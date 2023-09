Un démocrate dénonce les problèmes d’éthique devant le juge de la Cour suprême

Le sénateur démocrate Dick Durbin a dénoncé les problèmes d’éthique de la Cour suprême des États-Unis devant le juge en chef John Roberts lors de la conférence judiciaire à huis clos de mardi.

Durbin, qui était assis à côté de Roberts, a concentré ses remarques sur la nécessité d’un code de conduite exécutoire pour les juges et a exprimé sa déception de voir la Cour suprême empêtrée dans une crise éthique de sa propre initiative, a déclaré une source proche du dossier. Semaine d’actualités.

Bien que Durbin, de l’Illinois, n’ait pas précisé à quelles préoccupations éthiques il faisait référence, il a souligné que l’absence de règles régissant le comportement individuel des juges était à l’origine du déclin du soutien du public à la Cour suprême et a exhorté Roberts à établir des normes qui pourraient répondre facilement aux critiques auxquelles la Cour a été confrontée.

Plusieurs des neuf juges ont été mêlés à des controverses ces dernières années.

Alex Wong/Getty Images



Le juge Clarence Thomas a été largement critiqué après que ProPublica a rapporté qu’il avait accepté des vacances de luxe du mégadonateur du GOP Harlan Crow pendant des années sans les divulguer.

Il a été révélé que le juge Samuel Alito avait accepté un voyage de pêche en Alaska. Par ailleurs, Alito a été confronté à des difficultés pour détenir des actions de sociétés individuelles tout en statuant sur des affaires affectant les mêmes secteurs.

La juge Sonia Sotomayor aurait demandé à son personnel d’inciter les bibliothèques, les écoles et d’autres institutions publiques à acheter ses livres, qui lui ont rapporté au moins 3,7 millions de dollars depuis qu’elle a rejoint le tribunal en 2009. Elle n’a pas non plus réussi à se récuser d’une affaire impliquant son éditeur.

Au milieu des controverses, la cote de popularité de la Cour suprême est tombée à un niveau record. Un sondage Gallup réalisé après le mandat 2022-2023 de la Cour a révélé que seulement 40 % des Américains approuvent la Cour suprême, le même chiffre enregistré en septembre 2021. De 2017 à mi-2021, le taux d’approbation de la Cour était de 49 % ou plus. En 2009, 61 pour cent des Américains approuvaient le travail accompli par les juges.

Mardi n’était pas la première fois que Durbin faisait pression en faveur d’un code de conduite exécutoire pour la Cour suprême. En tant que président de la commission judiciaire du Sénat, Durbin a fait avancer la loi sur l’éthique, la récusation et la transparence de la Cour suprême en juillet, qualifiant le projet de loi de « première étape cruciale pour restaurer la confiance dans la cour après un flux constant de rapports faisant état d’échecs éthiques des juges ». rendu public. »

La législation donnerait au tribunal 180 jours pour adopter et établir un code de conduite et permettrait au public de soumettre des plaintes éthiques pour examen, ainsi que définirait les règles de divulgation des cadeaux et des voyages et imposerait des règles de récusation en cas de conflits potentiels. La commission a voté selon les lignes de parti, tous les républicains s’opposant au projet de loi.

Thomas et Alito se sont farouchement opposés à la mise en œuvre d’un code d’éthique pour la magistrature. Quelques jours après que le projet de loi dirigé par les démocrates ait été voté en commission, Alito a déclaré au le journal Wall Street: « Je sais que c’est un point de vue controversé, mais je suis prêt à le dire. Aucune disposition de la Constitution ne leur donne le pouvoir de réglementer la Cour suprême, point final. »

Mais alors que certains juges refusent de laisser le Congrès se prononcer sur l’absence de code applicable, le juge Brett Kavanaugh a déclaré lors d’une conférence judiciaire la semaine dernière qu’il espérait que des mesures concrètes seraient bientôt prises pour répondre aux problèmes d’éthique persistants qui ont entaché la réputation du tribunal. Il a également exprimé son optimisme quant au fait que le tribunal pourrait ainsi accroître la confiance du public américain.

« Il y a une tempête autour de nous dans le monde politique et dans le monde entier en Amérique », a déclaré Kavanaugh aux juges, avocats et autres membres du personnel judiciaire jeudi dernier. « Nous, en tant que juges et système judiciaire, devons essayer d’être un peu plus, je pense, du calme dans la tempête.

« Mon point de vue est que nous sommes neuf fonctionnaires qui travaillent dur et se soucient beaucoup du tribunal et du système judiciaire dans son ensemble. »

Roberts a également commenté le débat éthique, déclarant à l’American Law Institute en mai : « Je tiens à assurer aux gens que je m’engage à faire en sorte que nous, en tant que tribunal, adhérions aux normes de conduite les plus élevées.

« Nous continuons d’examiner les mesures que nous pouvons prendre pour donner effet pratique à cet engagement. Et je suis convaincu qu’il existe des moyens d’y parvenir, conformément à notre statut de branche indépendante du gouvernement et à la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution. »

Bien que Roberts soit le chef du pouvoir judiciaire fédéral, il n’a pas le pouvoir de forcer ses collègues à se récuser dans une affaire, mais seulement de tenter de les convaincre ou de les persuader.