Un démarrage rapide s’effondre alors que les Packers marquent 18 points en quatrième pour battre les Bears – Shaw Local

Quel match étrange pour les Bears dimanche.

D’une part, nous avons vu de magnifiques lancers de Justin Fields qui nous font croire que, oui, ce gamin pourrait bien avoir un avenir en tant que quart-arrière d’élite de la NFL.

Ce 56 verges à Equanimeous St. Brown? Ouah.

Et cet arc-en-ciel de 49 mètres à N’Keal Harry ? Impressionant.

On a aussi vu un énorme effort de la part du secondaire. La sécurité des vétérans Deandre Houston-Carson était partout, et la recrue Jaylon Jones ressemblait à l’ombre de WR Christian Jones toute la journée.

Mais lorsque le caoutchouc a rencontré la route et que le jeu était en jeu, les Bears ont été absolument aplatis par le porteur de ballon des Packers AJ Dillon, puis embarrassés par Watson.

La course TD de 21 verges de Dillon et le balayage du jet de 46 verges de Watson qui est allé pour un touché ont permis aux Packers de surmonter les déficits de 10-0 et 16-3 et de quitter Soldier Field avec une victoire de 28-19.

“C’est vraiment écœurant”, a déclaré Houston-Carson, qui a très bien joué en remplaçant Eddie Jackson, blessé. « Surtout la façon dont ces jeux se déroulent. C’est serré, c’est serré, c’est serré et à un moment donné, il y a un lecteur où ils l’obtiennent.

“Perdre de cette manière encore et encore est la chose la plus décevante.”

Les Bears (3-10) ont maintenant perdu six matchs de suite et neuf sur 10. Green Bay, qui a obtenu 93 verges au sol de Dillon, améliore à 5-8 et 23-3 contre les Bears lors des 26 dernières rencontres.

Les Packers ont également maintenant le plus grand nombre de victoires en saison régulière de l’histoire de la NFL avec 787. Les Bears, qui sont deuxièmes avec 786, détenaient la tête depuis décembre 1921.

« Celui-ci fait mal. Celui-ci va faire mal pendant un certain temps », a déclaré le secondeur Nicholas Morrow.

Alors, où est-ce que ça s’est vraiment mal passé ? C’est facile.

Après que Cairo Santos ait bloqué une tentative de placement de 40 verges avec 11:44 restants, les Packers ont mis en place un entraînement méthodique de 13 jeux et 56 verges qui a mâché près de sept minutes de chrono et s’est terminé par un placement de 32 verges. par Mason Crosby.

Les Packers ont couru le ballon six fois, ramassant 6 ou 7 verges sur quatre des courses. Aaron Rodgers (18 en 31, 182 verges) s’est également assis dans la poche pendant une éternité absolue sur un deuxième et 7, puis s’est connecté avec Dillon pour 11 verges.

L’absence de précipitation de passes sur ce jeu était épouvantable, mais l’incapacité des Bears à arrêter l’attaque précipitée l’était tout autant. La façon dont Green Bay (5-8) a affirmé sa volonté dans le crunchtime devrait servir de leçon à toute l’équipe de Matt Eberflus.

“Nous avons raté quelques plaqués”, a déclaré le joueur de ligne défensive Trevis Gipson. « Blessures auto-infligées. Ils ne faisaient rien de spécial. Nous devons juste nous concentrer davantage sur la défense. Nous devons juste nous améliorer dans l’ensemble, mec, honnêtement.

« Il n’y a pas d’autre solution. Il n’y a pas d’excuses.

Morrow a déclaré qu’un léger ajustement sur la ligne D – où l’une des extrémités jouait plus vers l’extérieur – aurait peut-être permis à Green Bay de mieux frapper le milieu.

“Maintenant, vous devez mettre un gars plus petit dans cet écart, qui est généralement un coin, donc il est plus difficile d’être solide dans la course”, a déclaré Morrow. «Mais vous devez le faire car ils peuvent toujours lancer le ballon et vous devez vous précipiter sur les passes. …

« C’est l’essence même de jouer contre un gars comme (Rodgers). Une fois qu’ils l’ont vu et obtenu une perle dessus, ils font ces ajustements.

Ce match met un autre coup de projecteur sur la ligne défensive sous-équipée. C’est certainement là que le GM Ryan Poles devrait chercher pendant le repêchage et peut-être en agence libre.

Il y a de bons joueurs là-bas, mais pas de vrais faiseurs de différence. Et sans cela, les infractions adverses peuvent opérer sans crainte.

Les Bears ont pris une avance de 16-10 à la mi-temps grâce à un panier de 40 verges de Santos, un touché de 55 verges de Fields et un touché de 7 verges de David Montgomery. Ils ont augmenté 19-10 à la fin du troisième quart, mais ont ensuite vu les Packers marquer 18 points sans réponse.

Il est maintenant temps de faire une introspection, car les Bears ne joueront plus avant d’accueillir Philadelphie le 18 décembre. Eberflus a déclaré que les joueurs seront au Halas Hall lundi, où leurs entraîneurs leur donneront trois points à améliorer.

En haut de la liste de tout le monde devrait être “Exécuter jusqu’au bout”.

“Nous devons être capables d’exécuter dans les moments critiques si nous voulons être une bonne équipe”, a déclaré Morrow. “C’était un match gagnable pour nous. Nous n’avons tout simplement pas réussi.

