Un employé de Sky TV qui a dénoncé un collègue pour avoir fait des « remarques sexuellement dégradantes » et des « mouvements de poussée » à l’encontre d’invités et de présentatrices, dont Helen Mirren et Kay Burley, a obtenu gain de cause pour licenciement abusif.

Sean Duffy a rapporté le directeur de Sky News, Jimmy Lacey, aux patrons après avoir prétendu avoir été témoin du comportement envers l’acteur oscarisé et journaliste chevronné alors qu’il était au diffuseur.

Il a allégué devant un tribunal du travail que sa divulgation – qui comprenait également des accusations selon lesquelles M. Lacey l’avait intimidé et critiqué – avait contribué à lui faire perdre plus tard son emploi dans une autre partie de l’empire du géant de la télévision.

Un panel a conclu que si la dénonciation de M. Duffy n’avait finalement joué aucun rôle dans son départ de Sky, il avait fait des déclarations dans l’intérêt public pour attirer l’attention sur un harcèlement sexuel potentiel des femmes.









Et il a déclaré le radiodiffuseur coupable de l’avoir injustement licencié trois ans plus tard après qu’un autre directeur ait été accusé de poursuivre une «vendetta» contre lui.

M. Duffy, qui a continué à travailler sur The Crown de Netflix, est maintenant en ligne pour une indemnisation suite à la décision du mois dernier

Le tribunal du sud de Londres a appris que M. Duffy travaillait en tant que coordinateur des réservations chez Sky lorsqu’il a passé près de six semaines à observer M. Lacey à l’automne 2015.

À la suite de cela, il a lancé un grief officiel alléguant que M. Lacey – un responsable d’étage dont le travail consiste à diriger le studio où les programmes d’information sont filmés – l’avait soumis à une « grave intimidation ».







(Image: Getty)







(Image: Getty)



Il a affirmé que tout au long de sa période de formation, M. Lacey – qui tweete régulièrement des selfies de lui-même avec des invités de Sky News, notamment l’actrice et militante du mouvement MeToo Rose McGowan – l’a mentionné en termes désobligeants dans des e-mails et a déclaré qu’il ne devrait pas être employé par Sky.

(M. Duffy) a également évoqué … avoir été témoin de harcèlement sexuel grave, y compris des remarques sexuellement dégradantes et des motions poussées par M. Lacey vers des présentatrices et des invités, dont (Kay) Burley et Dame Helen Mirren, « a déclaré le tribunal.

« Il a trouvé cela inapproprié et offensant. »

Le tribunal a appris qu’en mai 2016, M. Duffy – qui à ce moment-là avait obtenu un nouvel emploi en tant que responsable d’étage chez Sky Sports News (SSN) – avait reçu des excuses écrites de M. Lacey, bien que sa plainte pour harcèlement sexuel n’ait pas été confirmée par le diffuseur.







(Image: LINKEDIN)



« Il a tenté d’éviter M. Lacey à son retour au travail au SSN », a déclaré le tribunal. « Il a également appris … que M. Lacey avait dit à ses anciens collègues de Sky News qu’il avait fait de fausses allégations malveillantes et fausses contre lui. »

L’audience a été informée que, alors qu’il était au SSN, M. Duffy s’était brouillé avec un autre responsable d’étage et plus tard patron, Richard Warwick, et était accusé de ne pas être un « joueur d’équipe ».

Le tribunal a entendu M. Warwick – qui a rejoint le diffuseur en 2006 – le dénigrer aux autres et, dans un incident, l’a publiquement accusé de malhonnêteté.

À la suite d’une restructuration du réseau, M. Duffy a été interviewé sans succès pour un nouveau rôle, ce qui a conduit à sa démission en juillet 2018.

Le tribunal a estimé que le traitement réservé par Sky à M. Duffy «était calculé ou susceptible de détruire la relation de confiance» entre eux et a jugé qu’il avait été injustement licencié.

Cependant, elle a conclu que le grief contre M. Lacey n’avait joué aucun rôle dans son traitement, car ses responsables au SSN n’en avaient pas connaissance.

Néanmoins, la juge de l’emploi Sarah Sage a déclaré que M. Duffy avait soulevé ses préoccupations de manière légitime.

« Il s’agissait d’une question qui traitait à la fois de questions personnelles et de la manière dont [Mr Duffy] a été traité par M. Lacey et par rapport à des questions d’intérêt public plus large, à savoir la conduite de M. Lacey envers les présentatrices et les invités de Sky News », indique le jugement du tribunal.

« Nous concluons sur les faits dont nous sommes saisis que [Mr Duffy] fait une divulgation d’informations. Les informations avaient également tendance à montrer des faits liés à une violation d’une obligation légale, à savoir le harcèlement sexuel …

« Nous concluons que c’était (dans l’intérêt public) car cela soulevait des inquiétudes concernant la conduite de M. Lacey envers les femmes du public. »

Hormis sa réclamation pour licenciement abusif, le tribunal a rejeté deux autres réclamations, dont une pour discrimination.

Toute indemnisation sera décidée lors d’une prochaine audience.

Un porte-parole de Sky a refusé de commenter.