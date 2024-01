Un démocrate de la Chambre a dit à une mère qui a perdu sa fille à cause du fentanyl qu’elle était « utilisée » par le GOP : « NE PENSEZ PAS POUR MOI »

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Le représentant Dan Goldman, DN.Y., a déclaré à une mère qui a perdu sa fille à cause du fentanyl qu’elle était “utilisée” par les républicains lors d’une audience de la Chambre des représentants sur la sécurité intérieure jeudi.

Les remarques de Goldman à Josephine Dunn, dont la fille Ashley, âgée de 26 ans, a perdu la vie à cause de pilules contenant du fentanyl, ont eu lieu lors de l’audition du comité intitulée « Des voix pour les victimes : la réalité déchirante de la crise frontalière de Mayorkas ».

Dunn avait été invitée par les républicains à participer à l’audience et à raconter comment elle a perdu sa fille à cause du fentanyl alors que le Congrès poursuit la procédure de destitution contre le secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Exprimant ses “sincères condoléances” à Dunn pour la perte de sa fille, Goldman a déclaré qu’il souhaitait “s’excuser d’une certaine manière” auprès de Dunn parce qu’elle “était utilisée comme témoin des faits pour une enquête de mise en accusation”.

“De toute évidence, compte tenu de votre expérience, vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour comprendre ce qu’est un crime et un délit graves et quel est leur lien avec cela”, a-t-il ajouté dans ses remarques à Dunn.

Les remarques de Goldman ont suscité la colère de Dunn, qui a déclaré vendredi à la Daily Caller News Foundation que le législateur “ignore ce que je comprends, quelle est mon éducation, quelle est mon expérience dans l’un de ces domaines lorsqu’il s’agit de délits ou de crimes graves”. “.

“J’ai mes opinions, et il est incorrect de supposer que je veux simplement investir plus d’argent dans un système qui a reçu beaucoup d’argent et qui est toujours en panne. S’il vous plaît, ne pensez pas à ma place. J’ai un cerveau.” , je peux penser et parler pour moi-même”, a-t-elle déclaré au média.

Au cours de l’audience, Dunn est devenu visiblement frustré par Goldman alors qu’il tentait de l’interroger.

« Vous conviendrez, n’est-ce pas, que cela aiderait à mettre un terme au commerce et au trafic de fentanyl dans ce pays si nous avions plus d’agents d’application de la loi à la frontière et plus de ressources et de technologies pour empêcher le fentanyl d’entrer ? il a demandé à Dunn. “Êtes-vous d’accord avec cela?”

Dunn a rejeté la prémisse de Goldman, affirmant que “la patrouille frontalière est désormais utilisée pour préparer des sandwichs, pour filtrer les gens et les laisser entrer dans notre pays. Je ne suis donc pas d’accord avec vous.”

Quelques instants plus tard, Dunn a ajouté : « J’aimerais que les patrouilles frontalières soient capables de faire le travail pour lequel elles ont été embauchées. Tous les agents de patrouille frontalière à qui j’ai parlé m’ont dit que leurs mains étaient liées par cette administration et M. Mayorkas. Je suis allé à la frontière, monsieur, et vous ?

Goldman a répondu que c’était lui qui posait les questions lors de l’audience.

Soulignant davantage ce moment dans une publication sur Facebook, Dunn a écrit“Pardonnez-moi monsieur, mais vous ne savez rien de mon expérience, de mon parcours ou de ma compréhension. De plus, dans toutes mes recherches, vous n’avez pas encore voyagé une seule fois jusqu’à la frontière sud des États-Unis. Est-ce pour cela que vous avez évité ma question ?”

“Etes-vous incapable de retourner dans votre circonscription et d’expliquer votre manque de compréhension de la frontière, votre manque d’expérience à la frontière ou était-ce autre chose ? Je pense que vous auriez pu entendre ce que j’ai réellement dit. Pas ce que vous vouliez que je dise. ,” elle a ajouté.

En septembre dernier, le chef de la patrouille frontalière, Jason Owens, a annoncé que ses agents avaient saisi plus de 2 700 livres. de fentanyl parmi les plus de 69 000 livres de stupéfiants saisis entre les points d’entrée. Les saisies comprenaient également 40 000 livres. de marijuana, 13 000 livres. de méthamphétamine et 11 000 livres. de cocaïne.

Cette quantité de fentanyl, qui n’inclut pas la quantité saisie aux points d’entrée, représente une dose mortelle plus que suffisante pour tuer l’ensemble de la population des États-Unis. Bien que beaucoup plus de substances soient capturées aux points d’entrée – avec plus de 22 000 livres capturées aux points d’entrée à la frontière sud au cours de cet exercice financier – la statistique met en évidence le danger du déplacement du fentanyl entre les ports et risque de dépasser les agents sur le terrain.

Les opioïdes étaient impliqués dans plus de 100 000 décès par surdose en 2022. Le fentanyl est l’opioïde le plus important, produit principalement au Mexique, à l’aide de précurseurs chinois, puis trafiqué à travers la frontière sud. La drogue est 50 à 100 fois plus puissante que la morphine et est souvent mélangée à d’autres drogues, ce qui signifie que l’utilisateur ne sait pas qu’il ingère du fentanyl.

Alors que les décès liés aux opioïdes ont fortement augmenté ces dernières années, l’administration Biden a souligné des données suggérant que le nombre d’overdoses ralentit et a augmenté. attaché cet aplatissement à sa stratégie antidrogue, qui consiste à s’attaquer aux passeurs, à accroître la technologie aux points d’entrée et à fournir des fonds supplémentaires pour le traitement et la prévention aux États-Unis.

Mais l’administration a été critiquée par les républicains pour sa gestion de la crise du fentanyl, en particulier à la frontière sud, ce qui, selon eux, a exacerbé l’afflux de fentanyl vers les États-Unis. Certains républicains, y compris ceux sur la piste de 2024, ont appelé à une action militaire en Le Mexique va éliminer les laboratoires de drogue gérés par les cartels.

