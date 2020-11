“ Un demi-verre de vin ”: Runner, 94 ans, sur les secrets de sa longévité

Ce coureur roumain se prépare à participer à un championnat d’athlétisme … à l’âge de 94 ans.

Elena Pagu, qui n’a commencé le jogging qu’à la fin de la cinquantaine, souhaite participer aux Championnats d’Europe Master d’athlétisme en salle au Portugal.

Il a été reporté plus tôt cette année en raison de l’épidémie de coronavirus et devrait se poursuivre en janvier 2021.

“Courir pour moi est un mode de vie, plus qu’un passe-temps”, a-t-elle déclaré à Euronews. “C’est quelque chose que j’ai commencé à faire à 57 ans, après avoir pris ma retraite pour aider à lutter contre une baisse d’activité.

«J’ai en quelque sorte senti la dépression s’insinuer alors que j’en avais fini de travailler et la course à pied est devenue un bon substitut.

«Je me suis habitué à marcher sur de longues distances depuis que je suis enfant quand pour aller au lycée, je devais marcher 14 km chaque jour.»

Le nonagénaire, de Piatra Neamt dans le nord-est de la Roumanie, a remporté d’innombrables médailles et coupes lors de concours de course et de marche à travers le monde. Mais elle dit qu’elle se soucie plus de rester active que de tout l’argenterie qu’elle amasse.

«Je suis allée dans de nombreux pays et j’ai visité de nombreux endroits», a-t-elle ajouté. «Quand je suis en compétition, je suis fière de représenter mon pays

Le secret de sa longévité, dit-elle, est – en plus de bons gènes – de travailler, de rester actif, d’être persévérant et d’une goutte de vin.

“Je suis heureuse qu’à mon âge je n’ai pas besoin de prendre de médicaments”, a-t-elle dit. “Ce que je fais, c’est boire un demi-verre de vin le soir après le dîner.”