Un dentiste de l’East Yorkshire face à la marée montante des « dents de dinde » cassées

L’augmentation du nombre de patients qu’elle a vu intervient malgré le NHS et les organismes dentaires professionnels soulever des inquiétudes sur les risques liés aux traitements bon marché à l’étranger au cours des dernières années.

Et elle a prévenu que des jeunes ayant des dents saines partaient à l’étranger pour des traitements « inappropriés », y compris des couronnes dentaires, parce qu' »ils veulent juste ce look ».

Le Dr Kath Stahl, qui exerce dans le Yorkshire de l’Est, a déclaré que les personnes à la recherche du « sourire hollywoodien » étaient « aveuglées » par le marketing brillant sur les réseaux sociaux et le coût relativement faible des procédures à l’étranger.

Un dentiste a mis en garde contre une augmentation du nombre de personnes ayant besoin d’un traitement pour des « dents de dinde » douloureuses et cassées au cours de l’année écoulée.

Une femme, qui s’était fait poser plusieurs couronnes et ponts en Turquie, s’est présentée au cabinet en se plaignant de « caillots sanguins » dans la bouche.

Matt Smith, un consultant basé à Lincoln, a déclaré qu’il voyait un ou deux patients par mois qui souffraient de problèmes, notamment d’infections, de septicémie et d’implants mammaires saillants.

Dans certains cas, la procédure réussit et « a l’air vraiment bien », mais dans d’autres « les choses se cassent, les gencives commencent à être douloureuses, elles ont des douleurs, des infections ».

Le Dr Stahl a déclaré qu’elle craignait que les jeunes en particulier soient influencés par les médias sociaux et la télé-réalité.

Réparer un travail effectué par un dentiste à l’étranger pourrait être « délicat », a déclaré le Dr Stahl.

« Vous ne savez pas ce qu’ils ont réellement fait, vous ne savez pas ce qu’il y a en dessous, ni aucun des matériaux qu’ils ont utilisés. »

En outre, certains dentistes craignent que s’ils tentent de réparer un travail effectué à l’étranger, ils puissent en être tenus légalement responsables.

Le NHS a averti les personnes envisageant de partir à l’étranger pour méfiez-vous des ventes difficiles et la pression pour prendre une décision rapide et pour garantir qu’il y a des discussions sur les complications possibles et le suivi.

Et le Dr Stahl a conseillé à toute personne envisageant des soins esthétiques de consulter d’abord un dentiste au Royaume-Uni.

Si le patient décide ensuite de partir à l’étranger, il doit mener des recherches approfondies, engager un clinicien qui « se soucie vraiment » de son état de santé général et réfléchir aux soins ultérieurs dont il pourrait avoir besoin.

« Si vous avez trouvé quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, qui est vraiment bon marché pour ce que vous voulez, alors c’est probablement trop beau pour être vrai », a-t-elle déclaré.

