Un démocrate dit aux Géorgiens que Raffensperger du GOP n’est pas un héros

MILLEDGEVILLE, Ga. (AP) – Le démocrate candidat au poste de haut responsable des élections en Géorgie a déclaré qu’un examen plus approfondi du dossier du républicain sortant Brad Raffensperger révélerait qu’il n’était pas un héros pour avoir refusé de faire les enchères de l’ancien président Donald Trump.

“Il semble y avoir cette idée qu’il est un républicain modéré, et ce n’est pas vrai du tout”, a déclaré Bee Nguyen, membre de la State House, après un discours prononcé la semaine dernière dans la ville de Milledgeville, dans le centre de la Géorgie.

Alors que d’autres candidats républicains au poste de secrétaire d’État acceptent de fausses affirmations selon lesquelles les démocrates ont volé l’élection présidentielle de 2020, Raffensperger maintient son refus de se plier aux pressions de Trump pour “trouver” suffisamment de voix pour lui donner une victoire en Géorgie. Un enregistrement de l’appel téléphonique qu’il a reçu de Trump est maintenant une preuve dans une enquête criminelle en Géorgie.

“Je rapporte les résultats, et parfois les gens n’aiment pas ça”, a déclaré Raffensperger lors d’un débat le 18 octobre parrainé par l’Atlanta Press Club. « Et j’ai dû résister à une pression incroyable. Et je continuerai à résister à la pression, parce que quand je fais ça, je me lève pour vous l’électeur ; Je défends la Constitution et je défends la primauté du droit. Beaucoup de gens ont bouclé et plié. Je ne l’ai pas fait et je ne le ferai pas.

Ces actions ont donné à Raffensperger un appel qui rend la tâche plus difficile pour Nguyen. Elle fait partie d’une liste de candidats démocrates solides qui se présentent en Géorgie et a recueilli un montant inhabituellement élevé de 3,2 millions de dollars pour se présenter à un poste parfois obscur. C’est plus que les 3 millions de dollars que Raffensperger a levés, dont 850 000 $ en prêts à lui-même.

Mais Nguyen reproche à Raffensperger d’avoir approuvé la nouvelle loi électorale géorgienne, qui a réduit la possibilité de voter par correspondance, interdit de donner de la nourriture ou de l’eau aux électeurs en attente, réduit les urnes et réduit les possibilités pour les électeurs de voter provisoirement s’ils se présentent au scrutin. mauvais endroit le jour du scrutin.

Nguyen rappelle également aux électeurs qu’en tant que législateur de l’État, Raffensperger s’opposait sans exception à l’avortement.

“Les électeurs géorgiens doivent comprendre son bilan, qui est déconnecté de la majorité des Géorgiens, du projet de loi sur la personnalité qu’il a présenté, qui aurait éliminé même les formes élémentaires de contrôle des naissances, à ses positions sur le vote”, a déclaré Nguyen. “Nous méritons mieux que quelqu’un qui croit que le devoir du bureau est simplement de compter les votes.”

Nguyen doit influencer les indépendants et même certains démocrates qui pourraient voter pour Raffensperger. Après avoir été laissé pour mort alors que Trump le méprisait, Raffensperger s’est montré politiquement vivant lors de la primaire républicaine de mai. Il a vaincu des challengers, dont le représentant américain soutenu par Trump, Jody Hice, qui s’est opposé à ce que les votes électoraux de la Géorgie soient comptés pour le président Joe Biden. Des milliers de personnes qui ont déjà voté lors des primaires démocrates ont voté dans le cadre du concours du GOP ce jour-là, fournissant peut-être les votes nécessaires à Raffensperger pour éviter un second tour.

Personne ne confondrait Raffensperger, un ingénieur qui s’est enrichi après avoir fondé une entreprise d’ingénierie du béton, pour un conférencier dynamique. Sa campagne consiste principalement en des interviews et des entretiens avec des clubs civiques. Il s’est positionné au-dessus de la mêlée, écrivant un livre intitulé “Integrity Counts” sur les élections de 2020.

Même avec la victoire primaire de Raffensperger, les allégations de fraude électorale n’ont pas été bannies de la course au secrétaire d’État géorgien – le libertaire Ted Metz vise les votes en affirmant qu’il y a « encore des problèmes non résolus aux élections de 2020 » et dit que le résultat n’est « pas crédible ». .”

L’accès des femmes aux soins de santé génésique jouant désormais un rôle majeur dans le vote à l’échelle nationale, Nguyen a déclaré que l’opposition de Raffensperger à l’avortement pourrait devenir un problème si les infirmières avaient des ennuis juridiques pour avoir aidé à des avortements qui sont désormais pour la plupart interdits en Géorgie. C’est parce que le bureau du secrétaire d’État aide à administrer les licences du Georgia Board of Nursing.

“Nous continuerons à nous battre pour protéger nos libertés fondamentales, y compris la liberté de vote et la liberté de choisir”, a déclaré Nguyen à la foule à Milledgeville.

Raffensperger a rétorqué que son bureau ne fournit qu’un soutien administratif et a déclaré que Nguyen « fondamentalement » ne comprend pas le rôle du bureau.

“Nous ne sélectionnons pas les planches, les planches gèrent leur boutique”, Raffensperger. «Ils sont responsables des licences, de la discipline et des règles. Le travail 1 est de connaître le travail, et vous ne connaissez pas le travail.

Mais Nguyen note que Raffensperger a limogé en 2020 le directeur exécutif du conseil dans un différend sans rapport avec l’avortement.

Elle dit également que Raffensperger n’a pas soutenu les responsables électoraux du comté, notant qu’il a récemment dû retirer des directives incorrectes disant que les électeurs pourraient être défiés dans les bureaux de vote. Et elle dit qu’il a été inexcusablement lent à appeler le Georgia Bureau of Investigation pour mener une enquête criminelle sur la façon dont les négationnistes alignés sur Trump ont violé le matériel de vote dans le comté de Coffee, dans le sud de la Géorgie.

“Cela fait 21 mois, personne n’a été tenu pénalement responsable… Il a fallu un an et demi pour amener GBI à enquêter sur ces allégations”, a déclaré Nguyen lors du débat. “Il s’agit de la confiance du public, et le bureau du secrétaire d’État a mal géré cette enquête.”

Raffensperger a défendu sa performance en déclarant que “les gens ont enfreint la loi, ils devraient faire l’objet d’une enquête, être tenus responsables et aller en prison”.

Il cherche à lier Nguyen à la façon dont Stacey Abrams, maintenant dans un match revanche contre le gouverneur Brian Kemp, a mis fin à sa course de 2018. Elle a reconnu que Kemp serait gouverneur, mais a refusé d’utiliser le mot “concéder”, arguant que Kemp avait abusé de ses deux mandats de secrétaire d’État pour nuire aux chances des démocrates de gagner les élections. Raffensperger et d’autres soutiennent que les affirmations d’Abrams ont été préjudiciables de la même manière que les actes de Trump l’ont été après 2020.

« Ne pensez-vous pas que le déni électoral est une menace pour notre démocratie ? Raffensperger a demandé à Nguyen.

Nguyen, cependant, continue d’essayer de persuader les électeurs que Raffensperger est une menace pour la liberté, affirmant lors d’une comparution le 19 octobre qu’un taux de participation élevé ne prouve pas que le vote est sûr.

“Nous, en Géorgie, savons que nous avons toujours dû organiser la suppression des électeurs”, a déclaré Nguyen. “Sous le mandat de Brad Raffensperger, les droits de vote sont devenus plus restrictifs au cours des quatre dernières années, pas plus expansifs.”

___

Suivez Jeff Amy sur http://twitter.com/jeffamy

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Jeff Amy, l’Associated Press