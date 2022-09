L’ancien chef de la sécurité de Twitter doit témoigner devant un panel du Sénat mardi sur les problèmes de sécurité et de confidentialité qu’il aurait découverts alors qu’il travaillait dans l’entreprise.

Peiter “Mudge” Zatko a déposé une plainte de dénonciateur de 84 pages en juillet auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, du ministère de la Justice et de la Federal Trade Commission. Dans la plainte, il allègue que son ancien employeur a donné la priorité à la croissance des utilisateurs plutôt qu’à la confidentialité et à la sécurité.

Zatko accuse les dirigeants de Twitter de cacher de mauvaises nouvelles au lieu d’essayer de résoudre les problèmes qu’il a portés à leur attention. Twitter semblait avoir un taux élevé d’incidents de sécurité, certains employés avaient désactivé la sécurité et les mises à jour logicielles sur leurs appareils et le personnel avait trop accès aux données des utilisateurs, affirme Zatko dans la plainte. Twitter a repoussé les allégations et a déclaré que la plainte du dénonciateur comportait des incohérences, des inexactitudes et manquait de contexte important.

La plainte a suscité un examen plus approfondi de la part des législateurs et des régulateurs américains qui tentent de freiner le pouvoir des grandes plateformes technologiques. Cela vient également du fait que Twitter est dans un combat juridique avec le milliardaire Elon Musk qui essaie de renoncer à acheter l’entreprise pour 44 milliards de dollars. Zatko allègue que Twitter a menti à Musk sur le nombre de bots sur sa plate-forme et les avocats de Musk utilisent la plainte de lanceur d’alerte dans le cadre de leur affaire.

Twitter a licencié Zatko en janvier, mais ses avocats affirment qu’il n’a pas porté plainte au profit de Musk ou pour nuire à Twitter.

Voici ce que vous devez savoir sur l’audience :

Lorsque

Zatko doit comparaître devant le Comité judiciaire du Sénat le 13 septembre à 7 h PT / 10 h HE.

Comment regarder

CNET diffusera en direct l’audience sur YouTube.

Le comité affiche également une vidéo en direct de l’audience sur son site Internet et CSPAN diffuse le témoignage.

À quoi s’attendre

Les législateurs américains tentent de faire la lumière sur les allégations portées contre Twitter tout en exhortant la FTC à enquêter sur l’entreprise. Le dénonciateur allègue que les dirigeants et le conseil d’administration ont violé la loi fédérale en faisant des déclarations “fausses et trompeuses” aux utilisateurs et à la Federal Trade Commission. Environ 238 millions de personnes utilisent Twitter quotidiennement.

Le sénateur Dick Durbin, un démocrate de l’Illinois qui préside le comité judiciaire du Sénat, et le sénateur Chuck Grassley, un républicain de l’Iowa qui est un membre éminent du comité, ont déclaré dans un déclaration la plainte soulève de “sérieuses préoccupations”. Le dénonciateur pourrait également donner un aperçu de la législation que les législateurs doivent rédiger pour mieux protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs des médias sociaux.

“Si ces affirmations sont exactes, elles peuvent montrer des risques dangereux pour la confidentialité et la sécurité des données pour les utilisateurs de Twitter du monde entier”, ont déclaré les sénateurs.

Zatko a déjà une certaine expérience de témoignage devant les législateurs. Il a fait partie de L0pht, un groupe de piratage influent qui a témoigné devant le Congrès dans les années 1990 sur des questions de sécurité.