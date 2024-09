Un demi-million de doses de vaccin anti-varicelle pour l’Afrique sont commandées par un Bavarois – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Gavi, l’Alliance du Vaccin, achète 500 000 vaccins mpox à Bavarian Nordic A/S pour les pays africains les plus durement touchés par l’épidémie mortelle.

Les vaccins seront distribués cette année et seront attribués en priorité aux zones qui en ont le plus besoin, a indiqué Gavi dans un communiqué mercredi. Cela signifie que la République démocratique du Congo, qui est l’épicentre de l’épidémie, devrait recevoir la part du lion des dons.

Bavarian Nordic sera prêt à fournir les vaccins une fois qu’il aura signé un accord de fourniture avec l’UNICEF, qui livrera les doses pour la maladie qui provoque des lésions pouvant également entraîner la cécité et la défiguration.

Bien que le prix des vaccins n’ait pas été divulgué, la directrice générale de Gavi, Sania Nishtar, a eu « une conversation avec le PDG de Bavarian Nordic » et a « fait tout ce qu’elle pouvait » pour réduire le prix, a-t-elle déclaré dans une interview sur Bloomberg Television mercredi.

Gavi utilise jusqu’à 50 millions de dollars de son nouveau fonds d’intervention d’urgence, cet argent étant utilisé pour acheter les vaccins ainsi que pour payer tous les coûts associés, y compris la livraison et l’administration.

C’est la première fois que ce nouveau fonds, qui comprend 500 millions de dollars de financements d’urgence, est utilisé. Cet argent fait partie d’un fonds plus important de 2,5 milliards de dollars destiné à la lutte contre les pandémies. Pourtant, Gavi a une grande expérience dans l’acheminement des vaccins vers les pays à revenu faible et intermédiaire : elle a joué un rôle central dans l’acheminement des vaccins contre la Covid-19 dans la région pendant la pandémie.

Bavarian Nordic s’efforce d’augmenter l’approvisionnement, affirmant ce mois-ci qu’elle pourrait fournir jusqu’à 13 millions de doses d’ici 2025. Elle dispose de 2 millions de doses qu’elle pourrait livrer cette année. Gavi espère également constituer un stock de vaccins mpox en prévision d’éventuelles futures épidémies, même si cela nécessitera le financement des donateurs.

Même si l’Afrique est la seule région où la maladie est endémique, elle n’a pas reçu de vaccins contre le virus en 2022, car une version moins virulente de la maladie infectieuse s’est répandue dans le monde entier. Auparavant, les vaccins coûtaient entre 100 et 141 dollars la dose, mais ils sont chers.

Aujourd’hui, alors qu’une variante plus mortelle se propage au Congo et dans les pays voisins, les pays riches ont annoncé des dons de vaccins provenant de leurs propres stocks. Plus de 620 000 doses du vaccin de Bavarian Nordic ont été promises par la Commission européenne et des pays comme la France, l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis. Le Japon a promis 3 millions de doses de KM Biologics, un autre développeur de vaccins mpox.

