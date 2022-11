Un démineur s’est précipité dans la rue animée d’Édimbourg et des bâtiments ont été évacués après la découverte d’un sac “suspect”

Les COPS ont verrouillé une rue d’Édimbourg et des bâtiments ont été évacués après la découverte d’un sac «suspect».

Les équipes d’urgence se sont précipitées vers Princes Street dans la capitale vers 17h30 ce soir.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux ce soir

Des spectateurs choqués ont regardé les équipes enfermées dans la rue

La police et les pompiers ont envoyé des équipes spécialisées

L’alarme a été déclenchée après que les flics ont reçu un rapport d’un homme agissant de manière suspecte.

Un sac a ensuite été retrouvé à proximité et un cordon a été mis en place par précaution.

Des centaines de spectateurs des bureaux et des magasins locaux ont regardé pendant qu’une équipe d’intervention spécialisée du service d’ambulance écossais et du service d’incendie et de sauvetage écossais se précipitait sur les lieux.

Plusieurs routes de la région ont été fermées et les bus sont détournés de la zone.

Une déclaration de Network Rail disait: “En raison de l’incident policier en cours sur Princes Street, Edinburgh Waverley n’est accessible que par l’entrée de Market Street.

“Tous les services ferroviaires fonctionnent normalement. Veuillez vous adresser au personnel ferroviaire si vous avez besoin d’aide ou de conseils.”

Il est entendu que les clients ont également été évacués de l’hôtel Balmoral.

Un spectateur a déclaré: «L’endroit est plein de services d’urgence et l’escouade anti-bombe est à l’extérieur du magasin TK Maxx.

« Les flics ont mis en place de nombreux cordons et les restaurants et pubs locaux ont été évacués.

“Il y a quelques centaines de personnes dans la rue qui regardent tout ce qui se passe.”

Sheila Weatherston, 45 ans, devait rencontrer son mari pour dîner dans un pub voisin.

Elle a déclaré: «Mon mari était dans le pub lorsque la police est entrée et leur a dit à tous de partir.

« Il est maintenant de l’autre côté de moi.

“C’est assez effrayant quand on voit tous les services et les démineurs.”

L’employé de magasin John Lipscombe, 56 ans, venait de terminer son quart de travail lorsque l’incident a commencé.

Il a déclaré: «J’ai vu la police regarder un sac mais je n’y ai rien pensé.

«Je suis entré dans l’un des magasins et quand je suis sorti, il y avait plus de flics dans la rue.

“Soudain, ils ont nettoyé la zone et éloigné les gens de la zone.

« Ils ne diraient pas ce que c’était pour notre sécurité.

“Il y avait des gens évacués des bureaux qui se tenaient tous dans les rues pour regarder.”

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: « Vers 17 h 30, le jeudi 10 novembre 2022, des agents ont été appelés à Princes Street, Édimbourg pour signaler qu’un homme agissait de manière suspecte.

“Un sac a ensuite été retrouvé à proximité et un cordon a été mis en place par précaution. Des agents sont présents et ont appelé EOD.”

