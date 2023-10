SAN ANTONIO — La Texas House a approuvé une facture cela permettrait aux agents de la paix locaux et étatiques de détenir et d’expulser vers le Mexique des personnes qu’ils pensent être ici illégalement, rejetant les appels d’un législateur latino qui a réprimandé : « Vous ne vivez pas dans notre putain de peau. »

L’adoption du projet de loi est intervenue tôt jeudi matin après que les républicains ont tronqué le débat sur la législation, employant une procédure rarement utilisée pour supprimer les amendements que les démocrates pourraient proposer au-delà de ceux qui étaient sur le bureau du président de la Chambre.

Le représentant de l’État du Texas, Armando Walle. James Nielsen / Houston Chronicle via le fichier Getty Images

Après que les démocrates n’ont pas réussi à annuler cette restriction, le représentant Armando Walle, démocrate de Houston, s’en est pris aux membres républicains. Plusieurs versions du passionnévidéo pleine de jurons publié sur les réseaux sociaux, Walle réprimande les républicains sur le projet de loi et pour leur refus de permettre un débat « civil » plus long qui « nous permettrait de nous défouler ».

Le représentant Cody Harris, républicain de Palestine, que Walle appelait son ami, a parrainé la motion visant à interrompre le débat.

“Tu es mon ami, mec, je t’aime, mais ça fait mal. Ce qui se passe sur ce putain d’étage fait mal. Je ne peux pas sortir avec mon,” » dit Walle, ravalant la fin de la phrase alors qu’il devenait ému. “Je ne peux pas sortir avec mon frère, mon cousin, OK. Je ne peux pas les emmener nulle part, mon frère ? Je ne peux pas aller à un boda (mariage), je ne peux pas aller à un baptême, parce que ma communauté est attaqué ?”

Joint jeudi après-midi, Walle a déclaré à NBC News qu’il ne regrettait pas ses commentaires. Il voit un lien direct entre la législation et la saison électorale de 2024.

« Je suis député depuis 16 ans et, au fil du temps, il y a eu cet appétit salace de nourrir les électeurs républicains des primaires en diabolisant les questions frontalières », a déclaré Walle.

Dans un communiqué, Harris a défendu sa motion visant à limiter le nombre d’amendements que les démocrates pouvaient proposer, affirmant que les démocrates avaient déposé 50 amendements supplémentaires comme tactique dilatoire. Il a déclaré que l’augmentation du nombre de personnes arrivant à la frontière ou traversant illégalement la frontière avait éveillé la passion des deux côtés.

“Alors que les démocrates affirment que cette motion était une tentative de mettre fin au débat sur le projet de loi, cela n’est tout simplement pas vrai. Ma motion a prévalu et nous avons continué à débattre du projet de loi et de ses amendements jusqu’à 4 heures du matin, lorsque la Chambre a adopté le projet de loi. HB 4”, a déclaré Harris dans le communiqué.

“Saison ouverte sur les personnes de couleur”

Jennefer Canales-Pelaez, avocate politique du Texas et stratège pour l’Immigrant Legal Resource Center, a déclaré que le projet de loi d’expulsion de l’État approuvé par la Chambre est pire que la loi SB 1070 de l’Arizona, signée en 2010, qui permettait aux agents, tout en appliquant d’autres lois, d’enquêter sur la citoyenneté. ou le statut d’immigration des suspects et des personnes qu’ils ont arrêtées.

L’adoption de cette loi a donné lieu à des contestations judiciaires, des boycotts, des protestations et des manifestations et a revigoré la mobilisation des électeurs parmi les Latinos favorables aux démocrates.

Le projet de loi du Texas va plus loin que le SB 1070 car il permettrait à tout agent de la paix non seulement de les interroger, mais aussi de les arrêter et de les expulser, a déclaré Canales-Pelaez. Le pouvoir ne s’étend pas seulement aux forces de l’ordre, mais la définition large signifie qu’un agent de la paix pourrait être « quelqu’un qui siège au conseil des examinateurs dentaires », a-t-elle déclaré.

“La façon dont la loi est rédigée est tellement vague qu’elle est essentiellement une chasse ouverte aux personnes de couleur dans tout l’État du Texas”, a déclaré Canales-Pelaez.

Elle a déclaré que le projet de loi ne traite pas de certaines aspects logistiques impliqués dans les expulsions, comme par exemple à quoi ressembleraient les questions, où cela se produirait, ou ce qui se passerait si le Mexique n’acceptait pas les personnes non-mexicaines que le Texas tentait d’expulser. L’application des lois en matière d’immigration, y compris l’expulsion, relève de la responsabilité fédérale.

Le projet de loi de la Chambre va maintenant au Sénat de l’État.

Les commentaires de Walle faisaient également référence à un projet de loi en cours d’examen par le gouverneur qui fixe une peine minimale obligatoire de 10 ans pour le trafic d’êtres humains et à un autre encore en attente d’être soumis au Sénat qui prévoyait 1,5 milliard de dollars pour acheter des terres et construire un mur frontalier.

“Vous ne comprenez pas que ce que vous faites fait du mal à notre communauté. Cela nous fait mal personnellement, mon frère. Cela nous fait mal”, a-t-il déclaré. “Cela nous fait mal au plus profond de nous-mêmes et vous ne comprenez pas ça. Vous ne vivez pas dans notre putain de peau.”

Les Hispaniques sont plus nombreux que les Blancs au Texas et l’État est majoritairement minoritaire.

Bien que Walle vive, soit né et ait grandi à Houston, tout comme sa mère, son père est originaire du Mexique. Ses parents et de nombreux autres proches vivent le long de la frontière, a-t-il expliqué. La frontière a ses problèmes, a-t-il reconnu, mais « personne ne veut résoudre les problèmes, du moins du point de vue de l’État. , l’État du Texas veut mettre davantage de gaz sur le feu. »

“Mais dans ce processus, cela affecte les familles. Cela diabolise les communautés de couleur comme la mienne”, a-t-il déclaré.

Walle a déclaré qu’il était offensant que les républicains aient interrompu le débat sur les futurs amendements au projet de loi sur l’immigration, car selon les règles de la législature, n’importe qui peut proposer un amendement à un projet de loi présenté au parquet. Les auteurs de la législation devraient « s’en tenir à leur projet de loi », a-t-il déclaré.

Les Républicains ont pu bloquer les amendements en obtenant des signatures et en soumettant la proposition de coupure au vote. Plusieurs députés n’étaient pas présents à la Chambre au moment du vote.

“Je ne me baisserai jamais quand je sens que ma communauté est attaquée. Je ne regrette pas ce qui s’est passé la nuit dernière, point final. Si c’était à refaire, je le referais”, a déclaré Walle. “Nous n’allons plus le supporter.”

L’Assemblée législative a approuvé le projet de loi au milieu d’une session extraordinaire secouée par les révélations selon lesquelles le chef du comité d’action politique conservateur Defend Texas Liberty a rencontré le suprémaciste blanc Nick Fuentes. Le PAC a donné au lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, un républicain, 3 millions de dollars en contributions politiques. Le président de la Chambre, Dade Phelan, également républicain, a demandé à Patrick et à plusieurs membres du GOP de l’État qui ont également reçu de l’argent du PAC de le restituer, provoquant une division au sein du parti.

Les législateurs auraient dû rentrer chez eux en mai, mais le gouverneur du Texas, Greg Abbott, les a rappelés pour trois sessions spéciales alors qu’il faisait pression pour obtenir l’approbation de l’utilisation de l’argent des impôts pour subventionner les frais de scolarité dans les écoles privées. Parallèlement, il a fait des questions de frontières et d’immigration un sujet de la dernière session extraordinaire, qui a débuté le 9 octobre et se termine le 7 novembre.

En 2017, le Texas a adopté sa propre loi « montrez-moi vos papiers » qui permet aux agents des forces de l’ordre d’interroger les gens sur leur citoyenneté et leur statut d’immigration et permet à ceux qui ne l’ont pas fait d’être démis de leurs fonctions, y compris les élus. C’était confirmé en appel.