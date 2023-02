Un demi-million de grèves au Royaume-Uni alors que la crise du coût de la vie fait rage

Un demi-million de personnes ont cessé de travailler sur les salaires en Grande-Bretagne mercredi, laissant les réseaux de transport paralysés et des milliers de salles de classe vides dans le plus grand débrayage depuis plus d’une décennie.

Alors que l’Europe lutte contre une crise du coût de la vie, l’organisation syndicale britannique, le Trades Union Congress (TUC), l’a qualifiée de « plus grande journée de grève depuis 2011 ».

La dernière série d’arrêts survient un jour après que plus de 1,27 million de personnes sont descendues dans la rue en France, augmentant la pression sur le gouvernement français concernant les plans de réforme des retraites.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé à ce que les augmentations de salaire soient “raisonnables” et abordables”, avertissant que de fortes hausses de salaire compromettraient les tentatives de maîtriser l’inflation.

Mais les syndicats ont accusé le millionnaire Sunak d’être déconnecté des défis auxquels sont confrontés les travailleurs ordinaires qui luttent pour joindre les deux bouts face à un travail mal rémunéré et précaire et à une augmentation des coûts.

Les enseignants et les conducteurs de train ont été parmi les derniers groupes à agir, ainsi que le personnel des forces frontalières dans les ports aériens et maritimes britanniques.

Le Le syndicat des enseignants du NEU a estimé que 85% des écoles en Angleterre et au Pays de Galles avait été frappé par des débrayages, ajoutant que cela indiquait le “niveau de colère” dans la profession.

“La charge de travail est toujours de plus en plus grande et avec l’inflation, notre salaire est de plus en plus bas”, a déclaré l’enseignant de Londres Nigel Adams, 57 ans. AFP alors qu’il rejoignait des milliers d’enseignants défilant dans le centre de Londres.

« Nous sommes épuisés. Nous en payons le prix et les enfants aussi », a-t-il ajouté alors que les manifestants brandissaient des pancartes indiquant « Pay Up » et « Nous ne pouvons pas faire passer vos enfants en premier si vous mettez leurs enseignants en dernier ».

« Une gifle au visage »

Grande-Bretagne a été témoin de mois de grèves par des dizaines de milliers de travailleurs – y compris du personnel postal, des avocats, des infirmières et des employés du secteur de la vente au détail – alors que l’inflation au Royaume-Uni dépassait 11%, le niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans.

Le travailleur du centre d’emploi et représentant syndical, Graham, qui a préféré ne pas donner son nom de famille, a déclaré que les travailleurs n’avaient d’autre choix que de faire grève face à la flambée des coûts.

“Certains de nos membres, même s’ils travaillent, doivent encore se rendre dans les banques alimentaires”, a-t-il déclaré.

Les gares de la capitale étaient désertes ou complètement fermées.

À la gare fermée de London Bridge, un important centre de banlieue, un conducteur de train qui s’est fait appeler Tony, 61 ans, a déclaré que le type d’augmentations de salaire proposées était insultant, en particulier à la suite de la pandémie.

«Nous avons travaillé tout au long de Covid. Nous étions loués en tant que travailleurs clés et puis il y a cette gifle », a-t-il déclaré.

« Je partais (de chez moi) à 3 heures du matin pour aller travailler. Les gens faisaient des barbecues, on entendait les bouteilles. Je pense que nous méritons une augmentation de salaire qui suit l’inflation.

Le dirigeant combatif du syndicat RMT, Mick Lynch, qui représente de nombreux cheminots, a déclaré enseignants qui ont défilé à Londres pour se rendre au parlement “chaque travailleur a besoin d’une augmentation de salaire, chaque travailleur a besoin d’un accord carré… Nous exigeons le changement”.

Entre-temps, les chefs des syndicats d’enseignants du NEU, Mary Bousted et Kevin Courtney, ont averti que les écoles seraient touchées par davantage de grèves à moins que le gouvernement ne présente des “propositions concrètes et significatives”.

L’inflation “le plus grand risque”

Les patrons du gouvernement et des entreprises restent cependant fermes sur les revendications salariales.

La ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré à Times Radio qu’elle était “déçue” que les enseignants soient sortis.

Mais Mark Serwotka, responsable de PCS, le plus grand syndicat dans la fonction publique, a déclaré que la position du gouvernement était “insoutenable”.

“Il n’est pas possible qu’ils puissent s’asseoir avec cette quantité sans précédent d’actions revendicatives en croissance, car c’est un demi-million aujourd’hui”, a-t-il déclaré à Sky News.

“La semaine prochaine, nous avons des ambulanciers paramédicaux, et nous avons des infirmières, puis ce seront les pompiers”, a-t-il ajouté, prévenant que les syndicats étaient prêts à faire grève tout l’été.

Interrogé sur ce que faisait le Premier ministre Sunak pour résoudre les grèves, son porte-parole officiel a déclaré l’inflation reste le “plus grand risque” payer des paquets et que le gouvernement était prêt à poursuivre les pourparlers avec les syndicats pour éviter de nouvelles grèves.

Mais il a déclaré que les ministres devaient trouver un équilibre entre les revendications des syndicats et la nécessité de ne pas alimenter davantage l’inflation et d’être justes envers tous les contribuables.

Rassemblements nationaux

Les dernières données officielles montrent que 1,6 million de journées de travail ont été perdues de juin à novembre de l’année dernière en raison de grèves – le total le plus élevé sur six mois en plus de trois décennies – selon l’Office for National Statistics (ONS).

Un total de 467 000 jours ouvrables ont été perdus en raison de débrayages rien qu’en novembre, le niveau le plus élevé depuis 2011, a ajouté l’ONS.

Parallèlement aux grèves, les syndicats ont également organisé des rassemblements à travers le pays contre les projets du gouvernement conservateur de légiférer contre les grèves dans le secteur public.

Par Véronique Dupont © Agence France-Presse