Un dentiste et son fils inculpés après qu’une femme a été retrouvée poignardée à mort suite à un appel au 911 « effrayant »

Les autorités du Kentucky ont arrêté trois personnes, dont un dentiste renommé, en lien avec le meurtre d’une femme retrouvée morte à son domicile l’année dernière.

Les policiers de l’État se sont rendus dans une maison de Martin, dans le Kentucky, le 18 juin 2023, et ont trouvé Amber Spradlin avec « des blessures mettant sa vie en danger à la suite d’un acte criminel présumé ». Police d’État du Kentucky dit à l’époque.

Après une enquête d’un an, les autorités ont arrêté Michael McKinney II, Michael McKinney III et Josh Mullins pour plusieurs chefs d’accusation, a déclaré la police le 31 juillet.

McKinney III, 24 ans, a été arrêté pour meurtre et plusieurs chefs d’accusation de complicité de falsification de preuves, a déclaré KSP dans son communiqué.

McKinney II, 56 ans, et Mullins, 23 ans, sont également confrontés à plusieurs chefs d’accusation de complicité de falsification de preuves, selon la police.

McKinney II, qui a commencé comme dentiste en 1994, est très réputé dans sa communauté, selon les témoignages sur le site Web de son cabinet, où il identifie également McKinney III comme son fils.

Une action en justice déposée par la famille de Spradlin a formulé plusieurs allégations contre McKinney II et McKinney III, entre autres parties, y compris des membres du service de police local.

Les allégations formulées dans le procès, qui ont été partagées par un média local Médias de Mountain Topn’ont pas été confirmées ou niées par KSP. PEOPLE a contacté KSP ainsi que le département de police de Prestonsburg pour obtenir leurs commentaires sur les allégations, mais ils n’ont pas immédiatement répondu.

La plainte allègue que quelques heures avant le meurtre, McKinney III (appelé MK dans le document) et un certain Roy Kidd ont quitté une auberge locale, appartenant à McKinney II (appelé McKinney Senior) avec Spradlin et se sont rendus au domicile de McKinney Senior.

Quelques heures plus tard, la police de Prestonsburg a reçu un appel d’urgence au 911, qui aurait été passé par MK, selon la plainte. McKinney Senior aurait répondu à l’appel « pour s’assurer qu’aucune intervention d’urgence ne serait envoyée à son domicile », affirme la plainte.

La plainte allègue également que personne du service de police ne s’est rendu à la résidence pour un contrôle de bien-être et que MK a poignardé Spradlin à plusieurs reprises après l’appel initial au 911.

Le procès allègue en outre que McKinney Senior a appelé Randy Woods, qui était chef de police de Prestonsburg au moment de l’incident, avant le deuxième appel au 911, et que Spradlin était peut-être en vie à ce moment-là.

Un juge du comté de Floyd a depuis déclaré qu’un troisième appel au 911 provenant de la résidence ce matin-là était « effrayant », selon NBC.

La poursuite allègue également que les « accusés » présents à la résidence ont peut-être retiré les caméras de sécurité et n’ont signalé la mort de Spradlin « qu’après que des efforts aient été faits pour dissimuler le crime ».

On ne sait pas immédiatement si les autorités enquêtent sur d’autres personnes nommées dans la poursuite.

McKinney Senior a été libéré sous caution de 250 000 dollars et a plaidé non coupable, a également rapporté NBC, citant des documents judiciaires. McKinney Jr est détenu sous caution de 5 millions de dollars, selon les documents judiciaires, et a plaidé non coupable.

McKinney Senior n’était pas disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté à son cabinet lundi.

Woods a nié les allégations, selon un dossier judiciaire, selon NBC.

La publication a également noté que Mullins a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation de falsification et a plaidé non coupable.

