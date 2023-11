Un démocrate pousse la censure contre Brian Mast, du Parti républicain, pour avoir comparé les « civils palestiniens » aux « civils nazis »

Ligne du dessus

Un démocrate du Congrès fait pression pour censurer formellement le représentant Brian Mast (R-Fla.) après avoir fait commentaires la semaine dernière, comparant les « civils palestiniens » aux « civils nazis » et affirmant « qu’il y a très peu de citoyens palestiniens innocents », suscitant les critiques des démocrates – après que les républicains aient cherché à censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) pour ses commentaires sur Israël.

Droit d’auteur 2023 La Presse Associée. Tous droits réservés.

Faits marquants

La représentante Sara Jacobs (Démocrate de Californie) déposé le résolution de censurer Mast, écrivant que son « refus de distinguer les Palestiniens innocents des terroristes du Hamas est faux, trompeur, déshumanisant, dangereux et indigne d’un membre du Congrès ». Mast a fait la comparaison mercredi dernier à la Chambre, affirmant qu’il « encouragerait l’autre côté à ne pas lancer à la légère l’idée de « civils palestiniens innocents », comme on le dit souvent. Je ne pense pas que nous utiliserions à la légère le terme de « civils nazis innocents » pendant la Seconde Guerre mondiale.» Une censure n’entraîne pas la destitution de ses fonctions. Il s’agit plutôt d’une simple déclaration formelle de désapprobation qui pourrait, en théorie, avoir un impact négatif sur la position d’une personne au Congrès. Jacobs a écrit que les commentaires de Mast « peuvent être raisonnablement interprétés comme une invitation au meurtre ciblé de Palestiniens innocents, attisant les flammes de la violence au Moyen-Orient et violant les règles internationales de la guerre ». Forbes a contacté l’équipe de Mast pour commentaires.

Porte-parole en chef

“Des civils innocents ne devraient pas être punis pour les actions de leurs gouvernements – et ils ne sont certainement pas responsables des actions des terroristes”, a déclaré Jacobs. dit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après avoir présenté la résolution.

À surveiller

Si la résolution est adoptée. La décision de censurer Mast, un républicain, pourrait se heurter à de grandes difficultés dans une Chambre contrôlée par les républicains.

Contra

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a pris X peu de temps après que Jacobs ait présenté la résolution à appeler Mât “un héros américain !!!”

Tangente

La pression pour censurer Mast est intervenue le même jour que Greene réintroduit une résolution visant à censurer Tlaib pour un certain nombre de commentaires tenus au fil des années, y compris en affirmant qu’Israël a un « gouvernement d’apartheid » et pour sa participation à un rassemblement appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas le 18 octobre au Capitole, au cours duquel plus de 300 arrestations ont été effectuées. Greene a d’abord tenté de censurer Tlaib la semaine dernière, mais la Chambre l’a rejeté, avec 23 républicains franchissant les lignes de parti pour mettre la résolution de côté. Dans un déclaration En réponse à la deuxième tentative de censure, Tlaib – qui est palestinienne américaine – a déclaré que beaucoup de ses collègues « m’ont montré que la vie des Palestiniens n’a tout simplement pas d’importance pour eux » et que « c’est dommage qu’ils cherchent davantage à me faire taire qu’à me faire taire. sont là pour sauver des vies. »

Contexte clé

Les États-Unis soutiennent Israël depuis que le Hamas – qui contrôle la bande de Gaza – a attaqué le sud d’Israël le mois dernier, tuant environ 1 400 personnes et ramenant plus de 200 otages à Gaza. Israël a répondu par une opération militaire massive à Gaza. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, a déclaré que le bilan des morts palestiniens a dépassé les 10 000 lundi. Les responsables n’ont pas précisé combien de civils étaient morts, mais ont déclaré que 6 700 de ces décès étaient des femmes ou des enfants, selon le ministère de la Santé. Presse associée signalé. Certains progressistes du Congrès ont rejoint Tlaib appeler à un cessez-le-feu, bien que le président Joe Biden ait plutôt appelé à une « pause humanitaire » afin que les civils puissent quitter les zones de combat et que l’aide puisse entrer à Gaza. Pendant ce temps, Mast est un fervent partisan d’Israël, portant un uniforme de son service dans les Forces de défense israéliennes au Capitole le mois dernier.

Lectures complémentaires

Actualités APLes forces israéliennes coupent le nord de Gaza du reste du territoire avant leur avancée prévue dans la ville de Gaza

La collineLe député républicain affirme qu'”il y a très peu de citoyens palestiniens innocents”PLUS DE FORBESHouse annule la résolution de censure contre Rashida TlaibPLUS DE FORBESLes États-Unis transfèrent pour 320 millions de dollars d’armes à Israël, selon des rapports

Suivez-moi sur Twitter. Envoyez-moi un pourboire sécurisé.