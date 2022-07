Un dentiste américain jugé pour la mort de sa femme lors d’un safari en Zambie en 2016

DENVER (AP) – Une explosion de fusil de chasse qui a brisé la tranquillité matinale d’un parc national isolé d’Afrique australe il y a près de six ans, tuant un passionné de chasse américain, résonne à nouveau dans une salle d’audience de Denver cette semaine alors que le fondateur d’une franchise dentaire de Pennsylvanie va jugé pour avoir prétendument tué sa femme et perçu près de 5 millions de dollars en produits d’assurance.

Les procureurs fédéraux allèguent que Lawrence “Larry” Rudolph, 67 ans, lui-même chasseur de gros gibier et ancien chef d’un club de safari international, a tué sa femme, Bianca, 56 ans, à la fin d’un safari en Zambie en 2016 et a ensuite encaissé la vie et polices d’assurance en cas de décès accidentel aux États-Unis. Il est accusé de meurtre et de fraude postale.

Les procureurs allèguent également que Lori Milliron, la maîtresse présumée de Rudolph et ancienne hygiéniste et directrice de son entreprise de la région de Pittsburgh, a menti à un grand jury fédéral au sujet de l’affaire et de sa relation avec Rudolph, qui a été arrêté en décembre. Elle est accusée de parjure et de complicité après coup.

Leur procès commence par la sélection du jury lundi devant le tribunal de district américain de Denver. L’affaire de grande envergure – impliquant le décès d’un citoyen américain en 2016, l’achat d’une résidence en Arizona et l’arrestation surprise de Rudolph à Cabo San Lucas, au Mexique – est en cours de jugement au Colorado parce que plusieurs assureurs liés au paiement étaient basés ici.

Les avocats de Rudolph et Milliron, David Markus et Margot Moss, rétorquent que l’affaire américaine n’est rien de plus qu’un fragile réseau de preuves circonstancielles compilées par des agents trop zélés du FBI longtemps après que les autorités zambiennes ont déterminé que la mort de Bianca était accidentelle. Elle est décédée d’une blessure par balle au cœur à l’intérieur de la petite cabane en bois que le couple partageait pendant le safari. Ils étaient mariés depuis 34 ans.

“Aucune preuve physique ne soutient la théorie du meurtre du gouvernement”, ont déclaré les avocats de Rudolph dans un document judiciaire.

Rudolph avait construit une petite fortune en tant que dentiste et fondateur d’une franchise de dentisterie dans la région de Pittsburgh, et il était un habitué de la télévision locale, faisant la publicité de ses services. Il a rencontré Bianca à l’Université de Pittsburgh, où il a étudié la dentisterie, et ils se sont mariés en 1982.

Le couple a fait de fréquents voyages à l’étranger; tous deux étaient des passionnés de chasse au gros gibier et, en 2016, Bianca voulait capturer un léopard. Ils se sont rendus dans le parc national de Kafue, dans le sud de la Zambie, pour qu’elle puisse le faire.

Selon des documents judiciaires, les souhaits de Bianca n’ont pas été exaucés et les Rudolph se sont levés tôt dans leur cabine vers 5 heures du matin le 16 octobre 2016, faisant leurs bagages pour le voyage de retour lorsque Larry, dans la salle de bain, a entendu l’explosion et sa femme crier. Il l’a trouvée saignante sur le sol, une blessure mortelle au cœur, le fusil de chasse de calibre 12 gisant à proximité.

Les autorités locales ont déterminé que sa mort était accidentelle et que l’arme avait peut-être tiré alors que Bianca l’emballait dans un sac. Son mari désemparé a organisé sa crémation en Zambie avant de retourner aux États-Unis, selon des documents.

Selon un affidavit d’arrestation, un ami de Bianca a appelé un attaché juridique du FBI en Afrique du Sud plusieurs semaines plus tard, soupçonnant la mort et disant que Larry Rudolph avait eu une liaison. L’ami avait également des doutes sur la crémation, insistant sur le fait que Bianca était une catholique opposée à la pratique.

Cet appel a finalement déclenché la longue enquête du FBI. Selon un document, un officier consulaire américain en Zambie a haussé les sourcils face à ce qu’il percevait comme l’insistance de Larry Rudolph pour que sa femme soit incinérée rapidement avant qu’il ne rentre chez lui.

La défense soutient que le couple avait un accord prévoyant la crémation en cas de décès de l’un ou l’autre.

En 2017, Rudolph a reçu des paiements d’assurance vie et décès accidentel totalisant près de 4,9 millions de dollars de plusieurs assureurs. Des documents suggèrent – ​​et la défense insiste – que les assureurs ont mené leurs propres enquêtes avant d’émettre le paiement. Les avocats de Rudolph insistent sur le fait que leur client n’avait aucune arrière-pensée pour collecter, étant donné les millions que valait sa franchise dentaire.

Rudolph et Milliron ont également emménagé dans une résidence chic à Paradise Valley, en Arizona, à l’extérieur de Phoenix, selon des documents.

Les avocats de Rudolph déclarent que Rudolph était au courant de l’enquête du FBI et y avait coopéré bien avant d’être arrêté à Cabo San Lucas, où il possédait une maison, et extradé – les deux inutilement, selon ses avocats – vers les États-Unis.

Plusieurs dizaines de témoins devraient témoigner, allant des enquêteurs zambiens aux analystes du FBI qui ont effectué des tests répétés dans une banlieue de Denver pour déterminer si les bras de Bianca Rudolph étaient assez longs pour qu’elle puisse à la fois placer le long canon du fusil de chasse sur sa poitrine et atteindre la gâchette. — un effort pour écarter la possibilité d’un suicide.

Bianca Rudolph, selon les procureurs, était depuis longtemps au courant des prétendues indiscrétions de son mari en dehors de leur mariage. Ils soutiennent également que Milliron avait exigé que Rudolph quitte sa femme avant le safari.

L’accusation fédérale de meurtre est passible d’une peine maximale de prison à vie ou de mort. La fraude postale porte un maximum de 20 ans. Des amendes et d’autres conditions pourraient également être imposées.

James Anderson, l’Associated Press