Un démarrage lent inquiète Liverpool et Klopp

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Il y a trois mois, Liverpool était au bord d’un quadruplé de trophées sans précédent. Trois matchs dans la nouvelle saison, ils n’ont pas encore gagné un match.

Une défaite 2-1 à Old Trafford lundi a vu les hommes de Jurgen Klopp devancer le tableau naissant de la Premier League anglaise par une équipe de Manchester United qui avait passé la semaine dernière à être ridiculisée pour avoir perdu 4-0 à Brentford.

Le pire départ de Liverpool depuis une décennie laisse les Reds déjà derrière les champions en titre Manchester City de cinq points et les premiers leaders Arsenal de sept points.

“Ce n’est pas la plus belle chose à regarder, c’est clair”, a déclaré Klopp de son côté en glissant au 16e rang après trois matchs.

Ce qui est encore plus préoccupant pour l’Allemand, c’est qu’il n’y a pas de solution rapide pour les problèmes qui ont causé un démarrage aussi lent.

Une crise de blessures en début de saison signifiait que Thiago Alcantara, Naby Keita, Ibrahima Konate, Joel Matip et Diogo Jota étaient parmi ceux qui n’étaient pas disponibles pour le voyage à Old Trafford.

Darwin Nunez était également porté disparu après que le nouvel attaquant de Liverpool de 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling, 77 millions de dollars) ait purgé le premier de ses trois matchs d’interdiction pour le carton rouge qu’il a reçu pour avoir donné un coup de tête au défenseur de Crystal Palace Joachim Andersen la semaine dernière.

L’arrivée de Nunez de Benfica représente la majeure partie des dépenses de Liverpool dans la fenêtre de transfert et la décision de ne pas rafraîchir les options de milieu de terrain de Klopp est une source croissante de frustration parmi le soutien des Reds.

Sans Thiago et Keita, James Milner, 36 ans, et Harvey Elliott, 19 ans, se sont alignés de part et d’autre du capitaine Jordan Henderson au milieu de terrain lundi.

Klopp a admis avant le match qu’il serait “cool” d’avoir une autre option de milieu de terrain.

– Alexandre-Arnold visé –

Ce n’est pas le seul sujet de préoccupation pour Klopp.

Le positionnement défensif de Trent Alexander-Arnold est de plus en plus pris pour cible par l’opposition.

Après le vainqueur du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière et la joie de Fulham le week-end d’ouverture de la saison, une attaque sur la droite de Liverpool a été à l’origine du premier but de United.

Virgil van Dijk a également semblé loin du meilleur défenseur central du monde ces dernières semaines et a été réprimandé par Milner pour son rôle en donnant à Jadon Sancho l’espace pour marquer le premier but.

À l’avant, la perte de Sadio Mane au Bayern Munich frappe fort, Roberto Firmino semblant épuisé alors qu’il remplaçait Nunez.

Les démarrages lents sont également un thème commun dans les récentes luttes de Liverpool.

Ils ont maintenant concédé le premier lors de leurs sept derniers matchs de Premier League depuis la fin de la saison dernière.

“Nous donnons à chaque équipe un but de départ, nous ne pouvons pas continuer à nous livrer une bataille difficile”, a déclaré Andy Robertson.

“Lors de l’échauffement, c’était le plus silencieux que j’aie entendu dans ce stade et ils voulaient quelque chose pour les soulever et nous le leur avons donné.

“Deux points sur neuf, ce n’est pas le début que nous voulions. Nous devons reprendre nos performances individuellement et collectivement.

“C’est facile d’en parler dans les vestiaires mais nous devons sortir et le faire. On ne peut pas continuer à encaisser de buts. Ils ont mieux commencé que nous aujourd’hui. Il faut que ça change. »

Une première défaite en 31 matches de football national depuis décembre n’est pas le moment de paniquer.

Mais City et Liverpool ont relevé la barre des joutes pour le titre au cours des cinq dernières années avec plus de 90 points désormais normalement nécessaires pour être couronnés champions.

Pour atteindre à nouveau ces sommets, les hommes de Klopp n’ont pas de temps à perdre pour se réveiller de leur sommeil de début de saison.