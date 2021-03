Un dénonciateur de Wuhan arrêté par des flics chinois pour avoir dirigé un site Web secret «  révélant une dissimulation dans des messages écrits à KLINGON  »

Un dénonciateur de WUHAN a été arrêté par des flics chinois pour avoir dirigé un site Web secret «révélant une dissimulation dans des messages écrits en klingon».

Chen Mei, 28 ans, ainsi qu’un groupe de lanceurs d’alerte étaient impliqués dans un projet visant à découvrir ce qui se passait alors que le virus avait déjà commencé à se propager en Chine.

Le projet Terminus 2049 était une archive open source qui conserve des enregistrements d’articles censurés des médias chinois et, dans ce cas, a été utilisée pour partager des informations sur l’épidémie, en code morse ou en klingon, le langage fictif de Star Trek.

Son frère, Chen Kun, vit en exil volontaire à Paris, terrifié par les conséquences s’il rentre chez lui.

Craignant la propagation du virus, Chen Kun a fui le pays en Indonésie l’année dernière.

En avril 2020, il a appris que son frère avait été arrêté avec deux autres personnes impliquées dans le projet Terminus 2049.

Selon Chen Kun, son frère et son ami Cai Wei sont sans contact depuis le 19 avril, date à laquelle ils ont été détenus à Pékin.

M. Chen avait été accusé de «cueillir des querelles et de provoquer des troubles».

Aucun membre de sa famille ne l’a vu ni entendu parler de lui depuis et, selon son frère, un officier aurait seulement dit qu’il «coopérait à une enquête».

S’adressant à CNN, son frère a déclaré qu’il était sérieusement préoccupé pour lui et sa famille en Chine.

«Je suis inquiet, mais je n’ai pas le choix. J’ai juste une option qui est de parler », a déclaré Chen Kun.

L’année dernière, des articles critiquant la gestion de la pandémie par la Chine et publiés en ligne en code morse et en klingon, ont été supprimés par les censeurs.

La Chine avait été fortement critiquée après que les autorités locales de Wuhan aient puni les lanceurs d’alerte qui avaient tenté de faire connaître la première épidémie à l’époque.

Un médecin chinois héros qui avait tenté d’avertir le monde de la pandémie avait reçu une lettre de la police avant de mourir du virus en février de l’année dernière.

On a dit au docteur Li Wenlaing, 34 ans, que s’il refusait de se repentir, il serait puni ».

Il travaillait comme ophtalmologiste à l’hôpital central de Wuhan lorsqu’il a contacté environ 150 médecins sur la plate-forme de messagerie populaire WeChat, en disant: « Sept cas confirmés de SRAS ont été trouvés sur le marché des fruits et fruits de mer de Huanan. »

Zhang Zhan, 37 ans, un journaliste chinois a été arrêté après avoir rapporté de Wuhan et posté des vidéos de crématoriums travaillant à minuit.

On pense qu’elle a été emmenée de sa chambre d’hôtel accusée de «provocation et de problèmes» après avoir diffusé des scènes en direct sur Twitter et YouTube.