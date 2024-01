Un démocrate du Texas appelle Biden à prendre le contrôle de la Garde nationale du Texas

Le représentant Joaquin Castro (Démocrate-Texas) appelle le président Biden à prendre le contrôle de la Garde nationale du Texas si l’État défie une décision de la Cour suprême autorisant les agents de la patrouille frontalière américaine à supprimer les barrières frontalières.

« Le gouverneur Greg Abbott utilise la Garde nationale du Texas pour faire obstruction et créer le chaos à la frontière. Si Abbott défie la décision d’hier de la Cour suprême, @POTUS doit maintenant établir le contrôle fédéral exclusif de la Garde nationale du Texas », a déclaré Castro. a écrit dans un article de mardi sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite), est engagé dans une querelle depuis des mois avec l’administration Biden sur la situation à la frontière. Abbott a soutenu que Biden n’en faisait pas assez pour assurer la sécurité des frontières, tandis que l’administration Biden a déclaré que le Texas n’avait pas le pouvoir d’ériger des barrières en fil de rasoir.

Abbott a dit dans un rapport Mercredi, Biden a « ignoré la demande du Texas de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles » et que le Texas a déclaré une invasion, qui invoquera « l’autorité constitutionnelle du Texas pour se défendre et se protéger ».

« Cette autorité constitue la loi suprême du pays et remplace toute loi fédérale contraire. La Garde nationale du Texas, le ministère de la Sécurité publique du Texas et d’autres membres du personnel du Texas agissent en vertu de cette autorité, ainsi que de la loi de l’État, pour sécuriser la frontière du Texas », a-t-il déclaré.

La Cour suprême a statué lundi à 5 voix contre 4 pour permettre aux agents de la patrouille frontalière américaine de retirer les barbelés barbelés du mur frontalier placé par les forces de l’ordre du Texas. Cette décision intervient alors que les tensions entre le Texas et le gouvernement fédéral ont continué de s’intensifier ces dernières semaines.

Malgré la décision, Abbott a déclaré que la Garde nationale du Texas continuerait d’installer des barbelés barbelés le long de la frontière dans un poste sur X. Le représentant Chip Roy (R-Texas) a également exhorté le Texas à ignorer la décision de la Cour suprême plus tôt cette semaine.

« Les barbelés du Texas constituent un moyen de dissuasion efficace contre les passages illégaux des frontières encouragés par la politique d’ouverture des frontières de Biden. Nous continuons à déployer ces barbelés pour repousser l’immigration clandestine », Abbott a dit.

Le représentant Greg Casar (Démocrate du Texas) a critiqué Abbott pour avoir ordonné l’installation de davantage de barbelés barbelés après la décision.

« Le dernier coup de Greg Abbott après l’ordonnance d’hier de la Cour suprême est malveillant, inconstitutionnel et contraire aux valeurs du Texas. Notre pays a besoin du Congrès pour créer un système d’immigration plus sûr, plus humain et plus ordonné – et non des barbelés pour éliminer des innocents ou des lois qui attaquent les familles », a-t-il déclaré. écrit le X.

La Garde nationale du Texas et le ministère de la Sécurité publique du Texas ont installé plus tôt ce mois-ci des clôtures et des barbelés barbelés dans un parc au bord d’une rivière à Eagle Pass, au Texas, auquel les forces de l’ordre de l’État ont également empêché les agents de la patrouille frontalière d’accéder.

Trois migrants – deux enfants et une femme – se sont noyés dans le Rio Grande, juste à l’extérieur du parc, au début du mois. Les agents de la patrouille frontalière ont déclaré que la Garde nationale du Texas les avait empêchés d’accéder à la zone pour aider les migrants, mais le Texas a nié cette accusation.

The Hill a contacté le bureau d’Abbott et celui de Castro pour obtenir des commentaires supplémentaires.