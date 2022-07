Un demi-million de ménages paient toujours la taxe sur la chambre à coucher alors que la crise du coût de la vie sévit

Près d’un demi-million de ménages perdent encore jusqu’à un quart de leur allocation de logement à cause de la «taxe sur les chambres» alors que le Royaume-Uni plonge dans une crise du coût de la vie, ont révélé de nouveaux chiffres.

Lors de son introduction en 2012, les ministres conservateurs ont fait valoir que la suppression de ce qu’ils appelaient une «subvention pour chambre d’amis» encouragerait les locataires de logements sociaux avec une ou deux chambres inutilisées à passer à des logements plus adaptés à leurs besoins.

Mais les militants ont averti que beaucoup ne seraient pas en mesure de trouver un logement plus petit et n’auraient qu’à encaisser le coup financier. Une décennie plus tard, les chiffres obtenus par Natalie Bennett, homologue du Parti vert, montrent que 396 100 ménages en Grande-Bretagne se voient encore déduire 14% de l’allocation de logement pour avoir une chambre “excédentaire”, tandis que 84 900 avec deux chambres supplémentaires perdent 25%.

La co-dirigeante des Verts, Carla Denyer, a appelé à la suppression de la taxe en reconnaissance de la pression exercée sur certaines des personnes les plus pauvres du Royaume-Uni par une inflation approchant les deux chiffres. Ne pas le faire était “un acte de cruauté inadmissible de la part de ce gouvernement déconnecté”, a-t-elle déclaré. L’Indépendantt.

Les chiffres ont été révélés dans une déclaration écrite de la ministre du Travail et des Pensions, la baronne Stedman-Scott, en réponse à une question de Lady Bennett.

Mais le ministre n’a fait aucune réponse à la demande de l’ancien chef des Verts de savoir quelle évaluation le gouvernement avait faite de l’impact de la taxe de séjour sur les familles qui peinent à payer leurs factures dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et de la nourriture.

Mme Denyer a déclaré: “La taxe sur les chambres doit être réexaminée de toute urgence par le gouvernement à la lumière de la crise du coût de la vie.

“Que près de 400 000 ménages perdent 14% de leur allocation de logement et que 85 000 perdent 25%, alors que dans de très nombreux cas, ils ne peuvent pas déménager ou mettre fin à cette perte, est un acte de cruauté inadmissible de la part de ce gouvernement déconnecté .

« Le Parti vert a toujours fait campagne contre la taxe sur les chambres à coucher, mais il est maintenant plus clair que jamais qu’une telle mesure punitive pour les plus pauvres de la société n’a absolument pas sa place alors que nous essayons de protéger les gens des pires impacts de la crise du coût de la vie. .”

La baronne Bennett a déclaré: “C’est une politique qui a échoué. L’affirmation initiale était que cela obligerait les gens à déménager, et ainsi libérerait le parc de logements, mais près d’un demi-million de ménages n’ont pas été en mesure de le faire.

« De nombreuses autorités locales n’ont tout simplement pas le parc de logements qui permettrait aux gens de se déplacer, et cela cause de terribles difficultés sans espoir de soulagement pour ses victimes.

“J’ai demandé au gouvernement quelle évaluation il faisait de l’impact à la lumière de la crise du coût de la vie. Qu’ils n’aient même pas répondu à cette question ne peut que m’amener à conclure que c’est quelque chose que ce gouvernement en ébullition n’a même pas considéré.”

Dans sa réponse à la question de Lady Bennett, la baronne Stedman-Scott a déclaré: “La suppression de la subvention pour chambre d’amis est un outil important pour mieux utiliser le parc de logements sociaux existant, permettre la mobilité au sein du secteur locatif social et contenir la croissance des dépenses d’aide au logement. .

“Il aligne également les règles des critères de taille utilisés dans le secteur locatif privé sur le secteur social.”