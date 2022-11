Un demi-million de personnes de plus sont venues vivre au Royaume-Uni l’année dernière qu’il n’en reste, selon des statistiques de choc

Un demi-million de personnes de plus sont venues vivre au Royaume-Uni l’année dernière qu’il n’en reste, selon les statistiques.

Le chiffre, proche de la population de Liverpool, pulvérise tous les records de migration nette.

Le nouveau chiffre pulvérise tous les précédents records de migration nette Crédit : PA

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a promis de restaurer la confiance du public et de reprendre le contrôle des frontières britanniques Crédit : Getty

C’est plus de trois fois l’année précédente et le plus grand afflux depuis la Seconde Guerre mondiale – et n’inclut pas les 35 000 qui ont traversé la Manche dans de petits bateaux.

Hier soir, No10 a admis que le système était en panne alors que les députés conservateurs exhortaient le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur à se ressaisir ou à faire face à l’anéantissement lors des prochaines élections.

Les données de l’Office for National Statistics suggèrent qu’environ 504 000 personnes de plus auraient déménagé au Royaume-Uni qu’il n’en reste au cours des 12 mois précédant juin 2022.

Une augmentation du nombre de ressortissants de pays tiers, d’étudiants et de personnes fuyant les crises en Ukraine, en Afghanistan et à Hong Kong a créé une augmentation sans précédent.

Cela s’est produit malgré la promesse des ministres de réduire le chiffre de la migration nette à des dizaines de milliers.

Au total, 1,1 million de personnes sont susceptibles d’avoir émigré au Royaume-Uni au cours de l’année jusqu’en juin, la plupart – 704 000 – venant de l’extérieur de l’UE.

En revanche, 560 000 auraient quitté le Royaume-Uni au cours de la même période, dont près de la moitié – 275 000 – retournant dans l’UE.

Les 277 000 personnes arrivées avec des visas d’études représentaient la plus grande proportion de l’immigration de longue durée de ressortissants de pays tiers.

Il était en hausse par rapport à 143 000 au cours des 12 mois précédents.

Le nombre de ressortissants de pays tiers arrivant pour des raisons professionnelles au cours des 12 mois est estimé à 151 000, contre 92 000 l’année précédente.

L’ONS a confirmé ce soir que la migration nette à long terme était à son plus haut niveau depuis le début des enregistrements en 1964.

Il a déclaré: «Une série d’événements mondiaux ont eu un impact sur les schémas de migration internationale au cours des 12 mois jusqu’en juin 2022. Pris ensemble, ils étaient sans précédent.

« La migration en provenance de pays non membres de l’UE, en particulier les étudiants, est à l’origine de cette augmentation.

“Avec la levée des restrictions de voyage en 2021, davantage d’étudiants sont arrivés au Royaume-Uni après avoir étudié à distance pendant la pandémie de Covid-19.”

Mais l’ONS a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le chiffre resterait aussi élevé.

Hier soir, Downing Street a insisté sur le fait qu’il restait son objectif de réduire la migration nette à cinq chiffres et a fait allusion à une répression des visas étudiants.

No10 a blâmé «des circonstances uniques et sans précédent» avec une instabilité dans le monde, mais a également suggéré que les étudiants étaient accompagnés de personnes à charge et arrivaient pour des diplômes de mauvaise qualité.

Interrogé sur la date à laquelle le gouvernement reprendrait le contrôle des frontières, le porte-parole officiel du Premier ministre a admis que le système était en panne.

Mais il a ajouté : « Le Premier ministre a souligné qu’il s’agit d’une priorité à laquelle il consacre une grande partie de son temps.

“Il a clairement indiqué qu’il souhaitait s’attaquer davantage au problème, en particulier à l’immigration clandestine.”

Des données distinctes du ministère de l’Intérieur ont montré que 72 027 demandeurs d’asile sont arrivés au cours des 12 mois se terminant en septembre 2022.

C’est plus du double qu’en 2019 et il a atteint un sommet jamais vu depuis 2003.

Hier soir, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré: «Nous avons accueilli des centaines de milliers de personnes en Grande-Bretagne cette année à la suite de la guerre dévastatrice en Ukraine, de l’évacuation d’Afghanistan et de la répression ignoble des droits démocratiques à Hong Kong.

“Par conséquent, il est compréhensible que nous ayons vu un nombre record de personnes venir dans notre pays grâce à la générosité du peuple britannique.

« Mais le public s’attend à juste titre à ce que nous contrôlions nos frontières et nous restons déterminés à réduire la migration au fil du temps conformément à notre engagement manifeste.

« Ce niveau de migration a exercé une pression sur le logement et l’offre de logements, la santé, l’éducation et d’autres services publics.

« Nous devons nous assurer d’avoir une approche durable, équilibrée et maîtrisée.

“Ma priorité reste de lutter contre l’augmentation des passages à niveau dangereux et illégaux et d’arrêter l’abus de notre système.

“Il est vital de restaurer la confiance du public et de reprendre le contrôle de nos frontières.”

Pendant ce temps, alors que de petits bateaux continuent de traverser la Manche, les sondages ont montré que l’inquiétude concernant l’immigration avait atteint son plus haut niveau en plus de trois ans.

Dans un sondage réalisé par Ipsos, une personne sur cinq a cité l’immigration comme l’un des problèmes les plus importants auxquels la Grande-Bretagne est confrontée aujourd’hui.

Il est en hausse par rapport à un sur dix en octobre et le plus haut niveau enregistré depuis mars 2019.

Les partisans conservateurs étaient particulièrement préoccupés par l’immigration, 42 % l’énumérant.

DEMI ALBANAIS PRÈS de la moitié de toutes les arrivées de cet été par petit bateau étaient des ressortissants albanais. Certains jours, ce chiffre atteignait 80 %. Et les chiffres pour les neuf premiers mois de l’année ont montré qu’un peu plus d’un tiers de ceux qui ont traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni provenaient du pays d’Europe de l’Est. En 2021, seuls 3 % des arrivées provenaient d’Albanie. L’analyse des chiffres du ministère de l’Intérieur révèle 35 345 arrivées de petits bateaux entre octobre de l’année dernière et fin août, dont 31 891 demandeurs d’asile. Seuls 2% ont jusqu’à présent eu une première décision. Les ministres ont eu des entretiens étroits avec le gouvernement albanais travaillant sur un système accéléré pour ceux qui font le voyage. Les migrants qui ont refusé l’asile le mois dernier ont été informés par des agents de l’immigration qu’ils étaient passibles d’expulsion et conduits à l’aéroport de Stansted pour un vol vers la capitale Tirana. Pendant ce temps, 9 242 réfugiés afghans sont toujours hébergés dans 63 hôtels, 15 mois après l’évacuation. Environ la moitié sont des enfants. Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent que 7 572 personnes ont emménagé dans une maison privée et 779 ont trouvé un logement et sont prêtes à emménager. Les chiffres n’incluent pas les familles qui ont pris leurs propres dispositions d’hébergement.

NIGEL MENACE

Nigel Farage a l’intention de défier les conservateurs de la droite lors des prochaines élections – même si cela signifie remettre le numéro 10 à Sir Keir Starmer Crédit : Getty

NIGEL Farage présentera une liste complète de candidats réformistes britanniques aux prochaines élections après l’échec persistant à faire face à la crise des petits bateaux.

L’ancien chef du parti Brexit ne restera à l’écart dans aucune circonscription alors que sa fureur grandit face aux ministres dépensant jusqu’à 7 millions de livres sterling par jour dans des hôtels pour migrants.

Il a déclaré: “La plupart des Brexiteers n’ont pas voté en 2016 pour que des milliers de personnes se présentent au Royaume-Uni sans y être invitées et se voient ainsi prodiguer des fonds publics.”

L’eurosceptique, 58 ans, refusera de conclure des accords avec les conservateurs, même si cela signifie donner aux travaillistes de Sir Keir Starmer les clés du numéro 10.

Les candidats n’ont pas été présentés dans les 317 sièges remportés par les conservateurs lors des élections de 2019.

Farage a ajouté: “Le Parti conservateur doit comprendre combien de personnes dans ce pays croient maintenant que c’est le problème et non la solution.”