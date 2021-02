Un démocrate de haut rang met en garde contre un retrait précipité des troupes américaines d’Afghanistan

Au lieu de cela, a déclaré le sénateur Jack Reed, un démocrate de Rhode Island qui a pris le contrôle du panel ce mois-ci, les États-Unis devraient demander une prolongation du délai pour donner aux diplomates plus de temps pour négocier un accord entre les talibans et le gouvernement afghan.

Les talibans, cependant, ont rejeté l’idée d’un délai de plusieurs mois et ont menacé de reprendre les attaques contre les forces américaines et d’autres forces de l’OTAN si les États-Unis décidaient unilatéralement de maintenir leurs 2500 soldats dans le pays au-delà de la date limite de mai. Les forces américaines sont désormais regroupées sur une douzaine de bases et accomplissent deux missions principales: mener des opérations de contre-terrorisme et conseiller les forces de sécurité afghanes dans divers quartiers généraux.

Les partisans d’une prolongation disent que cela gagnerait du temps pour que la nouvelle administration renforce les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan au Qatar; rallier le soutien d’autres États de la région, dont le Pakistan; et procéder à une nouvelle évaluation de la future menace terroriste en Afghanistan.

Les talibans ont récemment donné l’ordre à leurs combattants d’empêcher les militants étrangers d’entrer dans leurs rangs. Les ordres, rapporté plus tôt par la chaîne afghane ToloNews, seraient au moins une partie d’une tentative de montrer aux États-Unis que les talibans prennent des mesures pour rompre avec Al-Qaïda, ou de la propagande pour faire croire que c’est le cas, selon les experts.

De toute évidence, le président Biden sera guidé par sa propre longue expérience personnelle avec l’Afghanistan, et il n’a pas encore pris de décision. « Nous restons déterminés à faire en sorte que l’Afghanistan ne fournisse plus jamais une base pour des attaques terroristes contre les États-Unis et nos partenaires et nos intérêts », a déclaré vendredi M. Biden dans remarques virtuelles à la Conférence de Munich sur la sécurité.

Les principaux collaborateurs de Biden ont déclaré qu’ils ne précipitaient pas une décision aussi critique, et l’administration tient régulièrement des réunions de haut niveau sur la question, ont déclaré des responsables américains.

«J’ai dit à nos alliés que quel que soit le résultat de notre examen, les États-Unis n’entreprendront pas un retrait précipité ou désordonné d’Afghanistan qui mettrait en danger leurs forces ou la réputation de l’alliance», a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III dit aux journalistes vendredi après avoir rencontré pratiquement d’autres ministres de la défense de l’OTAN.

«Pour le moment, aucune décision concernant notre future position de force n’a été prise», a déclaré M. Austin. «En attendant, les missions actuelles se poursuivront et, bien entendu, les commandants ont le droit et la responsabilité de se défendre et de défendre leurs partenaires afghans contre les attaques.»

Se préparant à la possibilité de nouvelles attaques contre les Américains, le commandement central de l’armée a reçu l’ordre d’élaborer un large éventail d’options pour déterminer si les troupes restent ou partent, et pour contrer des niveaux encore plus élevés de violence des talibans, selon des responsables du Pentagone.

Une option consisterait à augmenter le nombre de frappes aériennes américaines contre des cibles des talibans à travers le pays, y compris les combattants menaçant les grandes villes afghanes telles que Kaboul et Kandahar. Cela pourrait nécessiter l’envoi de plus d’avions d’attaque pour opérer au Moyen-Orient ou de s’assurer qu’un porte-avions avec son aile d’attaque opère dans la région du golfe Persique.

Thomas Gibbons-Neff a contribué au reportage de Kaboul, Afghanistan.