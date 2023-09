Un demi-million de Britanniques bénéficiaires de l’aide veulent retourner au travail, retarder leurs projets jusqu’en 2025 est une trahison envers eux et les contribuables.

J’AI ÉTÉ ravi d’apprendre que le gouvernement avait enfin un plan pour remettre des centaines de milliers de personnes au travail.

Un demi-million de Britanniques vivant de l’aumône veulent avoir un emploi rémunérateur – et il n’y a rien de mieux pour votre estime de soi que de retrousser vos manches et de vous rendre sur le lieu de travail.

Selon le grand projet de Mel Stride, les gens finiraient par travailler à domicile Crédit : Alay

Le gouvernement a enfin un plan pour remettre des centaines de milliers de personnes au travail Crédit : Getty

Cependant, dans le cadre de ce grand projet conçu par le secrétaire au Travail et aux Retraites, Mel Stride, ces personnes finiraient par travailler à domicile.

Et comme si cela ne suffisait pas, les réformes ont été repoussées depuis deux ans.

C’est une énorme déception – et une dérobade totale – que ces changements indispensables soient retardés au moins jusqu’en 2025, après les élections générales.

Selon une source gouvernementale de haut rang, seul un million de nos 2,4 millions de demandeurs d’invalidité seraient incapables de travailler.

Le plan est donc d’encourager le plus grand nombre possible à travailler à domicile sous peine de perdre leurs avantages sociaux.

Non seulement cela réduira le budget social paralysant de 264 milliards de livres sterling du Royaume-Uni, mais cela aidera ceux qui sont considérés comme trop malades pour travailler en raison de problèmes de mobilité ou d’anxiété à réintégrer le monde réel.

Mais soyons réalistes : rien n’est comparable à un retour au travail en personne.

Au début de ma carrière, je travaillais régulièrement 12 heures par jour. Je sentais que rien ne pouvait remplacer le travail acharné et je pensais que rien ne compensait les heures réelles que vous y consacriez.

Le buzz et la camaraderie que vous trouvez au travail, la capacité d’impressionner le patron et la possibilité de réseauter sont tous perdus lorsque vous travaillez à distance.

Mais depuis la pandémie de Covid et les confinements, de nombreuses personnes en sont venues à croire que le travail à domicile est un droit inattaquable.

M. Stride a assuré aux députés que les changements n’affecteraient pas les malades en phase terminale ou ceux souffrant de graves difficultés d’apprentissage ou de handicaps – et à juste titre.

Mais une étude du DWP de 2020 a révélé qu’environ 20 pour cent des personnes bloquées sur les indemnités de maladie aimeraient avoir un emploi rémunéré.

Cela représente environ 500 000 personnes – et selon les nouvelles règles prévues, elles bénéficieraient d’une aide pour les retrouver.

C’est donc une trahison envers ces gens que de ne pas leur apporter l’aide dont ils ont besoin pendant encore deux ans, et un gaspillage honteux de l’argent des contribuables.

Les raisons de ce retard se résument à l’habituelle plongée en profondeur dans un terrier bureaucratique : modifications de la réglementation, formation des évaluateurs de santé, consultations, mises à niveau informatiques, zzzzz. . .

Comme l’a dit l’ancien ministre Sir John Redwood : « Pourquoi diable cela va-t-il prendre autant de temps ? C’est quelque chose que nous devons faire maintenant pour atténuer les pénuries d’emplois et pour donner aux gens plus tôt du soutien et de l’espoir.

Il est absolument parfait.

De nombreux secteurs ont besoin de travailleurs. Certaines entreprises fonctionnent selon des horaires restreints, d’autres ont la possibilité de se développer mais ne le peuvent pas sans augmenter leurs effectifs.

Prendre des libertés

Et même si résoudre ces problèmes serait un coup de pouce pour l’économie, ce n’est rien comparé à ce que cela pourrait faire pour ces personnes condamnées à vivre dans l’ombre, coincées sur la touche, n’ayant rien d’autre à faire que de réfléchir à leurs propres problèmes.

L’anxiété, par exemple, bien que bouleversante et stimulante, ne devrait pas être une excuse pour éviter le travail, en particulier le travail qui peut être effectué à domicile.

La possibilité d’être occupé, distrait, récompensé et valorisé aiderait sûrement une personne sujette à l’anxiété.

Je crois qu’un système de prestations soutenant deux catégories de personnes est essentiel pour toute société civilisée.

La première catégorie est celle de ceux qui ne peuvent pas travailler – par exemple les handicapés, les malades en phase terminale et les soignants à temps plein.

La seconde concerne ceux qui ont besoin d’aide pour se remettre sur pied.

L’argent de nos impôts ne devrait jamais servir à des personnes qui prennent des libertés et abusent du système, et nous en avons beaucoup.

Il est donc normal que le système soit remanié de temps en temps pour s’assurer qu’il aide réellement ceux des deux premières catégories – tout en devenant également plus dur avec les travailleurs et les échangistes de premier plan.

Avoir un travail donne de la concentration, une raison de se lever le matin, un sentiment d’estime de soi et la confiance qui en découle.

Rien de mieux que de gagner son propre argent.

Je rappelle souvent aux gens qui commencent au bas de l’échelle professionnelle que l’important n’est pas le premier emploi que l’on accepte, mais plutôt ce à quoi cela mène, ce que l’on apprend et comment on commence à se valoriser.

Comme l’a souligné le Premier ministre Rishi Sunak, aider les gens à retrouver un emploi peut « transformer des vies, en leur offrant non seulement une plus grande sécurité financière, mais aussi en leur donnant un objectif qui a le pouvoir de profiter aux individus, à leurs familles et à leurs communautés ».

Il a raison. Alors pourquoi a-t-il permis à son ministre de mettre cette répression cruciale en veilleuse ?

Jade serait si fière de Bobby – et de son père Jeff

MON point culminant personnel aux National Television Awards de cette semaine a été que Bobby Brazier ait remporté le gong de l’étoile montante et donné tout le mérite à son père Jeff ce soir-là.

Ce serait un triomphe à tous égards.

Bobby Brazier avec son père Jeff aux National Television Awards Crédit : Rex

Le père et le fils célèbrent le gong Bobby’s Rising Star Crédit : ITV

Mais c’est particulièrement brillant étant donné que Bobby, 20 ans, n’avait que cinq ans lorsqu’il a perdu sa mère Jade Goody à cause d’un cancer.

Acceptant son gong pour avoir joué Freddie Slater dans EastEnders, il a déclaré : « Cela a très peu à voir avec moi et tout à voir avec mon père. »

Cela a dû être très difficile d’élever seul Bobby et son petit frère Freddie, mais Jeff a fait un excellent travail.

Je pense que Jade serait très fière de son fils et de son ex-partenaire.

Le meilleur gars William

LE PRINCE William est une telle inspiration.

Dans le cadre de sa guerre contre les sans-abri, il s’est rendu à Bournemouth pour rencontrer des représentants de huit entreprises soutenant son projet quinquennal Homewards.

Prince William à Pret, où 500 personnes sans abri ou risquant de le devenir bénéficient d’un emploi Crédit : PA

Il a passé du temps avec le personnel du Bournemouth AFC, qui aide les adultes défavorisés et vulnérables à vivre de manière indépendante.

Il a préparé des sandwichs à Pret, où 500 personnes sans abri ou risquant de le devenir sont soutenues par un emploi.

Le plus admirable de tous, c’est qu’il a même enduré de se faire embrasser par le footballeur Paul Gascoigne, venu en visite surprise.

Il n’y a rien que cet homme ne fasse pour une bonne cause.

Conflit et semelle

LES National Television Awards sont généralement une soirée pour rire sur le tapis rouge, mais derrière les paillettes, il y a souvent aussi un peu de drame.

Cue Love Island met en vedette Maura Higgins et Faye Winter en train de s’amuser au bar avec, euh, une chaussure.

Maura Higgins et Faye Winter s’amusent au bar à cause d’une chaussure.

Un initié a expliqué : « Les pieds de Faye la tuaient après une longue nuit de fête. Lorsqu’un fan est venu prendre une photo avec elle, elle les a enlevés pour la photo et les a jetés à Maura.

Maura n’était visiblement pas impressionnée.

Dans un clip obtenu par The Sun, on peut voir les deux hommes se pointer du doigt et à un moment donné, Maura crie : « Ne me pointez pas du doigt ! »

Les filles, de simples excuses auraient clarifié les choses.

Alors, au lieu de passer une heure à vous disputer, vous auriez passé une bien meilleure soirée.

Au moins, ils peuvent tous deux se consoler du vieil adage selon lequel le temps guérit toutes les blessures.

Donnez-lui un Ouest, les gars

DE COMBIEN de temps encore la police a-t-elle besoin pour enquêter sur les pitreries de Kanye West et de sa « femme » Bianca Censori ?

Ils ont été filmés en train de s’ébattre sur leur bateau-taxi pendant des vacances à Venise – et il était assez évident ce qui se passait « sous le pont ».

Kanye West et Bianca Censori Crédit : Getty Images-Getty

Il a été photographié, exposant ses fesses nues alors qu’elle était agenouillée devant lui, la tête nichée sur ses genoux, ce qui est dégoûtant dans une ville touristique animée et pleine de familles.

Si cela ne suffisait pas, ils ont ensuite été vus se promenant dans Venise, avec Bianca dans une autre paire de son pantalon nu moulant à peine là, tenant un oreiller sur ses seins nus.

Pour moi, cela ressemble à une recherche désespérée d’attention – ou peut-être qu’elle envisage simplement de l’étouffer la prochaine fois qu’il baissera son pantalon ?

Quoi qu’ils fassent, cela ne me fait pas flotter.

Le chaos du Covid

J’espère TRÈS que le gouvernement n’abandonnera pas ses tentatives pour récupérer l’énorme 1,1 milliard de livres sterling perdu à cause de la fraude et des erreurs grâce aux subventions Covid.

Plus de 97 pour cent de cet argent n’a pas encore été remboursé, selon un rapport publié cette semaine par le Comité des comptes publics de la Chambre des communes.

Ce trou dans nos finances provient des 22,6 milliards de livres sterling distribués par les autorités locales en subventions aux entreprises entre mars 2020 et mars 2022.

Il n’est même pas clair si cet argent a fait ce qu’il était censé faire : protéger les entreprises et les emplois pendant les confinements liés au Covid.

Le rapport concluait que les départements de Whitehall avaient mis « du temps à prendre des mesures efficaces pour récupérer les pertes ».

Tu peux le répéter.

Cela fait maintenant plus de trois ans qu’ils ont commencé à dépenser de l’argent.

Si le ministère des Affaires et du Commerce trouve cela trop difficile, il devra peut-être engager une société commerciale pour récupérer les paiements à sa place.