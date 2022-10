Un dénonciateur de crimes de guerre risque d’être poursuivi

Un ex-avocat qui a dénoncé les meurtres présumés des troupes australiennes en Afghanistan se dit prêt à ce que son affaire soit entendue par un tribunal

L’ancien avocat militaire David McBride, qui a révélé des crimes de guerre présumés commis par les forces spéciales australiennes en Afghanistan, sera jugé par un jury l’année prochaine après que sa tentative d’éviter les poursuites en vertu des lois sur les lanceurs d’alerte du pays a été contrecarrée par le gouvernement jeudi.

En 2017, McBride a partagé des informations avec les médias sur une série de crimes de guerre présumés commis par les troupes australiennes lors de leur déploiement en Afghanistan entre 2007 et 2014. Il a déclaré ne s’être adressé au diffuseur ABC qu’après avoir soulevé la question en interne et auprès des agences de surveillance.

L’enquête Brereton, qui découlait de ses fuites, a trouvé des preuves crédibles à l’appui des allégations d’au moins 39 meurtres de civils afghans par les forces spéciales australiennes. Dans certains cas, les commandants ont dit aux troupes subalternes de tirer sur les prisonniers “afin de réaliser la première mise à mort du soldat,” le rapport lu.

Les audiences de jeudi à la Cour suprême du Territoire de la capitale australienne à Canberra n’auraient duré que 15 minutes, au lieu des quatre jours prévus.

L’équipe juridique de McBride cherchait à protéger son client contre les poursuites en vertu de la loi sur la divulgation dans l’intérêt public, qui existait depuis 2013. Cependant, ils ont choisi de retirer leur requête après que les avocats du gouvernement eurent cherché à supprimer certaines des preuves préparées par la défense en public. lois sur l’immunité des intérêts, arguant que la divulgation des données serait préjudiciable à la sécurité nationale.

Cela signifie que le procès de McBride, qui était auparavant prévu pour 2023, se poursuivra. L’ancien avocat militaire fait face à cinq chefs d’accusation, dont la divulgation non autorisée d’informations, le vol de biens du Commonwealth et trois chefs d’accusation d’infraction à la loi sur la défense. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

“Le gouvernement a joué la carte de la sécurité nationale à fond”, McBride a déclaré aux journalistes à l’extérieur du tribunal, ajoutant que sans les preuves de deux experts clés qui étaient bloquées, il avait très peu de chances de succès.



«Mais j’ai toujours voulu faire un essai. Je pense que les problèmes ne seront correctement ventilés que dans un procès devant jury », il a dit.

L’avocat du dénonciateur, Mark Davis, a affirmé que les données en question étaient “pas si controversé.” Certains pourraient supposer que c’était « identités des agents ou codes », mais il n’en était rien, insista-t-il. Des documents beaucoup plus sensibles avaient été présentés au tribunal auparavant, a déclaré Davis, ajoutant que le juge avait le pouvoir de procéder à l’audience à huis clos si nécessaire.

L’utilisation des lois sur la sécurité nationale par le gouvernement australien est un “coup dévastateur” pour la démocratie, a déclaré Kieran Pender, avocat principal au Human Rights Law Center, appelant les autorités à “Mettre fin à cette affaire injuste.”