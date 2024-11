Un demandeur d’asile vivant dans une voiture après avoir été expulsé d’une chambre d’hôtel financée par le gouvernement

Un coup d’œil à l’intérieur de la voiture et il est évident que quelqu’un y vit.

Il y a des chemises sur des cintres qui pendent du crochet de la fenêtre côté passager. Sur la banquette arrière, il y a une couverture, un oreiller et un masque pour les yeux.

Le véhicule abrite un demandeur d’asile depuis sa récente expulsion d’un hôtel loué par le gouvernement fédéral. CBC News n’a pas nommé l’homme parce qu’il a peur d’être renvoyé dans son pays, où il craint pour sa sécurité, car il attend toujours une audience sur sa demande de statut de réfugié au Canada.

IRCC affirme que les demandeurs d'asile dans ses hôtels peuvent recevoir un préavis de départ très court s'ils estiment qu'ils présentent un risque pour leur sécurité, mais l'homme nie avoir jamais été agressif.

« C’est très difficile. Il fait très froid la nuit », a-t-il déclaré. « Parfois, je n’ai pas d’endroit où aller aux toilettes ou me changer. »

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a des règles pour les demandeurs d’asile dans ses hôtels à travers le pays qui, si elles ne sont pas respectées, pourraient amener les occupants à recevoir des avis d’expulsion à court terme qui ne leur laissent d’autre choix que de dormir dans la rue ou, dans dans ce cas, dans leur voiture, au milieu d’une crise nationale du logement.

L’accueil des demandeurs d’asile est un problème pour de nombreux pays, dont le Canada, aux prises avec des schémas de migration irrégulière persistants et une opinion publique polarisée.

Ottawa récemment a annoncé une augmentation d’environ 20 pour cent réduction du nombre de résidents permanents en 2025 — d’un objectif précédent de 500 000 à 395 000 — alors que de récents sondages montrent que les Canadiens ont un attitude de plus en plus négative envers l’immigration .

Avoir 3 jours de congé pour violations présumées

Il y a deux ans et demi, l’homme est arrivé au Canada en provenance d’Afrique du Nord par Roxham Road, une route rurale devenue un poste frontière non officiel entre le Québec et les États-Unis pour des milliers de demandeurs d’asile — et vivait dans l’un des hôtels de la région du Grand Toronto. Mais suite à une dispute avec son colocataire, il a récemment reçu un avis d’expulsion lui indiquant qu’il lui restait trois jours pour partir.

« JE [cannot] imaginez ça », a-t-il déclaré. « Nous sommes au Canada », a-t-il déclaré.

CBC News a consulté le document, qui citait les raisons de l’expulsion comme « l’incapacité de rencontrer le représentant d’IRCC » et un comportement « agressif ».



Le demandeur d’asile a déclaré qu’il avait manqué une réunion parce qu’il avait confondu l’heure, mais nie avoir jamais été agressif envers son colocataire ou les employés d’IRCC.

« Ce n’est pas juste », a-t-il déclaré. « Je ne pose aucun problème. Je ne sais pas pourquoi [they] je dis que je suis agressif. »

Il a déclaré à CBC News que l’agent d’immigration avait insisté sur le fait que la raison de son expulsion était due à la réunion et non au problème avec le colocataire. Lors de la dernière réunion d’expulsion, il a déclaré qu’on lui avait dit qu’il pouvait vivre dans sa voiture.

Dans une déclaration à CBC News, IRCC a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter de cas spécifiques en raison de problèmes de confidentialité. Mais il a indiqué que les avis d’expulsion pour comportement agressif peuvent être donnés « pour une durée très courte en raison de problèmes de sécurité » et que les avis d’expulsion liés à un comportement agressif sont « rares ».

Dans une interview, le colocataire de l’homme a confirmé qu’ils avaient eu une dispute, mais a déclaré que l’homme n’avait jamais été physiquement agressif. Ils communiquent toujours. Le colocataire a également confirmé avoir reçu un avis d’expulsion lui donnant trois jours pour déménager. Il a déclaré avoir passé plusieurs semaines à dormir dans des abribus avant que quelqu’un de sa communauté ne l’accueille.

« Dans ces cas, pour assurer la sûreté et la sécurité des autres et du personnel, les individus reçoivent un bref préavis, qui peut varier en fonction du risque et de la situation spécifiques, mais est généralement inférieur à une semaine », a déclaré un porte-parole d’IRCC à CBC News.

Certaines violations donnent lieu à un premier avertissement, et la sanction peut ensuite dégénérer en expulsion. Il n’existe pas de processus standardisé ni de processus d’appel.

Selon les termes de l’IRCC, les demandeurs d’asile dans les hôtels peuvent être expulsés pour diverses raisons, allant du non-respect du couvre-feu de 23 heures à la cuisine dans les chambres, en passant par un comportement agressif et l’absence de réunions avec les agents de l’immigration.

Les refuges sont à pleine capacité

« C’est dommage », a déclaré Robert Israel Blanshay, avocat spécialisé en droit de l’immigration et des réfugiés à Toronto. « C’est embarrassant pour un pays du G7 et du G20 – l’un des pays les plus riches du monde – de devoir encore répondre aux besoins d’installation des demandeurs d’asile. »

Blanshay et d’autres défenseurs ont déclaré que le court préavis est exacerbé par le crise du logement au Canada où les hôtels sont loin d’être un lieu idéal pour loger les nouveaux arrivants.

« Il doit y avoir une meilleure solution pour loger les réfugiés. C’est une honte (…) que quiconque vive dans la rue, y compris les demandeurs d’asile. »



Au 26 février, il y avait 7 800 demandeurs d’asile – dont environ 5 100 en Ontario et 2 500 au Québec – hébergés dans environ 34 hôtels répartis dans six provinces. selon l’IRCC.

La question des demandeurs d’asile qui dorment dans la rue est un problème récurrent ces dernières années, car les refuges fonctionnent à pleine capacité, entraînant parfois des décès.

Au cours de la dernière année, deux demandeurs d’asile sans abri sont décédés à Mississauga, en Ontario. Un homme, du Nigeria, a été retrouvé mort dans une tente en novembre 2023 . Une femme, Delphina Ngigi du Kenya, est décédée en février après avoir attendu des heures dehors pour trouver un abri et passer la nuit par terre dans le hall du refuge.

Greg Cook, un travailleur de proximité de longue date à Toronto qui fait partie du comité directeur du Shelter and Housing Justice Network, a déclaré que les règles d’IRCC pour les demandeurs vivant dans des hôtels sont « humiliantes ».

Greg Cook, un travailleur de proximité à Toronto, affirme que les demandeurs d’asile séjournant dans des hôtels financés par le gouvernement devraient avoir les mêmes droits que les autres locataires. Au cours de la dernière année, deux demandeurs d’asile sans abri sont décédés à Mississauga, en Ontario, juste à l’ouest de Toronto. (Grant Linton/CBC)

« Traiter les gens comme s’ils n’étaient pas des adultes », a-t-il déclaré, soulignant qu’ils ne sont pas couverts par la même législation qui protège les locataires.

« En tant que locataire, j’ai des droits. Cette personne n’avait évidemment pas les mêmes droits, et cette personne devrait avoir les mêmes droits. »

« Une mosaïque de politiques »

Syed Hussan, directeur exécutif de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement, a déclaré que tous les niveaux de gouvernement sont responsables du logement des demandeurs d’asile.

« Ce que nous avons, c’est une mosaïque de politiques dans lesquelles les personnes qui ne sont pas qualifiées ne sont pas couvertes par les protections de base entre propriétaire et locataire », [are] essayer de résoudre les problèmes de logement. Cela n’a aucun sens », a-t-il déclaré.

Hussan a déclaré qu’un avocat aurait dû être disponible pour aider l’homme une fois l’expulsion effectuée, comme son groupe l’a fait dans le passé.

« J’ai vu ça. J’en ai entendu parler », a-t-il déclaré. « Cette personne avait besoin d’un défenseur capable de travailler avec elle, de la contacter et de trouver des solutions. »

Comme le demandeur d’asile n’a pas bénéficié de ce soutien, il continue de passer ses nuits dans les parkings, mais pas pour longtemps. Grâce à un membre de sa communauté, il a trouvé un logement.

Malgré cela, il jure que sa famille restée au pays ne saura jamais son passage dans la rue : « Je ne peux pas dire ça à ma mère, à mon père, à ma femme, à mes enfants. Non. Cela les rendrait très tristes. »