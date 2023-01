Un démineur verrouille la mosquée d’Édimbourg alors que la zone est évacuée pour des «sacs suspects»

Une équipe de BOMB a été précipitée dans une mosquée alors qu’une zone était évacuée pour des «sacs suspects».

Des images de la scène montrent des unités de neutralisation d’explosifs présentes à Édimbourg, en Écosse, tandis que la mosquée centrale d’Édimbourg a confirmé qu’elle serait fermée jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe de déminage a été dépêchée dans la zone après l’alerte Crédit : Duncan McGlynn

Des officiers ont foncé sur un quartier d’Édimbourg Crédit : Duncan McGlynn

La mosquée a annoncé qu’elle serait fermée jusqu’à ce qu’elle puisse rouvrir en toute sécurité Crédit : Duncan McGlynn

La place Nicolson a été fermée à la circulation et aux piétons.

Des officiers peuvent être vus en train de monter la garde à l’extérieur de la mosquée.

Un communiqué de la mosquée disait: “Nous serons fermés aujourd’hui pour les prochaines heures et jusqu’à nouvel ordre.

“Cela est dû à quelques sacs que nous avons découverts à l’intérieur des locaux tôt ce matin.

“La police a été informée des sacs et après un examen de la vidéosurveillance, elle nous a conseillé d’évacuer le bâtiment et d’arrêter toute activité jusqu’à ce qu’ils aient retiré les sacs.

“Nous ne savons pas pour le moment combien de temps le processus pourrait prendre, cependant, nous publierons une autre mise à jour dès que les sacs auront été retirés et que la police aura conclu qu’il est sûr de rouvrir le bâtiment.”

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “La police a été appelée pour signaler un objet suspect trouvé dans une mosquée de Potterrow, à Édimbourg.

“Un cordon a été mis en place par précaution et les EOD sont présents.”

Lothian Buses a confirmé que les services 2 et 47 ont été détournés via Chambers Street et Nicolson Street dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre.