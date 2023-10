Un démocrate du CO qui s’est moqué des bébés israéliens morts essaie de faire marche arrière et ça tourne VRAIMENT mal (regarder) – Twitchy

Désolé Tim, mais c’est ce qu’on appelle « trop peu, trop tard ».

Comme les lecteurs de Twitchy le savent, le démocrate du Colorado, Tim Hernández, a eu une réaction très laide et étrange lorsqu’il a été interpellé au sujet de meurtres, de viols, d’enlèvements et de bébés morts en Israël. À l’époque, Hernández participait à un rassemblement pro-palestinien…

Eh bien, il semble que ses électeurs n’étaient pas très satisfaits de lui ou de ses commentaires et maintenant il essaie très fort de les faire revenir.

Montre:

Je condamne le Hamas et je condamne – de la manière la plus ferme possible – toute violence contre les civils. Mon cœur est lourd pour les vies innocentes israéliennes et palestiniennes perdues. Et je suis désolé pour le mal que j’ai causé à de nombreux membres de la communauté juive et israélienne cette semaine. pic.twitter.com/ih6ReMdeh4

– TIM HERNÁNDEZ (@_timhernandez) 13 octobre 2023