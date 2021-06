Le premier des 500 accusés inculpés lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis a été condamné à une probation et à des travaux d’intérêt général, après que son avocat l’aurait rééduquée en prison à travers des films et de la littérature.

Anna Morgan Lloyd, 49 ans, a été condamnée mercredi à trois ans de probation, 120 heures de travaux d’intérêt général et 500 $ de restitution au gouvernement, après avoir plaidé coupable à une seule accusation de délit d’entrée illégale au Capitole.

Elle est la première des quelque 500 personnes inculpées pour les événements du 6 janvier, que les démocrates et les médias grand public ont décrit comme un « insurrection. » Des centaines de manifestants qui se sont rassemblés pour soutenir le président Donald Trump avaient fait irruption dans le Capitole et perturbé la session conjointe de la réunion du Congrès pour certifier la victoire électorale contestée de Joe Biden.

Lloyd, un résident de l’Indiana, avait décrit le 6 janvier comme le « Meilleur jour de ma vie » dans une publication Facebook. Mercredi, elle s’est excusée auprès du tribunal, de sa famille et du peuple américain en général, affirmant qu’elle était « Honteux que ce soit devenu une démonstration de violence sauvage ce jour-là. »





Démocrate inscrit qui a voté pour Trump en 2016, Lloyd est venu à Washington pour soutenir pacifiquement le président, mais a dit au juge qu’elle « Je n’aurais jamais été là si j’avais eu la moindre idée que ça allait se passer comme ça. »

« Je n’ai jamais eu l’intention de faire partie de quoi que ce soit d’aussi honteux pour notre peuple américain » elle a ajouté.

Le juge du tribunal de district américain Royce Lamberth a déclaré qu’il donnait à Lloyd un « Pause, » parce qu’il considérait l’émeute comme un crime grave « visait et a mis un terme au fonctionnement même de notre gouvernement ». Il était « particulièrement troublé » par certains législateurs républicains qui n’étaient pas d’accord avec la caractérisation de l’émeute comme une insurrection.

« Je ne sais pas sur quelle planète ils se trouvaient, mais il y a eu des millions de personnes dans ce pays qui ont vu ce qui s’est passé le 6 janvier et qui ont vu ce que vous avez vu et ce que vous venez de décrire : une honte pour notre pays » dit le juge.

Sautant maintenant sur le plaidoyer, audience de détermination de la peine pour la grand-mère de l’Indiana accusée de quatre chefs d’accusation après être entrée dans le Capitole pendant 5 minutes. Elle a été déprogrammée.https://t.co/0k7x5eJMNQ – Julie Kelly (@julie_kelly2) 23 juin 2021

« J’ai vécu une vie protégée et je n’ai vraiment pas vécu la vie comme beaucoup l’ont fait » Lloyd a écrit dans une déclaration au tribunal. « J’ai appris que même si nous vivons dans un pays merveilleux, les choses doivent encore s’améliorer. Les gens de toutes les couleurs devraient se sentir aussi en sécurité que moi pour marcher dans la rue. »

La conversion de Lloyd en quelque sorte s’est produite sous l’influence de livres et de films qui lui ont été confiés par son avocat, H. Heather Shaner. Parmi eux se trouvaient « Schindler’s List », le documentaire de PBS « Slavery By Another Name », « Burning Tulsa » de History Channel et les livres « Just Mercy » et « Bury My Heart at Wounded Knee ».

Shaner, « régulièrement » envoie des livres à ses clients, selon un récent profil du HuffPost. « C’est un public captivé et cela change la vie de beaucoup d’entre eux » elle a dit à la sortie. « Je pense que l’éducation est un outil très puissant… Alors je leur ai donné des listes de livres et des émissions qu’ils devraient regarder. »

