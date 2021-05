Luis Elizondo, qui a dirigé le programme OVNI du Pentagone pendant des années et l’a récemment révélé au monde, dit que l’armée américaine a essayé de l’intimider et de le salir. Sa plainte a apparemment déclenché une enquête de l’inspecteur général.

Elizondo est un spécialiste du contre-espionnage qui était en charge du programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) avant sa dissolution en 2012. Cinq ans plus tard, il a rendu public trois vidéos de l’US Navy montrant «Phénomènes aériens inexpliqués» (UAP). L’armée américaine a par la suite confirmé que les vidéos étaient authentiques, mais a déclaré qu’elles n’étaient pas destinées à être publiées.

Plus tôt ce mois-ci, Elizondo a déposé une plainte de 64 pages auprès du bureau de l’inspecteur général du département de la Défense (IG), accusant plusieurs personnes d’avoir traîné son nom dans la boue, menacé son emploi et même tenté de le retirer de son habilitation de sécurité.

«Ce qu’il dit, c’est qu’il y a certaines personnes dans le département de la Défense qui en fait l’attaquaient et mentaient publiquement à son sujet, utilisant la couleur de l’autorité de leurs bureaux pour le dénigrer et le discréditer et qui interféraient dans sa capacité à rechercher et obtenir un emploi rémunéré dans le monde, » Daniel Sheehan, l’avocat d’Elizondo, a déclaré à Politico.





Ces personnes engagées dans «Activités malveillantes, désinformation coordonnée, faute professionnelle, représailles des dénonciateurs et menaces explicites», selon la plainte.

Elizondo a déjà rencontré plusieurs fois des enquêteurs de l’IG et leur a dit qu’il avait des preuves documentaires «Qui suggère un effort coordonné pour masquer la vérité du peuple américain tout en portant atteinte à ma réputation d’ancien officier du renseignement au Pentagone.»

Dans un épisode particulier, peu de temps après qu’Elizondo ait quitté le service gouvernemental, il a déclaré qu’un haut fonctionnaire lui avait dit qu’ils le feraient. « Dites aux gens que vous êtes fou, et cela pourrait avoir un impact sur votre habilitation de sécurité. »

Il a également évoqué une campagne apparente impliquant plusieurs blogueurs, à qui on a dit qu’il n’avait aucune fonction à l’AATIP, et que cela n’avait rien à voir avec les OVNIS. «En conséquence, les blogueurs ont commencé à diffuser des reportages, m’accusant d’être un fabricant», Elizondo a dit aux inspecteurs.





La dernière goutte semble avoir été une enquête qu’il a reçue en avril de l’Agence de contre-espionnage et de sécurité de la défense, demandant un nouvel entretien afin qu’il puisse maintenir son habilitation de sécurité – qui venait d’être renouvelée en janvier.

Le Pentagone ne ferait aucun commentaire sur l’histoire de Politico. Alors que le bureau de l’IG a refusé de confirmer ou de nier une enquête sur la base de la plainte d’Elizondo, un jour après l’avoir reçue, l’IG a annoncé une enquête sur le programme AATIP.

