire a révélé que, dans les semaines précédant la dernière hospitalisation d’Angela, M. Craig avait recherché « comment faire ressembler un meurtre à une crise cardiaque », « l’arsenic est-il détectable lors d’une autopsie » et « combien de grammes d’arsenic pur tueront un humain ?

Det Olson a également témoigné de la façon dont le personnel de l’hôpital, puis la police, ont été informés par le partenaire commercial de M. Craig et sa femme de leurs préoccupations concernant le comportement du dentiste. Ryan Redfearn et son épouse, Michelle, titulaire d’un doctorat en sciences infirmières, avaient été informés par le personnel du cabinet dentaire qu’il possédait avec M. Craig que son partenaire commercial avait commandé une livraison de cyanure de potassium au bureau. Il avait demandé à un employé de bureau de rechercher un colis privé, mais celui-ci a été ouvert par erreur par un autre travailleur après son arrivée le 13 mars, a déclaré le détective Olson.

Un membre du personnel « a reconstitué la boîte, remis le bordereau d’emballage ; avant de faire cela, elle a vu qu’il était écrit » cyanure de potassium « , a décrit le récipient, a dit que c’était comme un récipient de type carton d’aluminium » qu’elle n’avait jamais vu auparavant dans le cabinet dentaire, a déclaré le détective Olson. «Il y avait aussi un autocollant de type biohazard sur la boîte; elle l’a remonté et l’a ensuite remis à M. Craig.

Le dentiste a ensuite été vu partir avec le conteneur, a déclaré le détective. L’employé a recherché sur Google le cyanure de potassium et ses symptômes, les a reliés à la maladie d’Angela et a dit aux Redfearns, qui ont ensuite informé le personnel infirmier, qui a appelé la police. Det Olson a déclaré que les deux Redfearns avaient été interrogés aux petites heures du matin du 16 mars.

À ce moment-là, Michelle Redfearn a signalé à la police les récentes visites à l’hôpital qu’Angela avait faites, a déclaré le détective.

M. Redfearn, quant à lui, a déclaré à la police que M. Craig avait déposé son bilan en 2021 et que les paiements de la dette étaient couverts par sa propre partie de l’entreprise à hauteur de 18 000 $ par mois. Il a dit qu’il avait informé son partenaire en janvier qu’il « avait besoin de travailler plus, d’être plus présent, de prendre moins de congés et qu’il allait devoir accepter une réduction de salaire », a déclaré le détective.

Le salaire de M. Craig était de 39 000 dollars en janvier et de 18 000 dollars le mois suivant, a-t-elle déclaré.

Tout au long de tout cela, les procureurs allèguent que M. Craig appréciait sa relation naissante avec sa nouvelle petite amie Karin Cain, qui est nommée dans les documents d’accusation.

Quelques heures à peine avant l’audience de mercredi, Mme Cain a rompu son silence pour affirmer que M. Craig lui avait menti sur l’état de son mariage et qu’elle ne se serait jamais impliquée avec lui si elle avait su la vérité.

Plutôt que d’être sa «maîtresse», l’orthodontiste du Texas a déclaré qu’ils ne s’étaient rencontrés que trois semaines avant la mort de sa femme lors d’une conférence sur la dentisterie.

« Je n’aime pas l’étiquette, » dit-elle. « Si j’avais su ce qui était vrai, je n’aurais pas été avec cette personne. »

Mme Cain a partagé des doutes sur le fait qu’elle ait joué un rôle dans le motif meurtrier présumé de M. Craig, car elle a déclaré qu’ils n’avaient jamais planifié un avenir ensemble.

« Il n’y a aucun moyen que je sois un mobile. Il n’y a pas eu de planification d’avenir ensemble », a-t-elle déclaré.

Karin Cain rompt son silence sur le dentiste tueur présumé (GMA)

Mme Cain a déclaré qu’elle avait rencontré M. Craig lors de la conférence dentaire en février et qu’il lui avait menti en affirmant que son mariage était terminé et qu’il ne vivait pas dans la même maison que sa femme.

À l’époque, Mme Cain était également en train de divorcer de son mari depuis trois décennies.

Alors qu’elle «ne cherchait pas l’amour», elle a dit qu’ils se sont liés par leurs expériences partagées apparentes et leur dévotion partagée envers leurs enfants.

Au total, ils n’ont passé que trois jours ensemble à la conférence, se rencontrant un jeudi avant de se séparer – elle au Texas, lui au Colorado – samedi.

Après cela, ils ont constamment envoyé des messages et elle s’est sentie « tellement connectée » à son nouveau compagnon, a-t-elle déclaré.

Elle avait prévu de lui rendre visite dans le Colorado mais le premier voyage a échoué.

Le deuxième voyage prévu a eu lieu en mars lorsqu’elle a déclaré que M. Craig lui avait dit que sa femme était malade.

La veille de son arrivée à Denver, elle a déclaré qu’Angela avait eu une crise et avait été placée sous assistance respiratoire, avec une faible chance de survie.

(Photo de réservation)

Alors qu’elle a dit qu’elle avait reconsidéré d’aller au Colorado à ce moment-là, M. Craig l’aurait encouragée en disant qu’il pouvait faire avec son soutien.

Ils sont allés dîner deux fois, a-t-elle dit, où elle a noté que son comportement semblait étrange.

« Il n’a à aucun moment semblé stressé ou anxieux », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, vraiment, j’ai dû lui faire comprendre: ‘Tu es sûr que ça va?' »

Quelques jours plus tard, Angela était morte.

Maintenant, Mme Cain dit qu’elle se sent mentie par la personne dont elle sentait qu’elle tombait amoureuse.

« Je n’ai aucune sorte d’espace libre dans ma réalité où cela correspond », ce qu’elle a maintenant appris dans l’affidavit criminel, a-t-elle déclaré.

« Je n’ai pas volontairement eu une relation avec quelqu’un qui était dans un mariage. »