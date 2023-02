Un demi-million de Britanniques participent au plus grand débrayage depuis 12 ans

LONDRES – Plus d’un demi-million de travailleurs britanniques doivent se mettre en grève jusqu’à mercredi, les syndicats de divers secteurs étant en conflit sur les salaires et les conditions de travail.

Ils comprennent 300 000 enseignants en Angleterre, qui, selon le National Education Union, ont subi une réduction de salaire d’au moins 23 % en termes réels depuis 2010 ; les enseignants de deux syndicats en Écosse ; environ 100 000 fonctionnaires répartis dans plus de 100 départements, dont des moniteurs de conduite, des garde-côtes et du personnel du ministère du Travail et des Pensions ; 70 000 travailleurs universitaires, y compris des professeurs et du personnel de sécurité ; et environ 100 000 conducteurs de train.

Une telle action de grève généralisée n’a pas eu lieu depuis un conflit sur les salaires du secteur public en 2011, lorsque plus d’un million de travailleurs auraient engagé une action revendicative.

Des dizaines de milliers d’écoles seront fermées ou partiellement fermées, les déplacements et autres services seront interrompus, tandis que les travailleurs établiront des centaines de lignes de piquetage et organiseront des rassemblements.