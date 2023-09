Un demi-million de personnes, dont des enfants, ont été exclues par erreur de Medicaid

« En veillant à ce que le problème du système soit corrigé dans les États à travers le pays, nous contribuerons à empêcher davantage de familles et d’enfants de se voir désinscrire simplement à cause de la bureaucratie », a déclaré aux journalistes l’administratrice du CMS, Chiquita Brooks-LaSure.

L’annonce de l’agence intervient alors que les États examinent l’éligibilité à Medicaid pour la première fois en trois ans. Pendant la pandémie, il était interdit aux États de retirer quiconque de Medicaid – même s’il n’était plus éligible – comme condition pour recevoir un financement fédéral amélioré, mais cette exigence a pris fin plus tôt cette année.

Plus de 7,1 millions de personnes ont été retirées de Medicaid depuis le début du processus de dénouement en avril, selon KFF.

Plusieurs directeurs de Medicaid des États concernés ont déclaré qu’ils ignoraient qu’ils ne respectaient pas les règles fédérales jusqu’à ce que CMS les en informe en août. Ils auraient aimé que l’agence fédérale le leur en dise dès janvier, lorsqu’ils élaboraient des plans de renouvellement.

« Cela aurait sans doute été un long intervalle pendant lequel CMS aurait pu vraiment le signaler aux États », a déclaré Kate McEvoy, directrice exécutive de l’Association nationale des directeurs de Medicaid.

En raison de ce problème, les familles ont été signalées comme inéligibles à la couverture Medicaid, même si un enfant ou un autre membre du ménage devrait toujours être éligible individuellement. Dans la plupart des États qui ont étendu Medicaid, les adultes sont admissibles au programme s’ils représentent jusqu’à 138 pour cent du niveau de pauvreté fédéral, tandis que les enfants peuvent toujours être éligibles jusqu’à 200 ou 300 pour cent, selon l’endroit où ils vivent.

Les erreurs du système identifiées par CMS ont conduit à la perte de la couverture des enfants dans au moins 18 États et à Washington, DC, tandis que les membres adultes du ménage ayant des statuts d’éligibilité différents ont perdu la couverture dans 22 autres États. Certains avaient les deux problèmes, et 23 États et territoires n’en avaient ni l’un ni l’autre.

Daniel Tsai, administrateur adjoint et directeur du Center for Medicaid & CHIP Services au CMS, a déclaré que l’agence ne sait pas combien des 500 000 personnes qui ont perdu leur couverture étaient des enfants, même si elle prévoit qu’ils représentent une « partie importante ».

Parmi les États qui ont pu estimer le nombre de personnes touchées, le Nevada et la Pennsylvanie ont signalé les plus grandes pertes de couverture, avec plus de 100 000 personnes touchées dans chaque État. Vendredi, les responsables de la santé du Nevada ont annoncé qu’ils avaient rétabli la couverture pour environ 114 000 personnes qui ont perdu leur couverture à cause du problème, tandis que la Pennsylvanie, qui est encore en train de déterminer le nombre final de personnes touchées, travaille sur les prochaines étapes de réintégration et a mis en œuvre un changement manuel pour traiter les cas au niveau individuel.

Un porte-parole du Département des services sociaux de Pennsylvanie a ajouté que l’État « opère dans le cadre d’un plan stratégique de dénouement approuvé par le CMS qui comprend l’approbation de la détermination de l’éligibilité au niveau des ménages, depuis avril ».

En Virginie occidentale, il a fallu un travail approfondi – en collaboration avec leurs fournisseurs de systèmes et leurs agents d’éligibilité – pour même savoir s’ils avaient un problème, a déclaré Cindy Beane, directrice de Medicaid en Virginie occidentale et présidente du conseil d’administration de l’Association nationale des directeurs de Medicaid.

« Si vous m’aviez demandé avant de recevoir cette lettre si nous sommes totalement en conformité, j’aurais répondu oui », a déclaré Beane, dont l’État a renvoyé environ 5 500 enfants par erreur en raison d’un problème de système. « Il n’a jamais été clair si c’était contraire à la règle ou au règlement, car si c’était le cas, nous aurions procédé différemment il y a longtemps. »

CMS rencontrera chacun des 29 États et Washington, DC, pour mettre en œuvre un correctif et les mettre en conformité avec les exigences fédérales, a déclaré Tsai. L’agence prévoit que certains États auront mis en place un correctif ce mois-ci, avant la prochaine série de désinscriptions, tandis que d’autres pourraient avoir besoin de plusieurs mois pour résoudre le problème.

L’agence a proposé aux États plusieurs stratégies pour remédier aux pertes de couverture pendant qu’ils mettent en œuvre des solutions, notamment la suspension temporaire des renouvellements pour les ménages à plusieurs membres ou le report des renouvellements prévus de 12 mois pour les personnes concernées. Les États peuvent ne pas commencer à traiter les renouvellements des personnes concernées tant que le problème n’est pas résolu.