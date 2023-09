Un demi-siècle après le coup d’État du général Augusto Pinochet, certains au Chili se souviennent avec émotion de la dictature

Le monde se souvient du général. Augusto Pinochet en tant que dictateur dont le régime a torturé, tué et fait disparaître 3 065 personnes au nom de la lutte contre le communisme.

Mais alors que le Chili célèbre lundi prochain le 50e anniversaire du coup d’État qui a porté Pinochet au pouvoir pendant près de 17 ans, beaucoup dans le pays ne voient pas ce jour comme un jour sombre. Dans un contexte économique faible et de recrudescence des crimes violents, de récents sondages montrent que de nombreux Chiliens ne considèrent pas les droits humains comme une priorité.

Ils sont aux prises avec ce qu’ils considèrent comme l’héritage complexe de Pinochet, à un moment où un grand nombre d’entre eux ont déclaré aux sondeurs qu’ils perdaient confiance dans la démocratie.

« Avant, il n’y avait pas autant de méchanceté qu’aujourd’hui », a déclaré Ana María Román Vera, 62 ans, qui vend des billets de loterie. « Vous n’avez pas vu autant de vols. »

Un sondage réalisé en juillet par le Centre d’études publiques, une fondation basée au Chili, a révélé que 66 % des personnes interrogées étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle plutôt que de s’inquiéter des droits des individus, le pays a besoin d’un gouvernement ferme. C’est plus du double des 32 % qui étaient d’accord avec cette affirmation il y a moins de quatre ans.

Au Chili, les attentats du 11 septembre ont constitué une étape importante avant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, car c’était la date du coup d’État de 1973 dans ce pays d’Amérique du Sud. Cette signification a cependant changé. Les sondages montrent que plus d’un tiers des Chiliens justifient aujourd’hui la prise de pouvoir militaire d’un gouvernement démocratiquement élu qui a ensuite violé les droits de l’homme, assassiné des opposants, annulé des élections, restreint les médias, supprimé les syndicats et dissous les partis politiques.

« Il devrait y avoir une majorité écrasante de Chiliens qui dénoncent la dictature et le coup d’État militaire et reconnaissent que l’armée a détruit la démocratie », a déclaré Marta Lagos, directrice de la société de sondage régionale Latinobarómetro et fondatrice de l’institut d’enquête Mori Chile. « Ce serait la situation normale dans un pays normal. Mais ce n’est pas le cas.

À la fin du mois dernier, le président de gauche Gabriel Boric a dévoilé ce qui sera effectivement le premier plan parrainé par l’État pour tenter de retrouver les quelque 1 162 victimes de la dictature qui restent portées disparues.

Pourtant, même si le gouvernement de Boric et les organisations de défense des droits de l’homme planifient des événements pour marquer l’anniversaire du coup d’État, nombreux sont les Chiliens qui ne semblent pas considérer l’éviction d’un dirigeant démocratiquement élu comme une erreur.

Un sondage réalisé plus tôt cette année par le cabinet de Lagos a révélé que 36 % des Chiliens pensent que l’armée a « libéré » le Chili « du marxisme » lorsqu’elle a destitué le président de gauche démocratiquement élu Salvador Allende, arrivé au pouvoir en 1970 et s’est suicidé le jour du coup d’État. . Le sondage révèle que 42 % des personnes interrogées estiment que le coup d’État a détruit la démocratie, le chiffre le plus bas depuis 1995.

Pinochet a mené le coup d’État à un moment où le pays était embourbé dans une crise économique caractérisée par une pénurie alimentaire et une inflation galopante qui atteignait un taux annuel de 600 %. Lorsque l’armée a pris le pouvoir, elle a mis en place une économie de marché qui a soudainement permis à ceux qui en avaient les moyens de se livrer à une frénésie de consommation alors même que le taux de pauvreté montait en flèche.

Le comptable à la retraite Sergio Gómez Martínez, 72 ans, a déclaré que « heureusement, Augusto Pinochet a mené le coup d’État » contre le gouvernement socialiste d’Allende. Il a fait valoir que son bien-être économique s’est amélioré sous le gouvernement militaire de droite « parce qu’il y avait de l’ordre, de l’emploi, et que les campagnes et les industries ont commencé à produire ».

La répression s’est déchaînée contre les opposants le jour du coup d’État. Dans les jours qui ont suivi, le Congrès a été fermé et les partis politiques ont été dissous tandis que la junte militaire prenait le contrôle de tous les aspects de la société. Les opposants au régime ont été régulièrement emprisonnés et torturés et des centaines de milliers d’entre eux ont été contraints à l’exil.

Gómez a déclaré que les violations des droits humains commises pendant les années Pinochet « auraient pu être évitées », mais elles ne semblent pas être au centre de sa mémoire des années du règne de Pinochet, lorsque, selon certaines estimations, environ 200 000 citoyens se sont exilés pour des raisons politiques et quelque 28 000 opposants au régime ont été emprisonnés et torturés.

Il n’est guère seul. Près de quatre Chiliens sur dix pensent que le règne de Pinochet de 1973 à 1990 a modernisé le pays et 20 % considèrent le dictateur comme l’un des meilleurs dirigeants du Chili du XXe siècle, selon l’enquête Mori.

Une enquête régionale réalisée cette année par Latinobarómetro a révélé que seulement 48 % des Latino-Américains pensent que la démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement, ce qui représente une baisse de 15 points par rapport à 2010.

Partout en Amérique latine, des hommes forts comme le président du Salvador Nayib Bukele gagnent en popularité. Bukele a gagné un public ardent en raison de sa répression sévère contre les gangs malgré un bilan de violations des droits de l’homme.

Boric, quant à lui, a vu sa cote de popularité chuter depuis qu’il a accédé au pouvoir en mars 2022 en tant que plus jeune président du Chili, à 36 ans, à la suite de nombreuses manifestations de rue menées par des étudiants qui ont montré à quel point les inégalités économiques nées de la dictature étaient vécues. sur. Les citoyens ont largement rejeté l’année dernière les efforts visant à remplacer la constitution du pays datant de l’époque de la dictature par ce qui aurait été l’une des magna cartas les plus progressistes au monde, et ont ensuite élu des conservateurs pour rédiger la prochaine version du document.

Efrén Cortés Tapia, un peintre de 60 ans, a déclaré que ses souvenirs les plus marquants des années de dictature n’étaient pas seulement la « répression », mais aussi « le fait de ne pas pouvoir écouter la musique de groupes folkloriques interdits ». Pour lui, la dictature a entraîné « des limites dans le développement culturel » ainsi que « de la peur et de l’effroi ».

Alors même que la société chilienne est aux prises avec ses sentiments mitigés à l’égard de la dictature, on en apprend davantage sur la répression exercée au fil des années par les tribunaux.

Il y a environ 1 300 affaires pénales actives pour violations des droits humains pendant la dictature et quelque 150 purgent des peines dans la prison de Punta Peuco, un établissement exclusivement réservé aux personnes coupables de crimes commis à l’époque de la dictature.

L’administration de Boric cherche également des réponses à l’étranger, poussant les États-Unis à déclassifier les documents susceptibles de contribuer à faire la lumière sur ce rôle Washington joué dans le coup d’État qu’il a soutenu.

Fin août, la CIA a déclassifié des parties des Briefs quotidiens du président relatifs au Chili du 8 septembre 1973 et du 11 septembre 1973, confirmant que le président de l’époque, Richard Nixon, avait été informé de la possibilité d’un coup d’État.

Lors d’une récente visite au Chili, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate de New York, a déclaré qu’il était « très important… de reconnaître et de réfléchir au rôle des États-Unis » dans le coup d’État.

Pinochet est resté au pouvoir jusqu’en 1990, démissionnant après qu’une majorité de Chiliens ont voté contre le régime militaire en 1988. Mais il n’a pas disparu et est immédiatement devenu commandant en chef de l’armée jusqu’en 1998, puis est devenu sénateur à vie, poste qu’il a créé. pour lui-même. Il a démissionné en 2002 et est décédé en 2006 sans jamais avoir été condamné par les tribunaux chiliens, bien qu’il ait été détenu pendant 17 mois à Londres sur ordre d’un juge espagnol.

« Les Chiliens se sont habitués à vivre avec Pinochet », a déclaré Lagos. « Pinochet, je crois, est le seul dictateur de l’histoire contemporaine occidentale, au cours de ce siècle et du siècle dernier, qui, 50 ans après son coup d’État, est encore apprécié par 30 ou 40 % de la population d’un pays. »

Politi a rapporté de Buenos Aires, en Argentine.