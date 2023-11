Un démocrate veut forcer le vote sur la censure d’un républicain de Floride pour ses commentaires sur les Palestiniens

La représentante Sara Jacobs (Démocrate de Californie) a décidé d’imposer un vote sur la censure du représentant Brian Mast (Républicain de Floride) pour ses commentaires que Jacobs a décrits comme « incroyablement dangereux et déshumanisants » envers les Palestiniens vivant à Gaza.

Jacobs a déposé lundi sa mesure de censure sous forme de résolution privilégiée, ce qui oblige la chambre à prendre des mesures dans un délai de deux jours législatifs. Les dirigeants de la Chambre peuvent soit proposer de déposer la résolution, soit la soumettre au vote.

Jacobs a accusé Mast de « confondre des civils palestiniens innocents avec le Hamas » dans des remarques passionnées à la Chambre alors qu’elle proposait de déposer sa résolution privilégiée. Elle a énuméré une série de cas où, selon elle, Mast n’a pas réussi à différencier les civils palestiniens du groupe militant Hamas, qui a lancé son attaque meurtrière contre Israël le mois dernier.

Elle a déclaré que Mast « a fait à plusieurs reprises des déclarations incendiaires concernant des civils palestiniens innocents à Gaza qui sont en danger sans que ce soit de leur faute à la suite des horribles attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre 2023 », a-t-elle déclaré en présentant sa résolution. »

Elle a ajouté que le « refus de Mast de distinguer les Palestiniens innocents des terroristes du Hamas est faux, trompeur, déshumanisant, dangereux et indigne d’un membre du Congrès ».

Mast est un fervent partisan d’Israël et portait déjà son uniforme militaire israélien au Capitole le mois dernier. Dans un discours à la Chambre la semaine dernière, que Jacobs a cité dans sa résolutionil a dit “là sont très peu d’innocents Citoyens palestiniens.

« J’encouragerais l’autre partie à ne pas lancer à la légère l’idée de civils palestiniens innocents, comme on le dit souvent », a déclaré Mast. « Je ne pense pas que nous utiliserions à la légère le terme « civils nazis innocents » pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Le membre du Congrès républicain était auparavant volontaire dans les Forces de défense israéliennes.

Jacobs n’est que le dernier législateur à déposer une résolution privilégiée pour censurer un collègue à la Chambre. La résolution de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) visant à censurer la représentante Rashida Tlaib (D-Mich.) la semaine dernière a finalement échoué à la Chambre, mais elle a présenté lundi une nouvelle résolution privilégiée pour censurer le démocrate du Michigan.

Le représentant Rich McCormick (R-Ga.) a également déposé lundi une résolution privilégiée concurrente pour censurer Tlaib. Les deux Républicains de Géorgie veulent censurer Tlaib pour ses déclarations critiquant Israël après l’attaque du pays par le Hamas le mois dernier.

Jacobs a également averti que les déclarations de Mast intervenaient alors que les incidents islamophobes se multipliaient aux États-Unis.

“Représentant. Les commentaires de Brian Mast sont incroyablement dangereux et déshumanisants alors que nous continuons à faire pression pour que l’aide humanitaire parvienne aux Palestiniens en danger à Gaza et que les crimes de haine islamophobes augmentent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Les États-Unis défendent l’État de droit, tant ici qu’à l’étranger – et ces commentaires dénigrent ces valeurs et causent un préjudice réel et tangible. C’est pourquoi j’ai décidé de censurer le représentant Brian Mast pour condamner cette rhétorique et garantir que cette haine, cette peur et cette violence s’arrêtent ici », a-t-elle déclaré.

Mast a qualifié la décision de le censurer d’« idiote » dans des commentaires aux journalistes lundi. Il a également défendu ses propos comparant les civils palestiniens aux nazis à la Chambre.

“Je défierais n’importe qui [to] trouvez-moi un meilleur mot que celui de nazi pour décrire la relation des Palestiniens avec les Juifs », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je dirais que Nazi est le mot singulier que l’on pourrait utiliser pour décrire ce qu’ils pensent des Juifs. »

« Je pense que quiconque dit que c’est juste le Hamas ment. Et ils savent qu’ils mentent », a-t-il ajouté.

The Hill a contacté le bureau de Mast pour obtenir ses commentaires.

Mychael Schnell a contribué.

