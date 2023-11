Un dentiste met en garde contre le fait que GUM peut abîmer vos dents

Par Nova M Bajamonti pour Dailymail.Com





La dentiste texane, la Dre Ellie Phillips, a partagé ses conseils sur la façon de mâcher du chewing-gum en toute sécurité.

Le dentiste avec quatre décennies d’expérience pense que la gomme au xylitol fera l’affaire

La gomme au xylitol aide à produire plus de salive, ce qui minéralise les dents et guérit les gencives.







Un dentiste a expliqué comment profiter de l’habitude addictive du chewing-gum sans endommager vos dents.

Le Dr Ellie Phillis, dentiste basée au Texas, a détaillé dans une récente vidéo TikTok ce que vous devriez éviter pour profiter de la gomme sans culpabilité.

Ellie, qui travaille dans son domaine depuis quatre décennies, conseille aux gens d’éviter le sorbitol et d’opter plutôt pour de la gomme 100 % xylitol.

Elle a expliqué dans son clip perspicace, intitulé : « Comment profiter de la gomme de manière saine », que la gomme au xylitol présentait des avantages tels que sa propriété hygroscopique, qui aidait votre bouche à produire plus de salive, « minéralisant vos dents » et « aidant votre bouche à produire plus de salive ». les gencives guérissent.

La minéralisation est le processus de réparation de l’émail de vos dents. L’utilisation de bains de bouche et de dentifrices fluorés peut aider à renforcer votre émail.

La dentiste a commencé son clip en disant : « Si vous aimez mâcher du chewing-gum, voici comment le faire de la manière la plus saine. »

Elle s’est ensuite présentée avec un sourire : “Bonjour, je suis le Dr Ellie et je suis là pour vous aider à éviter des traitements dentaires inutiles.”

Elle a immédiatement suivi son conseil.

“Il est préférable de rechercher de la gomme sans sucre, mais attention, ne cherchez pas de gomme sucrée avec du sorbitol”, a déclaré Ellie.

«Le sorbitol peut en fait nourrir les bactéries qui semblent être responsables des symptômes de reflux acide.»

“Donc, si vous souffrez de reflux acide et que vous mâchez beaucoup de gomme au sorbitol, je changerais immédiatement et ce que je recommanderais à tout le monde d’utiliser est un chewing-gum à 100% au xylitol et il existe de nombreuses marques différentes et elles ‘ils sont tous plutôt bons.’

Ellie a ensuite offert son point de vue personnel sur les composants de la gomme, en disant: “Je préférerais un sans glycérine si vous recherchez un autre ingrédient à éviter, surtout si vous essayez de minéraliser vos dents.”

Elle a expliqué que la gomme au xylitol présente des avantages tels que sa propriété hygroscopique, qui aide votre bouche à produire de la salive, qui « minéralise vos dents » et « aide les gencives à guérir » (image de stock)

Pourquoi le Dr Ellie Phillis recommande la gomme au xylitol pour des dents saines – et comment la mâcher La gomme xylitol a des propriétés hygroscopiques qui attirent la salive dans la bouche.

La salive minéralise alors vos dents et aide vos gencives à cicatriser

Mâchez-le jusqu’à 15 minutes

Jetez-le de manière appropriée

« Il semble que la glycérine gêne le processus de minéralisation, donc ce n’est probablement pas un problème si vous n’avez pas de mauvaises dents, mais recherchez de la gomme à 100 % de xylitol. C’est la première chose à faire.

Elle a ensuite répondu à une question qui, selon elle, était « posée tout le temps » : « Lorsque vous avez votre gomme à 100 % de xylitol, combien de temps devez-vous la mâcher ?

“Pour comprendre la réponse, vous devez savoir que le xylitol agit réellement pour vous aider en stimulant.”

Ellie a expliqué : « Il a des propriétés hygroscopiques.

“Cela signifie qu’il attire la salive dans votre bouche. Ainsi, lorsque vous mâchez ce chewing-gum, la première chose qui se produit est que vous obtenez un flux de salive dans votre bouche.”

« Et cela se produit dans les deux premières minutes… les deux à cinq premières minutes.

« Vous sentirez la salive dans votre bouche et c’est génial.

“Cette salive va minéraliser vos dents… aider vos gencives à guérir.” C’est merveilleux.

« Le problème, c’est que si vous continuez à mâcher, à mâcher, à mâcher, si vous dépassez 15 minutes.

“Vous allez changer le type de salive dans votre bouche.”

Ellie a ensuite déplacé ses mains dans un mouvement circulaire autour des muscles de sa mâchoire et a déclaré: “Pendant que vous mâchez, ces muscles ici sur le côté de vos joues stimulent la glande salivaire parotide.”

La vidéo d’Ellie a été vue plus de 13 000 fois et ses abonnés la remercient pour ses idées.

«C’est la glande ici», dit-elle en désignant ses joues.

“Et c’est une glande conçue pour produire une salive digestive avec une composition complètement différente.”

Ellie a ajouté qu’elle n’était pas sûre qu’avoir de la salive digestive pendant des heures soit « si bon pour la santé gastrique ».

«Je vous recommande donc de vous procurer de la gomme au xylitol, 100 % xylitol», recommanda-t-elle une fois de plus avec assurance.

“Mâchez-le et dégustez-le pendant les deux à 15 premières minutes, puis jetez-le de manière appropriée.”

Une personne a écrit : « J’utilise la gomme Spry Xylitol et j’ai remarqué une telle différence, mes dents sont beaucoup plus blanches. Il faut vérifier la glycérine [though]maintenant que je sais.

“Merci pour ces précieuses informations”, a ajouté un autre.

Une troisième personne a sonné en écrivant : « Prends la gomme au xylitol… Maintenant, je sais combien de temps je vais la mâcher, Ty (merci).

En plus d’apprendre quelle gomme mâcher, le compte TikTok d’Ellie regorge de vidéos utiles qui incluent des informations sur la sensibilité dentaire, l’accumulation de plaque dentaire et bien plus encore.

“Suggérez-vous des probiotiques oraux”, a demandé un commentateur curieux, ce à quoi Ellie a répondu : “Seulement en dernier recours – à moins que vous ne leur fournissiez une bouche saine, l’ajout de bactéries orales ne changera pas la situation.”

Ellie n’est pas la seule dentiste à recommander fortement l’utilisation de gomme au xylitol.

Le Dr Khaled Kasem, orthodontiste en chef et co-fondateur d’Impress à Barcelone, a suggéré le xylitol car c’est un édulcorant naturel.

Il est même allé jusqu’à le qualifier de « meilleur ».

En prime, la gomme xylitol empêche également la croissance de bactéries nocives et l’apparition de caries, selon le Journal des sciences naturelles.

